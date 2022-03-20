دول قد تواجه المجاعة وأخرى تتعثر بالتضخم وارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب بأوكرانيا
كلما طال أمد الحر ب في أوكرانيا كلما ازدادت تبعاتها، لتعادل تداعيات الحروب العالمية التي لم تعد تشمل دولة واحدة وإنما مئات الملايين هنا وهناك. مصر مثلا: تستورد 70% من قمحها من روسيا وأوكرانيا. أما تركيا فتعتمد بنسبة 100 % وهي التي تجاوز فيها التضخم 50%.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن نصف مليار نسمة، هم في هذه اللحظة مهددون بنقص الغذاء، بسبب هذه الأزمة. الأمر ذاته ينطبق أيضا على زيت الطهي والسكّر ومواد حيوية أخرى مثل النيكل والألومنيوم والنحاس. أما النفط فقد لامس مستويات ذكّرت الأميركيين بطوابير سبعينيات القرن الفائت، أمام محطات الوقود. ارتجف العالم وقتها، فقررت كبرى الدول الأوروبية اعتماد سياسة الطاقة البديلة على أمل تعزيز سيادتها الاقتصادية والسياسية.
بعد نصف قرن من الاعتماد على قوة الرياح وأشعة الشمس، بدا وكأن مصالح منتجي الطاقة الأحفورية مثل الخليج في علاقته بإيران، وسلّة خبز العالم، أي روسيا في علاقتها بأوكرانيا، أصبحت هامشية. لكنّ المحصّلة التي كشفتها الحرب في أوكرانيا أتت عكس ذلك.
استفاق الاتحاد الأوروبي على أن قراره السيادي أصبح رهناً بأربعين في المئة من حاجاته للطاقة يستوردها من روسيا نفسها. بدا وكأن الولايات المتحدة والعالم يعيدان اكتشاف المنطقة على أنها ليست حقول نفط فقط وأنها شريان الاقتصاد العالمي عندما يكون مستقرا.
هل أوكرانيا على طريق التقسيم؟
يتابع برنامج البعد الآخر هذا الأسبوع تطورات الحرب في أوكرانيا. رئيس مؤسسة هرومادسكي كيريلو لوكيرنكو أشار إلى أن مزاعم روسيا بأن أوكرانيا أمّة شقيقة لم يمنع قواتها من قصف هذا البلد وقتل مواطنيه. وسكان خاركيف يتعرضون للقصف رغم أنهم يتحدثون الروسية. لوكيرنكو اعتبر أن أوكرانيا، بشقيها الشرقي والغربي، تريد أن تبقى موحدة. وخلص إلى القول: إن الروس لا يكرهون الأوكرانيين إنما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكره الديمقراطية التي تسود أوكرانيا. في المقابل برّر مدير وكالة تاس في الشرق الأوسط رسلان سليمانوف حرب روسيا في أوكرانيا بأنها دفاعية وبأن الانتماء إلى منطقة أوراسيا من شأنه تعزيز قوة روسيا والمنطقة بأسرها. سليمانوف دعا الى الحوار بين الشعبين الروسي والأوكراني من أجل حل مشاكلهما المستوردة من الخارج، بحسب تعبيره.
البعد الآخر | مارك كميت : الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن الدفاع عن العالم
خصص برنامج البعد الآخر حلقته هذا الأسبوع لتحليل التطورات في أوكرانيا. المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية الجنرال مارك كميت
قال: وقعت جرائم حرب في أوكرانيا وما يحصل في هذا البلد ليس من مسؤولية الولايات المتحدة. واعتبر كميت أن الهدف من الغزو الروسي هو منع أوكرانيا من الانضمام للناتو ووقف مناوراتها في المنطقة الشرقية، فروسيا لطالما سعت إلى تأمين حدودها الفاصلة مع مناطق نفوذ الناتو. في المقابل رأى أليكسي مورافييف رئيس قسم الدراسات الأمنية في جامعة كيرتن في بيرث أن الروس أعدوا سلفاً خططا للتعامل مع تبعات الهجوم على أوكرانيا، وموسكو قد وضعت خططاً بديلة لمواجهة العقوبات الغربية عليها.
