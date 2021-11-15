رؤية الأمير تركي الفيصل لوقف الأذرع الإيرانية وتدخل تركيا في الدول العربية
في العالم العربي، أصبح هناك اهتمام كبير بإنشاء مراكز الأبحاث الاستراتيجية ولكن تفتقد ال Think Tanks العربية أحيانا للدراسات والأبحاث التي تنطلق من التجارب الشخصية للأشخاص المؤثرين الذين شاركوا في صناعة القرارات أو كانوا في كواليس الأحداث السياسية االمهمة التي غيرت مسار التاريخ. لذلك عندما أصدر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كتاب "الملف الأفغاني" لسمو الأمير تركي الفيصل. كان هذا الأمر حدثا شديد الأهمية سواء بسبب توقيت صدوره الذي تزامن مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وبسبب موقع الأمير الذي عمل لأكثر من عقدين كرئيس للاستخبارات السعودية بين عامي 1977 و2001 . ضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع هو الأمير تركي الفيصل.
البعد الآخر | صراع قادة الإخوان على الامبراطورية المالية للتنظيم
خلال الأشهر الفائتة تصاعدت حدة الخلاف بين قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وظهر انشقاق حاد بين أجنحة التنظيم المختلفة في لندن وأوروبا وتركيا، الكثير من الجدل دار حول البعد السياسي لهذا الانشقاق وتأثيره على مستقبل التنظيم.
ولكن البعد المالي كان مستترا خلف ضباب الصراع بين أجنحة التنظيم، حيث كان الصراع على التحكم بإمبراطورية مالية ضخمة تمتد عبر عشرات الدول.
البعد الآخر | موسم الهجرة المقبل
قضايا الهجرة أصبحت واحدة من أهم القضايا العالمية التي تضغط على الحكومات وتعيد تشكيل المجتمعات ورغم أن الحركات اليمينية التي تنتشر في العالم الغربي ترفع شعارات واضحة معادية للمهاجرين إلا أن ذلك لم يمنع مجلة فورين بوليسي من أن تنشر دراسة مثيرة حملت عنوان: من سيفوز في الحرب العالمية من أجل المواهب؟
بعد الإغلاق الكبير ستأتي الهجرة الكبرى التالية.
وتؤكد الدراسة أن بعد انتهاء الجائحة وعودة الرحلات الجوية والبحرية والهجرة حول العالم سيكون هناك منافسة غير مسبوقة بين القوى العظمى التقليدية والصاعدة للحصول على الحصة الأفضل والأكبر من كعكة المهاجرين حول العالم. وتؤكد الدراسة أن السياسات الفعلية لمعظم الحكومات الغربية لا تتجه نحو منع الهجرة إنما نحو تقنينها بل والتنافس على استقطاب نوعيات معينة من المهاجرين يمثلون قيمة مضافة بالنسبة لهذه المجتمعات. مهاجرون ينتقلون مع رؤوس أموال واستثمارات أو عقول مهاجرة تضيف خبرات وإمكانات جديدة لأسواق العمل.
البعد الآخر | المواجهة في بحر قزوين
في قلب آسيا وفي منطقة بحر قزوين تتشابك خيوط الصراع بين قوى إقليمية ودولية لتخلق واقعا استراتيجيا شديد التعقيد، إيران وتركيا وأذربيجان وإسرائيل وروسيا لاعبون أساسيون، وفي الخلفية أصداء للصراع الاستراتيجي الكبير بين الصين وأميركا والتشابك مع مشروع طريق الحرير وخطوط الغاز والنفط ومصالح اقتصادية بعشرات مليارات الدولارات.
برنامج "البعد الآخر" يُحلّل هذه المواضيع مع أصحاب الاختصاص.
رؤية الأمير تركي الفيصل لوقف الأذرع الإيرانية وتدخل تركيا في الدول العربية