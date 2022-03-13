هل أوكرانيا على طريق التقسيم؟

يستبعد السفير السعودي علي عواض العسيري أن تشن إيران حربا مباشرة على دول المنطقة ولاسيما منها دول الخليج. وفي حديث مع برنامج " البعد الآخر" قال: إذا شنت إيران الحرب سينهار اقتصادها الضعيف، كذلك استبعد أن تستخدم السلاح النووي حتى ولو امتلكته يوما ما لأنها تدرك تبعات ذلك، مشيرا إلى أن الهند وباكستان تمتلكان قدرات نووية ولم تستخدماها في الحروب بينها. وعن موازين القوى العسكرية أشار العسيري إلى أن أسلحة إيران محلية الصنع بينما أسلحة دول الخليج غربية ومتطورة وحديثة. ولفت السفير السعودي إلى سياسة إيران السلبية في عدد من الدول مثل لبنان وسوريا واليمن. أضاف: إيران تبدل في التكتيك لكن استراتيجيتها واحدة وهي استغلال الأقليات الشيعية في الدول العربية. وعن الأزمة داخل النظام الإيراني قال السفير العسيري: الصراع المقبل في إيران قد يكون بين الحرس الثوري وجماعة خامنئي.

أما الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد عليبه فقد أشار إلى أن إيران تخوض منذ أعوام حروبا بالوكالة في المنطقة وهي حروب غير نمطية. وأشار إلى نقاط الضعف في بنيتها العسكرية ولا سيما لجهة سلاح الجو. وخلص إلى القول: إيران ستكون في موقع الخاسر إذا أعلنت الحرب على دول المنطقة، ودعا إلى تشكيل قوات عربية مشتركة لمواجهة أي خطر محتمل.

