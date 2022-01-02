البعد الآخر | المواجهة العسكرية المحتملة لواشنطن في إيران و أوكرانيا
أوكرانيا وإيران..
ملفان حافلان بالتوتر يضعهما العام 2021 في عهدة العام الجديد.
والملفان يرتبطان بدائرة استراتيجية واسعة تصنعها روسيا حولها وهي تحاول أن تستعيد أجواء القوة العظمى ويصطدمان بإرادة أميركية وغربية صارمة.
شرق أوروبا بالنسبة لروسيا هو المجال الحيوي الأهم وأوكرانيا تمثل نقطة التماس الساخنة بين الحدود الروسية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بينما ومنطقة بحر قزوين تمثل الحدود الجنوبية والحاضنة الاستراتيجية للنفط والغاز وطرق التجارة التي تربط روسيا بوسط آسيا والمياه الجنوبية الدافئة
البعد الآخر | مفارقة كوفيد 19، أغنياء يتظاهرون ضد إلزامية اللقاح وفقراء لا يجدونه
في سبتمبر الفائت جرت انتخابات برلمانية في كندا، المنافسة التقليدية بين حزبي الليبراليين والمحافظين لم تكن أهم ما لفت نظر المحللين، إنما الصعود الكبير في شعبية حزب صغير ينتمي إلى اليمين المتطرف ويعادي المهاجرين ويضع في برنامجه الانتخابي جملة جعلته يحصد عشرة أضعاف الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، الجملة كانت: لا للقاح الإجباري ضد كوفيد 19.
لم يحصل حزب الشعب الكندي على مقاعد نيابية، ولكنه حصد نحو مليون صوت وكانت هذه هي المواجهة الأولى في العالم الغربي بين السياسيين والرافضين لسياسة إلزامية تلقي لقاح كوفيد 19.
المواجهة اتسعت لاحقاً، لتصبح مظاهرات حاشدة وأعمال عنف في بلدان أوروبية مختلفة مثل النمسا وبلجيكا والدانمارك وأصبح هناك ما يشبه حركة سياسية تضغط في شأن طبي يمثل أكبر جائحة عرفها العالم خلال مئة عام.
المفارقة طبعا هي أنه في الوقت الذي يتظاهر فيه الآلاف في البلاد الغنية ضد إلزامية اللقاح، يعاني الفقراء في الدول النامية، من عدم القدرة على توفير اللقاح أصلا، ليصبح المعدل العام لتوفير اللقاح في قارة أفريقيا على سبيل المثال، أقل من 10% رغم جهود منظمة الصحة العالمية ومبادرة كوفاكس لتحقيق عدالة تلقي اللقاح بين الجميع.
البعد الآخر | الملف الليبي .. انتخابات في الضباب
في ليبيا، بعد عشرة أعوام من الفوضى وقبلها أربعون عاما من حكم معمر القذافي وصلت ليبيا إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية التي ستحل في أجواء ضبابية. البعض يأمل في أن يحمل تحريك العملية السياسية نتائج إيجابية للملف الليبي، ولكن الكثير من المحللين يرون أن الستاتيكو المعقد لن يصل إلى حل بمجرد انتخاب رئيس جديد. في السياق، مجلة فورين بوليسي كتبت أن الانتخابات المتسارعة في ليبيا لن تجلب السلام وهاجس الأمم المتحدة بالعملية الانتخابية، يُغلّب الصراع على الاستقرار.
برنامج "البعد الآخر" يناقش هذا الموضوع مع بن فيشمان مؤلف كتاب شمال أفريقيا في مرحلة التحول وعضو مجلس الأمن القومي الأمريكي في الفترة 2009-2013، والسفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق.
البعدالآخر | لماذا الوقود الأحفوري هو أهم السلع الاستراتيجية في العصر الحديث؟
بعد خريف ساخن مشحون بقضايا البيئة والمناخ ومطالبات سياسية واقتصادية بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والإقلاع عن الوقود الإحفوري. جاء الشتاء، ليضغط على سوق الطاقة في أوروبا وأميركا ويضعها أمام لحظة الحقيقة من جديد وهي أن لا غنى عن النفط والغاز وأشكال الوقود الأحفوري لفترة طويلة. على المستوى الاستراتيجي عاد الشد والجذب إلى قضايا الطاقة العالقة بين دول الناتو وروسيا، بخاصة في ما يتعلق بخط نوردستريم 2 ومخاوف أميركا من أن يؤدي الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية إلى تغيير كبير في علاقات المصالح بين بروكسل وواشنطن.
كيف ستؤثر أسعار الطاقة على صناديق الانتخابات في الدول الغربية في الفترة المقبلة خاصة أن هناك انتخابات رئاسية مقبلة في فرنسا مثلا كما أن أميركا تنتظر انتخابات الكونغرس ومجلس الشيوخ في الخريف المقبل؟
وهل التطورات الحالية تعزز من وجهة نظر الجمهوريين وتيارات اليمين لجهة سياسات الطاقة خصوصاً في الولايات المتحدة وكندا؟
هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور برنامج "البعد الآخر" لهذا الأسبوع.
مستقبل الإنتاج السينمائي في السعودية
للسينما أوجه متعددة، الفن والثقافة ليسا إلا بُعدا واحدا من أبعادها، فهي واحدة من أكبر الصناعات نموا في العصر الحديث. والسينما مرآة تعكس صورة الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي، تعتبر من أهم أدوات التأثير والتغيير.
ورغم أن تاريخ السينما السعودية يعود إلى منتصف القرن العشرين عندما قدّم حسن الغانم فيلم "الذباب" العام 1950، وشهدت محطات مهمة مثل فيلم اغتيال مدينة لعبد الله المحيسن العام 1977 ، إلا أنها توقفت عن العمل لتعود بزخم كبير وطفرة هائلة تؤهل المملكة لتكون مركزا لصناعة الأفلام في الشرق الأوسط وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
برنامج "البعد الآخر" يُضيء على مستقبل الإنتاج السينمائي في السعودية وقدرته على المنافسة وجذب المستثمرين العالميين للتصوير في المملكة.
البعد الآخر | المواجهة العسكرية المحتملة لواشنطن في إيران و أوكرانيا