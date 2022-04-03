هل تبدلت قواعد الاشتباك في سوريا مع حكومة بنيت عما كانت عليه أيام حكومة نتنياهو؟

يطرح برنامج " البعد الآخر" مسألة التنسيق بين إسرائيل وروسيا حيال الأزمة في سوريا. كبير المحاضرين في كلية الدراسات الشرقية أندريه شوبريغين أكد استمرار التنسيق بين موسكو وتل أبيب حيال ضرب أهداف في سوريا. وعن علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يقول إن بوتين شخص تقليدي ويحتاج إلى وقت ليعتاد على بنيت كما كان معتادا على التعامل مع سلفه نتنياهو. وعن أهمية إسرائيل بالنسبة لروسيا أوضح انها تشكل قناة اتصال مهمة ومباشرة بالنخبة السياسية في واشنطن. ولفت الخبير الروسي إلى أن موسكو غير مطمئنة لازدياد الطموحات الإيرانية في سوريا. وعن القمة الأخيرة التي جمعت الرئيسين الأميركي والروسي جو بايدن وفلاديمير بوتين قال إن الرجلين اتفقا على وجوب إيجاد حل للأزمة في سوريا. بدوره أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية مئير مصري استمرار التعاون بين روسيا وإسرائيل كما في السابق، باعتبار أن التنسيق هو بين أجهزة قبل أن يكون أفراد. وأعلن مئير مصري أن روسيا لا شك ستخطر إسرائيل بأي خطر أمني قد يأتي من سوريا، وأن التعاون الأمني بين البلدين قائم حيال الوجود الإيراني في سوريا. أضاف أن إسرائيل حريصة على إبعاد هذا الوجود عن حدودها وأن بلاده تتصدى للتوغل الإيراني وميليشياته في سوريا وخارجها. وكشف أن إسرائيل لا تستهدف رموز النظام السوري لعدم إحراج روسيا.