ورأى أن اتفاق روسيا مع الصين في مجال الطاقة من شأنه التخفيف من أي عقوبات على روسيا. وعن أهمية أوكرانيا بالنسبة لروسيا أشار مورافييف إلى أن أوكرانيا تعتبر امتدادا أمنيا لروسيا وخطاً فاصلاً بينها وبين مناطق نفوذ الناتو.
أما إيرينا تسوكرمان- رئيسة تحرير واشنطن أوت سايدر فقد ركزت على التبعات الاقتصادية لغزو أوكرانيا فتوقعت أن ترتفع أسعار الغاز في أوروبا والولايات المتحدة. واعتبرت أنه كان بإمكان الولايات المتحدة منع الغزو الروسي لو تعاونت مع بعض الدول في الشرق الأوسط. وأشارت إلى الخطأ الذي ارتكبته بعض الدول الأوروبية من خلال اعتمادها في شكل أساس على الغاز الروسي.
قصة استقالة 15 وزيرا من حزب الأمة في العام 2004
يشرح نائب رئيس مجلس الوزراء القومي السوداني الأسبق مبارك الفاضل المهدي لبرنامج "البعد الآخر" مبادرته التي قدمها كرئيس حزب الأمة من أجل إيجاد حل للأزمة السودانية. وتقوم المبادرة على مبدأ الفصل بين دور الجيش ودور المدنيين، إذ المطلوب أن تكون صلاحيات الجيش محددة في الفترة الانتقالية. واعتبر المهدي أن مؤتمر الرياض فتح الباب لتعديل الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا. ودعا إلى رفع حال الطوارئ في البلاد إنما في المقابل على الشباب تنظيم احتجاجاتهم وعدم عرقلة عمل باقي الناس. وعن رفض المحتجين له ولغيره من السياسيين الذين عملوا سابقا مع نظام البشير يقول: "غالبية القوى السياسية شاركت في نظام البشير وحكومة الإنقاذ التي امتدت على 3 عقود وعارضناها من الداخل وتركنا في 2004 مع 15 وزيرا وانا سجنت في 2007 بسبب مواقفي". أضاف: "أنا عدت في 2017 إنما تركت بعد سنة لأن البشير رفض الالتزام بتعهداته المتعلقة بتخليه عن السلطة. وختم قائلاً: لا بد للجيش من أن يدعو إلى الحوار: الأحزاب وقوى المجتمع المدني للبحث في الحل المنشود. رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي دعا الى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة وقال إن حزب الأمة سيخوض الانتخابات العامة بلوائح موحدة.
كيف تدخلت هيئات أجنبية في كتابة دستور 2014 ليكون على قياس حزب النهضة في تونس؟
اعتبر وزير التربية التونسي الأسبق حاتم بن سالم أن لا شرعية لاجتماع عدد من النواب افتراضيا بدعوة من رئيس المجلس، لأن البرلمان مجمدة أعماله بمرسوم رئاسي. وفي حديث لبرنامج "البعد الآخر" وصف بن سالم خطوة النواب بالتصعيدية. ولفت إلى أن غالبية التونسيين أيدت قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 يوليو الفائت داعيا إلى حوار وطني وانتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن. وكشف الوزير بن سالم أن هيئة أجنبية تدخلت في كتابة دستور 2014 ليكون على قياس حزب النهضة وأن هذه الهيئة كانت تقيم في مقر البرلمان التونسي. وعن إصلاح الفساد في مؤسسات الدولة قال: إن رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الفتاح عمر كان مستاء من أداء بعض أعضاء الهيئة معه. وعن الأوضاع في السلطة القضائية قال: القضاء التونسي يعاني منذ فترة من تدخلات سياسية في شؤونه داعيا إلى التشاور مع الجهات المعنية من أجل إصلاحه.
دول قد تواجه المجاعة وأخرى تتعثر بالتضخم وارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب بأوكرانيا