البعدالآخر | لماذا الوقود الأحفوري هو أهم السلع الاستراتيجية في العصر الحديث؟
بعد خريف ساخن مشحون بقضايا البيئة والمناخ ومطالبات سياسية واقتصادية بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والإقلاع عن الوقود الإحفوري. جاء الشتاء، ليضغط على سوق الطاقة في أوروبا وأميركا ويضعها أمام لحظة الحقيقة من جديد وهي أن لا غنى عن النفط والغاز وأشكال الوقود الأحفوري لفترة طويلة. على المستوى الاستراتيجي عاد الشد والجذب إلى قضايا الطاقة العالقة بين دول الناتو وروسيا، بخاصة في ما يتعلق بخط نوردستريم 2 ومخاوف أميركا من أن يؤدي الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية إلى تغيير كبير في علاقات المصالح بين بروكسل وواشنطن.
كيف ستؤثر أسعار الطاقة على صناديق الانتخابات في الدول الغربية في الفترة المقبلة خاصة أن هناك انتخابات رئاسية مقبلة في فرنسا مثلا كما أن أميركا تنتظر انتخابات الكونغرس ومجلس الشيوخ في الخريف المقبل؟
وهل التطورات الحالية تعزز من وجهة نظر الجمهوريين وتيارات اليمين لجهة سياسات الطاقة خصوصاً في الولايات المتحدة وكندا؟
هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور برنامج "البعد الآخر" لهذا الأسبوع.
مستقبل الإنتاج السينمائي في السعودية
للسينما أوجه متعددة، الفن والثقافة ليسا إلا بُعدا واحدا من أبعادها، فهي واحدة من أكبر الصناعات نموا في العصر الحديث. والسينما مرآة تعكس صورة الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي، تعتبر من أهم أدوات التأثير والتغيير.
ورغم أن تاريخ السينما السعودية يعود إلى منتصف القرن العشرين عندما قدّم حسن الغانم فيلم "الذباب" العام 1950، وشهدت محطات مهمة مثل فيلم اغتيال مدينة لعبد الله المحيسن العام 1977 ، إلا أنها توقفت عن العمل لتعود بزخم كبير وطفرة هائلة تؤهل المملكة لتكون مركزا لصناعة الأفلام في الشرق الأوسط وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
برنامج "البعد الآخر" يُضيء على مستقبل الإنتاج السينمائي في السعودية وقدرته على المنافسة وجذب المستثمرين العالميين للتصوير في المملكة.
البعد الآخر | موجة التضخم العالمي
بعد الحرب العالمية الأولى مرّت ألمانيا بأسوأ موجة تضخم في القرن العشرين، نتيجة لخسارة الحرب والتعويضات التي كان على ألمانيا أن تدفعها. فقد المارك الألماني قيمته لدرجة أن التسوق لوجبة الإفطار كان يحتاج إلى ملايين الماركات. وقتها كان يُقال للشاري الذي يحمل المال بالسلة: احتفظ بالأوراق المالية وأعطني السلة، لأن قيمتها أكبر من العملة الورقية.
غالبا ما يُشار إلى هذا التضخم الألماني الذي اشتهر باسم تضخم جمهورية فايمار كنموذج كلاسيكي للنتائج الكارثية التي تحدث بسبب فقدان الثقة في النقود بسبب التضخم. لذلك فكلما تكرر الحديث عن "التضخم" أو "الكساد" ساد العالم حالا من القلق في انتظار النتائج التي يمكن أن تترتب عليها. خلال الأشهر الفائتة تجدّدت المخاوف في الولايات المتحدة من أعلى موجة تضخم تشهدها البلاد منذ 30 عاما. صحيفة واشنطن بوست ذهبت أبعد من ذلك لتنبّه إلى تنامي موجة التضخم في مختلف انحاء العالم. ثمة قاعدة اقتصادية تعتبر أن التضخم يكون في صالح المدين وليس الدائن، وتالياً في ظل أزمة الديون العالمية لدول عدة، هل يكون التضخم العالمي الحالي جزءا من حل، أزمة هذه الديون؟
البعد الآخر | صراع قادة الإخوان على الامبراطورية المالية للتنظيم
خلال الأشهر الفائتة تصاعدت حدة الخلاف بين قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وظهر انشقاق حاد بين أجنحة التنظيم المختلفة في لندن وأوروبا وتركيا، الكثير من الجدل دار حول البعد السياسي لهذا الانشقاق وتأثيره على مستقبل التنظيم.
ولكن البعد المالي كان مستترا خلف ضباب الصراع بين أجنحة التنظيم، حيث كان الصراع على التحكم بإمبراطورية مالية ضخمة تمتد عبر عشرات الدول.
رؤية الأمير تركي الفيصل لوقف الأذرع الإيرانية وتدخل تركيا في الدول العربية
في العالم العربي، أصبح هناك اهتمام كبير بإنشاء مراكز الأبحاث الاستراتيجية ولكن تفتقد ال Think Tanks العربية أحيانا للدراسات والأبحاث التي تنطلق من التجارب الشخصية للأشخاص المؤثرين الذين شاركوا في صناعة القرارات أو كانوا في كواليس الأحداث السياسية االمهمة التي غيرت مسار التاريخ. لذلك عندما أصدر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كتاب "الملف الأفغاني" لسمو الأمير تركي الفيصل. كان هذا الأمر حدثا شديد الأهمية سواء بسبب توقيت صدوره الذي تزامن مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وبسبب موقع الأمير الذي عمل لأكثر من عقدين كرئيس للاستخبارات السعودية بين عامي 1977 و2001 . ضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع هو الأمير تركي الفيصل.
البعدالآخر | لماذا الوقود الأحفوري هو أهم السلع الاستراتيجية في العصر الحديث؟