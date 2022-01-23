البعد الاخر | ماذا بعد انحسار عاصفة كازخستان؟
أسباب وتبعات الأزمة في كازخستان هي موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج "البعد الآخر". السفير الروسي ألكسندر زاسبكين رأى أن قوى داخلية وخارجية حاولت استغلال الحراك الشعبي في كازخستان، وموسكو لا تريد أن يكون يختل التوازن الأمني، في البلدان المجاورة لها. أضاف زاسبكين: ولكن في المقابل، على كازخستان تطوير مؤسساتها لتلبية حاجات شعبها. وعن سبب خلاف رئيس كازخستان الحالي قاسم جومرت توكاييف مع سلفه نور سلطان نزارباييف قال: السبب هو تنامي نفوذ عائلة نزارباييف في السلطة. وعن التعاون الروسي مع كازخستان قال السفير الروسي: إنه من أجل مكافحة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس د. جان بيار ميلالي أشار إلى أن أزمة كازاخستان أظهرت ضعف الأجهزة الأمنية ولذلك استنجد الرئيس توكاييف بالروس، وقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحداث لإظهار قوته، كما فعل سابقا في بلدان أخرى قبلها. وعن اتهامات توكاييف بتورط جهات غربية في حراك كازخستان قال: إنه لم يقدم دليلا واحدا على ذلك، مشيرا إلى سقوط 200 قتيل في عمليات قمع الاحتجاجات. ميلالي لفت إلى أن 50 % من ثروات كازاخستان هي في يد 160 شخصا بينهم أفراد من عائلة نزارباييف، والأحداث الأخيرة سمحت للرئيس توكاييف الحالي بقلب صفحة سلفه.
البعد الآخر | هل خسر الغرب معركته الإعلامية ضد التشدد؟
يستضيف برنامج "البعد الآخر" الكاتب والخبير الأميركي المتخصص في الشؤون الأمنية جون روسوماندو، للحديث عن الحرب على الإرهاب وتطورها خلال العشرين عاماً الفائتة، حيث يفصل الخبير الأمني في مراحل تطور تلك الحرب، والتي بدأت من أفغانستان وانتقلت بعدها إلى العراق. كما يتناول روسوماندو دور إيران في تمويل جماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثيين في اليمن، ونشاطات الحرس الثوري في تهريب المخدرات.
الخبير الأمني يشير إلى دور الدعاية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأفكار المتشددة، كما فعلت طالبان وداعش. وصحيح أن قوات التحالف تمكّنت من هزيمة داعش، إلا أن أعضاء في التنظيم مازالوا يظهرون من جديد. وفي القسم من البرنامج يتحدث اللواء سعد معن إبراهيم رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، عن حرب العراق على الإرهاب. ويقدم إبراهيم خبرة الجيش العراقي في الحرب على داعش وما أظهرت التحقيقات مع الموقوفين منهم. كذلك يتطرق إلى أوضاع عائلات مقاتلي داعش في المخيمات الخاصة بهم وأوضاعهم القانونية وعمليات التأهيل النفسي، ولاسيما منهم الأطفال.
البعد الآخر | هل يمكن للرياضة أن تنأى بنفسها عن السياسة؟
يتطرق برنامج "البعد الآخر" إلى تدخل السياسة بالرياضة. وتتوقف مقدمة البرنامج منتهى الرمحي عند الدعوات الأميركية إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية المقبلة في الصين. ضيف البرنامج جاني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين الأولمبيين يعرض لسوابق من التاريخ الرياضي وكيف أن المقاطعة لم تكن مجدية ولا سيما في ثمانينات القرن الفائت بين واشنطن وموسكو، بسبب الغزو السوفياتي لأفغانستان. ويرى ميرلو أن بعض السياسيين يستخدمون الرياضة لتحقيق مآربهم. وشدّد جاني ميرلو على أن رسالة الرياضة هي: نحن معاً، حتى عندما يتبارى فريق ضد فريق خصم. فالسياسة عرضة للتغيير أما الرياضة فهي ثابتة لأنها تحترم حقوق الشعوب. ومن خلال الرياضة يمكن فتح الأبواب المغلقة بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية.
أما الضيف الثاني في الحلقة، الرياضي الأردني عبد الرحمن المصاطفة، فقد شدّد على أهمية قيم التسامح والاحترام التي يتربى عليها الرياضي. المصاطفة الذي حاز ميدالية برونزية عن لعبة الكاراتيه في الألعاب الأولمبية في طوكيو في 2020 دعا الدول إلى توفير البيئة اللازم للرياضي لكي ينجح، إضافة إلى الدعم المعنوي والمادي.
البعد الآخر | المواجهة العسكرية المحتملة لواشنطن في إيران و أوكرانيا
أوكرانيا وإيران..
ملفان حافلان بالتوتر يضعهما العام 2021 في عهدة العام الجديد.
والملفان يرتبطان بدائرة استراتيجية واسعة تصنعها روسيا حولها وهي تحاول أن تستعيد أجواء القوة العظمى ويصطدمان بإرادة أميركية وغربية صارمة.
شرق أوروبا بالنسبة لروسيا هو المجال الحيوي الأهم وأوكرانيا تمثل نقطة التماس الساخنة بين الحدود الروسية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بينما ومنطقة بحر قزوين تمثل الحدود الجنوبية والحاضنة الاستراتيجية للنفط والغاز وطرق التجارة التي تربط روسيا بوسط آسيا والمياه الجنوبية الدافئة
البعد الآخر | مفارقة كوفيد 19، أغنياء يتظاهرون ضد إلزامية اللقاح وفقراء لا يجدونه
في سبتمبر الفائت جرت انتخابات برلمانية في كندا، المنافسة التقليدية بين حزبي الليبراليين والمحافظين لم تكن أهم ما لفت نظر المحللين، إنما الصعود الكبير في شعبية حزب صغير ينتمي إلى اليمين المتطرف ويعادي المهاجرين ويضع في برنامجه الانتخابي جملة جعلته يحصد عشرة أضعاف الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، الجملة كانت: لا للقاح الإجباري ضد كوفيد 19.
لم يحصل حزب الشعب الكندي على مقاعد نيابية، ولكنه حصد نحو مليون صوت وكانت هذه هي المواجهة الأولى في العالم الغربي بين السياسيين والرافضين لسياسة إلزامية تلقي لقاح كوفيد 19.
المواجهة اتسعت لاحقاً، لتصبح مظاهرات حاشدة وأعمال عنف في بلدان أوروبية مختلفة مثل النمسا وبلجيكا والدانمارك وأصبح هناك ما يشبه حركة سياسية تضغط في شأن طبي يمثل أكبر جائحة عرفها العالم خلال مئة عام.
المفارقة طبعا هي أنه في الوقت الذي يتظاهر فيه الآلاف في البلاد الغنية ضد إلزامية اللقاح، يعاني الفقراء في الدول النامية، من عدم القدرة على توفير اللقاح أصلا، ليصبح المعدل العام لتوفير اللقاح في قارة أفريقيا على سبيل المثال، أقل من 10% رغم جهود منظمة الصحة العالمية ومبادرة كوفاكس لتحقيق عدالة تلقي اللقاح بين الجميع.
البعد الاخر | ماذا بعد انحسار عاصفة كازخستان؟