البعد الآخر | موجة التضخم العالمي
بعد الحرب العالمية الأولى مرّت ألمانيا بأسوأ موجة تضخم في القرن العشرين، نتيجة لخسارة الحرب والتعويضات التي كان على ألمانيا أن تدفعها. فقد المارك الألماني قيمته لدرجة أن التسوق لوجبة الإفطار كان يحتاج إلى ملايين الماركات. وقتها كان يُقال للشاري الذي يحمل المال بالسلة: احتفظ بالأوراق المالية وأعطني السلة، لأن قيمتها أكبر من العملة الورقية.
غالبا ما يُشار إلى هذا التضخم الألماني الذي اشتهر باسم تضخم جمهورية فايمار كنموذج كلاسيكي للنتائج الكارثية التي تحدث بسبب فقدان الثقة في النقود بسبب التضخم. لذلك فكلما تكرر الحديث عن "التضخم" أو "الكساد" ساد العالم حالا من القلق في انتظار النتائج التي يمكن أن تترتب عليها. خلال الأشهر الفائتة تجدّدت المخاوف في الولايات المتحدة من أعلى موجة تضخم تشهدها البلاد منذ 30 عاما. صحيفة واشنطن بوست ذهبت أبعد من ذلك لتنبّه إلى تنامي موجة التضخم في مختلف انحاء العالم. ثمة قاعدة اقتصادية تعتبر أن التضخم يكون في صالح المدين وليس الدائن، وتالياً في ظل أزمة الديون العالمية لدول عدة، هل يكون التضخم العالمي الحالي جزءا من حل، أزمة هذه الديون؟
البعد الآخر | صراع قادة الإخوان على الامبراطورية المالية للتنظيم
خلال الأشهر الفائتة تصاعدت حدة الخلاف بين قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وظهر انشقاق حاد بين أجنحة التنظيم المختلفة في لندن وأوروبا وتركيا، الكثير من الجدل دار حول البعد السياسي لهذا الانشقاق وتأثيره على مستقبل التنظيم.
ولكن البعد المالي كان مستترا خلف ضباب الصراع بين أجنحة التنظيم، حيث كان الصراع على التحكم بإمبراطورية مالية ضخمة تمتد عبر عشرات الدول.
رؤية الأمير تركي الفيصل لوقف الأذرع الإيرانية وتدخل تركيا في الدول العربية
في العالم العربي، أصبح هناك اهتمام كبير بإنشاء مراكز الأبحاث الاستراتيجية ولكن تفتقد ال Think Tanks العربية أحيانا للدراسات والأبحاث التي تنطلق من التجارب الشخصية للأشخاص المؤثرين الذين شاركوا في صناعة القرارات أو كانوا في كواليس الأحداث السياسية االمهمة التي غيرت مسار التاريخ. لذلك عندما أصدر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كتاب "الملف الأفغاني" لسمو الأمير تركي الفيصل. كان هذا الأمر حدثا شديد الأهمية سواء بسبب توقيت صدوره الذي تزامن مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وبسبب موقع الأمير الذي عمل لأكثر من عقدين كرئيس للاستخبارات السعودية بين عامي 1977 و2001 . ضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع هو الأمير تركي الفيصل.
البعد الآخر | موسم الهجرة المقبل
قضايا الهجرة أصبحت واحدة من أهم القضايا العالمية التي تضغط على الحكومات وتعيد تشكيل المجتمعات ورغم أن الحركات اليمينية التي تنتشر في العالم الغربي ترفع شعارات واضحة معادية للمهاجرين إلا أن ذلك لم يمنع مجلة فورين بوليسي من أن تنشر دراسة مثيرة حملت عنوان: من سيفوز في الحرب العالمية من أجل المواهب؟
بعد الإغلاق الكبير ستأتي الهجرة الكبرى التالية.
وتؤكد الدراسة أن بعد انتهاء الجائحة وعودة الرحلات الجوية والبحرية والهجرة حول العالم سيكون هناك منافسة غير مسبوقة بين القوى العظمى التقليدية والصاعدة للحصول على الحصة الأفضل والأكبر من كعكة المهاجرين حول العالم. وتؤكد الدراسة أن السياسات الفعلية لمعظم الحكومات الغربية لا تتجه نحو منع الهجرة إنما نحو تقنينها بل والتنافس على استقطاب نوعيات معينة من المهاجرين يمثلون قيمة مضافة بالنسبة لهذه المجتمعات. مهاجرون ينتقلون مع رؤوس أموال واستثمارات أو عقول مهاجرة تضيف خبرات وإمكانات جديدة لأسواق العمل.
البعد الآخر | موجة التضخم العالمي