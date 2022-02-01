السيناريوهات المحتملة لاحتمال اندلاع حرب بين إيران ودول المنطقة
يستبعد السفير السعودي علي عواض العسيري أن تشن إيران حربا مباشرة على دول المنطقة ولاسيما منها دول الخليج. وفي حديث مع برنامج " البعد الآخر" قال: إذا شنت إيران الحرب سينهار اقتصادها الضعيف، كذلك استبعد أن تستخدم السلاح النووي حتى ولو امتلكته يوما ما لأنها تدرك تبعات ذلك، مشيرا إلى أن الهند وباكستان تمتلكان قدرات نووية ولم تستخدماها في الحروب بينها. وعن موازين القوى العسكرية أشار العسيري إلى أن أسلحة إيران محلية الصنع بينما أسلحة دول الخليج غربية ومتطورة وحديثة. ولفت السفير السعودي إلى سياسة إيران السلبية في عدد من الدول مثل لبنان وسوريا واليمن. أضاف: إيران تبدل في التكتيك لكن استراتيجيتها واحدة وهي استغلال الأقليات الشيعية في الدول العربية. وعن الأزمة داخل النظام الإيراني قال السفير العسيري: الصراع المقبل في إيران قد يكون بين الحرس الثوري وجماعة خامنئي.
أما الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد عليبه فقد أشار إلى أن إيران تخوض منذ أعوام حروبا بالوكالة في المنطقة وهي حروب غير نمطية. وأشار إلى نقاط الضعف في بنيتها العسكرية ولا سيما لجهة سلاح الجو. وخلص إلى القول: إيران ستكون في موقع الخاسر إذا أعلنت الحرب على دول المنطقة، ودعا إلى تشكيل قوات عربية مشتركة لمواجهة أي خطر محتمل.
البعد الاخر | ماذا بعد انحسار عاصفة كازخستان؟
أسباب وتبعات الأزمة في كازخستان هي موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج "البعد الآخر". السفير الروسي ألكسندر زاسبكين رأى أن قوى داخلية وخارجية حاولت استغلال الحراك الشعبي في كازخستان، وموسكو لا تريد أن يكون يختل التوازن الأمني، في البلدان المجاورة لها. أضاف زاسبكين: ولكن في المقابل، على كازخستان تطوير مؤسساتها لتلبية حاجات شعبها. وعن سبب خلاف رئيس كازخستان الحالي قاسم جومرت توكاييف مع سلفه نور سلطان نزارباييف قال: السبب هو تنامي نفوذ عائلة نزارباييف في السلطة. وعن التعاون الروسي مع كازخستان قال السفير الروسي: إنه من أجل مكافحة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس د. جان بيار ميلالي أشار إلى أن أزمة كازاخستان أظهرت ضعف الأجهزة الأمنية ولذلك استنجد الرئيس توكاييف بالروس، وقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحداث لإظهار قوته، كما فعل سابقا في بلدان أخرى قبلها. وعن اتهامات توكاييف بتورط جهات غربية في حراك كازخستان قال: إنه لم يقدم دليلا واحدا على ذلك، مشيرا إلى سقوط 200 قتيل في عمليات قمع الاحتجاجات. ميلالي لفت إلى أن 50 % من ثروات كازاخستان هي في يد 160 شخصا بينهم أفراد من عائلة نزارباييف، والأحداث الأخيرة سمحت للرئيس توكاييف الحالي بقلب صفحة سلفه.
البعد الآخر | هل خسر الغرب معركته الإعلامية ضد التشدد؟
يستضيف برنامج "البعد الآخر" الكاتب والخبير الأميركي المتخصص في الشؤون الأمنية جون روسوماندو، للحديث عن الحرب على الإرهاب وتطورها خلال العشرين عاماً الفائتة، حيث يفصل الخبير الأمني في مراحل تطور تلك الحرب، والتي بدأت من أفغانستان وانتقلت بعدها إلى العراق. كما يتناول روسوماندو دور إيران في تمويل جماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثيين في اليمن، ونشاطات الحرس الثوري في تهريب المخدرات.
الخبير الأمني يشير إلى دور الدعاية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأفكار المتشددة، كما فعلت طالبان وداعش. وصحيح أن قوات التحالف تمكّنت من هزيمة داعش، إلا أن أعضاء في التنظيم مازالوا يظهرون من جديد. وفي القسم من البرنامج يتحدث اللواء سعد معن إبراهيم رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، عن حرب العراق على الإرهاب. ويقدم إبراهيم خبرة الجيش العراقي في الحرب على داعش وما أظهرت التحقيقات مع الموقوفين منهم. كذلك يتطرق إلى أوضاع عائلات مقاتلي داعش في المخيمات الخاصة بهم وأوضاعهم القانونية وعمليات التأهيل النفسي، ولاسيما منهم الأطفال.
البعد الآخر | هل يمكن للرياضة أن تنأى بنفسها عن السياسة؟
يتطرق برنامج "البعد الآخر" إلى تدخل السياسة بالرياضة. وتتوقف مقدمة البرنامج منتهى الرمحي عند الدعوات الأميركية إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية المقبلة في الصين. ضيف البرنامج جاني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين الأولمبيين يعرض لسوابق من التاريخ الرياضي وكيف أن المقاطعة لم تكن مجدية ولا سيما في ثمانينات القرن الفائت بين واشنطن وموسكو، بسبب الغزو السوفياتي لأفغانستان. ويرى ميرلو أن بعض السياسيين يستخدمون الرياضة لتحقيق مآربهم. وشدّد جاني ميرلو على أن رسالة الرياضة هي: نحن معاً، حتى عندما يتبارى فريق ضد فريق خصم. فالسياسة عرضة للتغيير أما الرياضة فهي ثابتة لأنها تحترم حقوق الشعوب. ومن خلال الرياضة يمكن فتح الأبواب المغلقة بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية.
أما الضيف الثاني في الحلقة، الرياضي الأردني عبد الرحمن المصاطفة، فقد شدّد على أهمية قيم التسامح والاحترام التي يتربى عليها الرياضي. المصاطفة الذي حاز ميدالية برونزية عن لعبة الكاراتيه في الألعاب الأولمبية في طوكيو في 2020 دعا الدول إلى توفير البيئة اللازم للرياضي لكي ينجح، إضافة إلى الدعم المعنوي والمادي.
البعد الآخر | المواجهة العسكرية المحتملة لواشنطن في إيران و أوكرانيا
أوكرانيا وإيران..
ملفان حافلان بالتوتر يضعهما العام 2021 في عهدة العام الجديد.
والملفان يرتبطان بدائرة استراتيجية واسعة تصنعها روسيا حولها وهي تحاول أن تستعيد أجواء القوة العظمى ويصطدمان بإرادة أميركية وغربية صارمة.
شرق أوروبا بالنسبة لروسيا هو المجال الحيوي الأهم وأوكرانيا تمثل نقطة التماس الساخنة بين الحدود الروسية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بينما ومنطقة بحر قزوين تمثل الحدود الجنوبية والحاضنة الاستراتيجية للنفط والغاز وطرق التجارة التي تربط روسيا بوسط آسيا والمياه الجنوبية الدافئة
السيناريوهات المحتملة لاحتمال اندلاع حرب بين إيران ودول المنطقة