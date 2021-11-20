البعد الآخر | صراع قادة الإخوان على الامبراطورية المالية للتنظيم

البعد الآخر | موسم الهجرة المقبل

قضايا الهجرة أصبحت واحدة من أهم القضايا العالمية التي تضغط على الحكومات وتعيد تشكيل المجتمعات ورغم أن الحركات اليمينية التي تنتشر في العالم الغربي ترفع شعارات واضحة معادية للمهاجرين إلا أن ذلك لم يمنع مجلة فورين بوليسي من أن تنشر دراسة مثيرة حملت عنوان: من سيفوز في الحرب العالمية من أجل المواهب؟

بعد الإغلاق الكبير ستأتي الهجرة الكبرى التالية.

وتؤكد الدراسة أن بعد انتهاء الجائحة وعودة الرحلات الجوية والبحرية والهجرة حول العالم سيكون هناك منافسة غير مسبوقة بين القوى العظمى التقليدية والصاعدة للحصول على الحصة الأفضل والأكبر من كعكة المهاجرين حول العالم. وتؤكد الدراسة أن السياسات الفعلية لمعظم الحكومات الغربية لا تتجه نحو منع الهجرة إنما نحو تقنينها بل والتنافس على استقطاب نوعيات معينة من المهاجرين يمثلون قيمة مضافة بالنسبة لهذه المجتمعات. مهاجرون ينتقلون مع رؤوس أموال واستثمارات أو عقول مهاجرة تضيف خبرات وإمكانات جديدة لأسواق العمل.



