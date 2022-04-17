البعد الآخر | النفط السعودي بين "ديانة" الطاقة البديلة والحسابات السياسية الدولية
يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع ديفيد راندال الرئيس الأسبق للبعثة الدبلوماسية الأميركية إلى السعودية لأكثر من 15 عاما. يتحدث راندال عن تاريخ العلاقات بين الرياض وواشنطن وكيف كان النفط هو أساسها انطلاقا من شركة أرامكو لتشمل لاحقا المشاركة في حل النزاعات والاستقرار الدولي. وعن حاجة العالم إلى النفط السعودي يقول راندال:
لا يزال العالم في حاجة إلى النفط السعودي لعقود مقبلة، ويشرح تجدّد دوره البارز في تنمية اقتصادات عملاقة أخرى مثل الهند والصين. ويعرض الدبلوماسي الأميركي صاحب كتاب "رؤية أم سراب" لبرامج السعودية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ما سيجعلها قادرة على تصدير المزيد من النفط في المستقبل، ويشرح الخطة التي أعدتها رؤية 2030 لتحقيق التوازن وخلق فرص العمل.
البعد الآخر | حوار مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
ينفرد برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع بإجراء حوار مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يتحدث فيه عن أسلوبه في حكم أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان. تُعتبر إندونيسيا من أكثر دول العالم تنوعا عرقيا وعندما انكمش اقتصادها على هامش الأزمة المالية الآسيوية العام 1998 اعتقد كثيرون أنها ستنهار مثل يوغوسلافيا. في ذلك الوقت كان جوكو ويدودو. يدير شركته الخاصة قبل أن يقتحم السياسة في العام 2004 رئيسا لبلدية مسقط رأسه، ثم حاكما للعاصمة جاكرتا في 2012. في العشر سنوات التالية، لن نرى فقط صعود جوكووي لرئاسة البلد الشاسع والممتد، إنما سنرى أيضاً صعودا مذهلا لإندونيسيا، حتى أنها تستعد لاستقبال قمة العشرين هذه السنة. وعن التنوع الديني يقول الرئيس جوكو ويدودو: "توجد في إندونيسيا مذاهب دينية عدة، وهو عنصر ثراء من دون شكّ، ولكن مع ذلك فإنّ أهم شيء يميّز وجود تلك الاختلافات، هو مناخ قيم الاحترام والتسامح بين معتنقيها، والعيش المشترك في كنف التضامن الكريم بين مكونات مجتمعنا".
هل تبدلت قواعد الاشتباك في سوريا مع حكومة بنيت عما كانت عليه أيام حكومة نتنياهو؟
يطرح برنامج " البعد الآخر" مسألة التنسيق بين إسرائيل وروسيا حيال الأزمة في سوريا. كبير المحاضرين في كلية الدراسات الشرقية أندريه شوبريغين أكد استمرار التنسيق بين موسكو وتل أبيب حيال ضرب أهداف في سوريا. وعن علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يقول إن بوتين شخص تقليدي ويحتاج إلى وقت ليعتاد على بنيت كما كان معتادا على التعامل مع سلفه نتنياهو. وعن أهمية إسرائيل بالنسبة لروسيا أوضح انها تشكل قناة اتصال مهمة ومباشرة بالنخبة السياسية في واشنطن. ولفت الخبير الروسي إلى أن موسكو غير مطمئنة لازدياد الطموحات الإيرانية في سوريا. وعن القمة الأخيرة التي جمعت الرئيسين الأميركي والروسي جو بايدن وفلاديمير بوتين قال إن الرجلين اتفقا على وجوب إيجاد حل للأزمة في سوريا. بدوره أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية مئير مصري استمرار التعاون بين روسيا وإسرائيل كما في السابق، باعتبار أن التنسيق هو بين أجهزة قبل أن يكون أفراد. وأعلن مئير مصري أن روسيا لا شك ستخطر إسرائيل بأي خطر أمني قد يأتي من سوريا، وأن التعاون الأمني بين البلدين قائم حيال الوجود الإيراني في سوريا. أضاف أن إسرائيل حريصة على إبعاد هذا الوجود عن حدودها وأن بلاده تتصدى للتوغل الإيراني وميليشياته في سوريا وخارجها. وكشف أن إسرائيل لا تستهدف رموز النظام السوري لعدم إحراج روسيا.
ما هي العلاقة بين الحرب في أوكرانيا والصفقة النووية المرتقبة بين إيران وأميركا؟
تطرح التأكيدات عن قرب الإعلان عن حلحلة في المفاوضات النووية بين الغرب وإيران الدائرة في فيينا، الكثير من الأسئلة منها ما إذا ما الأمر يتعلق بإحياء الاتفاق النووي أم في إحياء إرث الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أم أنها صفقة مع "الشيطان" في علاقة بالسياق الدولي الجديد منها؟ وما زاد من إثارة الجدل، أن المفاوضات تناولت أيضا رفع الحرس الثوري من القائمة الأميركية السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية. هل أن الحرس الثوري تلزمه الاتفاقات أم تحرّكه العقائد؟ برنامج "البعد الآخر" سيناقش ذلك مع إيلي كوهانيم مساعدة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وفرزين نديمي الباحث الخبير في أنظمة التسلح الإيرانية والمنظمات المسلّحة الإيرانية.
دول قد تواجه المجاعة وأخرى تتعثر بالتضخم وارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب بأوكرانيا
كلما طال أمد الحر ب في أوكرانيا كلما ازدادت تبعاتها، لتعادل تداعيات الحروب العالمية التي لم تعد تشمل دولة واحدة وإنما مئات الملايين هنا وهناك. مصر مثلا: تستورد 70% من قمحها من روسيا وأوكرانيا. أما تركيا فتعتمد بنسبة 100 % وهي التي تجاوز فيها التضخم 50%.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن نصف مليار نسمة، هم في هذه اللحظة مهددون بنقص الغذاء، بسبب هذه الأزمة. الأمر ذاته ينطبق أيضا على زيت الطهي والسكّر ومواد حيوية أخرى مثل النيكل والألومنيوم والنحاس. أما النفط فقد لامس مستويات ذكّرت الأميركيين بطوابير سبعينيات القرن الفائت، أمام محطات الوقود. ارتجف العالم وقتها، فقررت كبرى الدول الأوروبية اعتماد سياسة الطاقة البديلة على أمل تعزيز سيادتها الاقتصادية والسياسية.
بعد نصف قرن من الاعتماد على قوة الرياح وأشعة الشمس، بدا وكأن مصالح منتجي الطاقة الأحفورية مثل الخليج في علاقته بإيران، وسلّة خبز العالم، أي روسيا في علاقتها بأوكرانيا، أصبحت هامشية. لكنّ المحصّلة التي كشفتها الحرب في أوكرانيا أتت عكس ذلك.
استفاق الاتحاد الأوروبي على أن قراره السيادي أصبح رهناً بأربعين في المئة من حاجاته للطاقة يستوردها من روسيا نفسها. بدا وكأن الولايات المتحدة والعالم يعيدان اكتشاف المنطقة على أنها ليست حقول نفط فقط وأنها شريان الاقتصاد العالمي عندما يكون مستقرا.
البعد الآخر | النفط السعودي بين "ديانة" الطاقة البديلة والحسابات السياسية الدولية