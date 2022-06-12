هل دقت ساعة استبدال النظام المصرفي العالمي؟
تتحدث منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر إلى البروفيسور محمد يونس مؤسس بنك غرامين أو بنك القرية الذي يساعد عشرات الملايين من الفقراء في العالم. محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2006 يتحدث عن تجربة مصرفه الذي قدم بديلا عن اقتصاديا واجتماعيا لحكومات عدة من أجل مواجهة الاضطرابات الاجتماعية في شرق العالم وغربه. في وقت يحذّر فيه علماء اجتماع واقتصاد من أنّ النظام الاقتصادي والسياسات الاجتماعية التي قام عليها العالم منذ عقود طويلة بدأ يظهر بوادر الانهيار لاسيما مع الحرب في أوكرانيا. يبني البروفسور يونس بديله على ما يسميه "اقتصادا اجتماعيا لعالم الثلاثة أصفار"، في إشارة إلى عالم خال تماما من التلوث بنسبة صفر انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وصفر بطالة وصفر تركيز للثروة بأيدي قلة من الناس. ويعتبر يونس أن العالم يسلك طريق "الانتحار" وأن المثال الاقتصادي العالمي الذين بني على مفهوم النمو قد أثبت فشله.
ما هي مكاسب إيران في سوريا من تركيز روسيا على أوكرانيا
تتحدث منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" إلى بوريس دولغوف كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي وإلى نوار شعبان خبير تحليل النزاعات والمدير في مركز العمرات للدراسات الاستراتيجية في إسطنبول وتناقش معهما خريطة الانسحاب الروسي من سوريا في اتجاه أوكرانيا. فبحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية العام 2020، بلغ عدد قواتها في سوريا، نحو 27 ألفاً، يُعتقد بأن 12 ألفاً منهم هم عسكريون وجنرالات. في 5 مارس فوجئ العالم بإسقاط الدفاعات الأوكرانية طائرة سوخوي وأسر قائدها الجنرال كروسنو يارتسيف الذي يتبع لسلاح الجو الروسي في قاعدة حميميم. كما كشفت وسائل الإعلام عن حطام طائرة روسية كانت تحمل نفس رمز ورقم ذيل طائرة أسقطت من قبل الدفاعات الأوكرانية وكانت قد أظهرت صور سابقة لوسائل إعلام روسية وجود الطائرة ذاتها في سوريا. كما أن الطراد "موسكافا"، أضخم طرّاد في الأسطول البحري الروسي، الذي دمّر في أبريل الماضي كان واحدا من خمس فرقاطات روسية تنشط في المياه الإقليمية السورية التي لم تبق فيها حاليا سوى قطعة وحيدة. وكان تم تكليف قائد القوات الروسية في سوريا الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، بالقيادة العامة والإشراف على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلا عن تقارير تُشير إلى نقل روسيا الجزء الأكبر من قوّاتها من مواقع لها داخل سوريا حيث حلّت مكانها فرق من الحرس الثوري الإيراني ومليشياته.
البعد الآخر | "السيادة الغذائية" وحكومات الشرق الأوسط
تناقش منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" مع المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة مفهوم سيادة الغذاء في الشرق الأوسط على ضوء تبعات الحرب في أوكرانيا. عطيفة قالت إن البلدان التي تعاني من صراعات طويلة الأمد، ومن بينها أفغانستان والكونغو وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن، فيها أكبر نسبة من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ونبّهت من أن الصومال سيعاني من أسوأ أزمة غذائية في العالم. وتعطي عبير عطيفة أمثلة عن حاجات بعض الدول لمواجهة الأزمة، فلبنان مثلا، يغطي إنتاجه من القمح 50 ألف هكتار فقط، في حين يحتاج إلى زراعة 180 ألف هكتار لتوفير ما يكفي لسكانه. وفي مصر من المتوقع أن يستهلك السكان نحو 20 مليون طن من القمح هذه السنة. تنتج مصر حالياً نحو 10 ملايين طن سنوياً. وتستورد ما تبقى من احتياجاتها. أما الأكثر إثارة للخوف فهو الانهيار السريع وغير المسبوق لقدرات المنظمات الإنسانية التي تساعد ملايين اللاجئين والنازحين السوريين. تحوّلت غالبية الموارد التي يخصصها العالم للإغاثة الإنسانية، إلى أوكرانيا، وهو ما جعل أكثر من أربعة ملايين نازح شمال غرب سوريا على أعتاب مجاعة فضلا عن كون الاعتمادات المخصصة للتعليم والصحة، قد نفدت.
تفاصيل"الصفقة الكبرى" بين واشنطن والرياض التي اقترحها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي
صدر تقرير عن مجلس العلاقات الخارجية، الذي يعد مركز إعداد القرارات في واشنطن، يشدد على ضرورة التوصل إلى صفقة كبيرة بين الولايات المتحدة والسعودية من أجل حلّ الكثير من أزمات العالم الراهنة. برنامج "البعد الآخر" يناقش التقرير مع معدّه مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق مارتن إنديك. السفير المخضرم الذي عمل طويلا في المنطقة سفيرا في إسرائيل وبلدان أخرى، يشرح لماذا يوصي البيت الأبيض بضرورة إعادة تعزيز العلاقات مع الرياض لا بل إعادة تأسيسها بناء على مبادئ الاتفاق بين الملك عبد العزيز والرئيس فرانكلين روزفلت العام 1945 وإدراك أهمية المملكة في الحفاظ على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم عبر الحفاظ على أسواق طاقة مستقرة. كما يعرض للأسباب التي جعلت التقرير يرهن حل الكثير من الأزمات بالتنسيق الوثيق والمباشر بين قيادتي البلدين بمن فيهما الرئيس الأميركي ونائبه والملك السعودي وولي عهده. إنديك يعرض للخطوط العريضة للمقترح، بما فيها الضمانات الأمريكية التي ينبغي أن تكون أكثر صلابة في شرق أوسط غير مستقر في شكل متزايد.
البعد الآخر | ملامح النظام العالمي الجديد
في البعد الآخر هذا الأسبوع تستضيف منتهى الرمحي مع روبرت رايدبرغ نائب وزيرة الخارجية السويدية. وتطرح مقدمة البرنامج عليه السؤال، الذي يفرض نفسه على الأخبار، هذه الأيام: لماذا ستطلب بلاده الانضمام إلى الناتو ولماذا تسعى إلى تغيير صورة الحياد التي طبعتها لعقود في الأذهان؟ كما تناقش معه أسباب صعود اليمين في أوروبا والعنف الذي تسبب به سياسي دنماركي متشدد في السويد، وأوضاع مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم من الجاليات العربية في هذا البلد.
هل دقت ساعة استبدال النظام المصرفي العالمي؟