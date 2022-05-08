البعد الآخر | ملامح النظام العالمي الجديد
في البعد الآخر هذا الأسبوع تستضيف منتهى الرمحي مع روبرت رايدبرغ نائب وزيرة الخارجية السويدية. وتطرح مقدمة البرنامج عليه السؤال، الذي يفرض نفسه على الأخبار، هذه الأيام: لماذا ستطلب بلاده الانضمام إلى الناتو ولماذا تسعى إلى تغيير صورة الحياد التي طبعتها لعقود في الأذهان؟ كما تناقش معه أسباب صعود اليمين في أوروبا والعنف الذي تسبب به سياسي دنماركي متشدد في السويد، وأوضاع مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم من الجاليات العربية في هذا البلد.
مستقبل حلف الناتو وكيف غيرت الحرب الروسية الأوكرانية الدول الإسكندنافية
تستضيف منتهى الرمحي هذا الأسبوع في "البعد الآخر" شخصية سياسية بارزة ارتبط بها ملف توسّع الناتو إلى الحدود مع روسيا. تحدت بلاده موسكو وطلبت الالتحاق بالناتو. إنه رئيس الوزراء الفنلندي السابق ألكسندر ستوب.
وفي الجزء الثاني تتحدث منتهى إلى سيدة تقول إنها بصدد تحقيق حلم كبير، وهو مشاركة المرأة في صناعة مستقبل السعودية. إنها آمال المعلمي، ثاني سعودية تشغل منصب سفيرة. آمال المعلمي تتحدث عن مسيرتها وعن رؤيتها لملفات عدة، ومنها: كيف تتولى تمثيل السعودية في النرويج التي برزت اخيراً في عناوين الأخبار.
البعد الآخر | تفاصيل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران يكشفها
يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي داني ياتوم الذي استقال من منصبه أواخر القرن الماضي على خلفية فشل محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقتها خالد مشعل في الأردن. ياتوم الذي أسس "حزب المتقاعدين" سيتحدث عن أسباب تجدد أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الآونة الأخيرة، وعن رأيه في تزامن ذلك مع وجود حكومة بنيت، التي هي أكثر الحكومات تمثيلاً في إسرائيل. وفي الحلقة يُحذّر ياتوم من مخاطر إحياء الصفقة النووية بين الغرب وإيران في شكلها السابق، لافتاً إلى وجود خطط بديلة، تتضمن استهداف منشآت إيران عسكريا، في حال فشلت الجهود المبذولة لردعها عن انتاج سلاح نووي. يرأس داني ياتوم حاليا شركة دولية متخصصة بالأمن السيبراني، وسيعرض بصفته تلك لتفاصيل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران، ويكشف أن من ضمن خطط شركته، إعداد الخطط الملائمة لتعطيل البرنامج النووي الإيراني وأيضا الحماية من الهجمات الإلكترونية.
البعد الآخر | النفط السعودي بين "ديانة" الطاقة البديلة والحسابات السياسية الدولية
يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع ديفيد راندال الرئيس الأسبق للبعثة الدبلوماسية الأميركية إلى السعودية لأكثر من 15 عاما. يتحدث راندال عن تاريخ العلاقات بين الرياض وواشنطن وكيف كان النفط هو أساسها انطلاقا من شركة أرامكو لتشمل لاحقا المشاركة في حل النزاعات والاستقرار الدولي. وعن حاجة العالم إلى النفط السعودي يقول راندال:
لا يزال العالم في حاجة إلى النفط السعودي لعقود مقبلة، ويشرح تجدّد دوره البارز في تنمية اقتصادات عملاقة أخرى مثل الهند والصين. ويعرض الدبلوماسي الأميركي صاحب كتاب "رؤية أم سراب" لبرامج السعودية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ما سيجعلها قادرة على تصدير المزيد من النفط في المستقبل، ويشرح الخطة التي أعدتها رؤية 2030 لتحقيق التوازن وخلق فرص العمل.
البعد الآخر | حوار مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
ينفرد برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع بإجراء حوار مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يتحدث فيه عن أسلوبه في حكم أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان. تُعتبر إندونيسيا من أكثر دول العالم تنوعا عرقيا وعندما انكمش اقتصادها على هامش الأزمة المالية الآسيوية العام 1998 اعتقد كثيرون أنها ستنهار مثل يوغوسلافيا. في ذلك الوقت كان جوكو ويدودو. يدير شركته الخاصة قبل أن يقتحم السياسة في العام 2004 رئيسا لبلدية مسقط رأسه، ثم حاكما للعاصمة جاكرتا في 2012. في العشر سنوات التالية، لن نرى فقط صعود جوكووي لرئاسة البلد الشاسع والممتد، إنما سنرى أيضاً صعودا مذهلا لإندونيسيا، حتى أنها تستعد لاستقبال قمة العشرين هذه السنة. وعن التنوع الديني يقول الرئيس جوكو ويدودو: "توجد في إندونيسيا مذاهب دينية عدة، وهو عنصر ثراء من دون شكّ، ولكن مع ذلك فإنّ أهم شيء يميّز وجود تلك الاختلافات، هو مناخ قيم الاحترام والتسامح بين معتنقيها، والعيش المشترك في كنف التضامن الكريم بين مكونات مجتمعنا".
البعد الآخر | ملامح النظام العالمي الجديد