زيارة بايدن للمنطقة ونووي إيران مع مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون
يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون الذي سيتحدث عن القمة التي تجمع القيادتين الأميركية والسعودية وعلاقات واشنطن بعواصم الخليج والشرق الأوسط. ويشرح بولتون أهمية اعتماد البيت الأبيض مجددا على حلفائه التقليديين، وخصوصا أنّ التجارب أثبتت أن إيران لم تُبدّل سلوكها. على الصعيد الداخلي الأميركي، يتوقّع بولتون أن يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والكونغرس وأن يتنافس نحو 16 شخصية جمهورية على رئاسة البلاد التي ستكون بدون شكّ بحسب رأيه لأحد "شباب" الحزب الجمهوري وليس لدونالد ترمب. يرى بولتون أن الضعف بدأ يدبّ في الحزب الديمقراطي بحيث أصبح من الصعب إيجاد مرشحّ بعمر ونشاط أي منافس جمهوري. وعن الحرب في أوكرانيا، يعتبر بولتون أن المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، لم يفهما السياسة الروسية جيدا. جون بولتن يرى أن روسيا ستفوز بحربها في أوكرانيا، مستفيدة من أمثولة الانسحاب "المأسوي" للولايات المتحدة من أفغانستان، بحسب تعبيره.
كيف يحيي بوتين الإرث الإمبراطوري الروسي؟
يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع المحلل الاستراتيجي إدوارد لوتفاك. آراؤه محل متابعة من كبار الصحافيين والعسكريين والوزراء والزعماء. إنه إدوارد لوتفاك Edward Luttwak، كتابه "منطق الحرب والسلم" الصادر في 1987 يعد نصا مؤسسا في الأكاديميات العسكرية عبر مختلف أنحاء العالم. جنرالات من الجيش الأميركي ووزراء خارجية يشيدون بعمله الرسمي وغير الرسمي لمصلحة الحكومة الأميركية. عادة ما تثير مقالاته لصحيفة نيويورك تايمز الكثير من الجدل والآلاف من التعليقات. على مدى 30 عاما قدم استشاراته لعشرات الحكومات والزعماء من ضمنهم رئيس المكسيك لمساعدته في القضاء على عصابات الشوارع، للدلاي لاما بشأن العلاقات مع الصين للحكومة الإيطالية لتعقب وتحييد أعضاء تنظيم القاعدة. واليوم يعول الكثير من صناع القرار على آرائه بشأن حرب أوكرانيا. في حواره مع منتهى الرمحي يتحدث عن أسرار وألغاز الأيام الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا. كما يشير إلى ارتداداتها على الساحة الدولية ويتوقع ان تظهر ذروة الأزمة الغذائية التي تسببت بها آخر هذه السنة. لوتفاك يرى أن الدروس المستقاة من الحرب حتى الآن، أنها قللت مما اعتبره التهديد الصيني لتايوان، مضيفا أن الحرب قد تستغرق سنوات من دون أن يحقق فيها أي فريق انتصارا حاسما، بحسب رأيه.
الحقيقة المخيفة للذكاء الاصطناعي يكشفها مدير غوغل السابق محمد جودت في البعد الآخر
تعود عبارة "الذكاء الاصطناعي" على خلاف ما يعتقد البعض، إلى النصف الأول من القرن الفائت، ومع ذلك فهي تسيطر الآن على عناوين الأخبار، حتى يبدو هذا المفهوم وكأنه وليد الأعوام العشرة الأخيرة. واحد من الأسباب التي أعادها في الأسابيع الأخيرة إلى واجهة الأحداث، إعلان شركات الأدوية فتوحات علمية عدة، في مكافحة وباء كورونا وأمراض القلب والسرطان بفضل الذكاء الاصطناعي. على صعيد متواز، أعادت الحرب الإلكترونية بين واشنطن وموسكو والصين باستخدام الذكاء الاصطناعي الدعوات إلى كبح جماح الآلات التي تشغّل بالداتا والذكاء الاصطناعي. أحد من لفت الأنظار على الصعيد العالمي، هو المصري محمد مو جودت الذي يعدّ أحد رواد هذا المجال، عندما كان يعمل مديرا في شركة غوغل، قبل أن يتلقى صدمة بوفاة ابنه. قرر جودت التقاعد من عمله وتكريس حياته للبحث عن السعادة بفضل "خوارزمية" اسمها خوارزمية السعادة، تضمنها كتاب ألّفه ويُعد من الأكثر مبيعا في العالم. كما أنه صاحب أحد أبرز 200 بودكاست في العالم، حيث يستمع ويتفاعل معه الملايين عبر العالم. تحول محمد جودت من رائد في الذكاء الاصطناعي، إلى أحد رواد المحذرين من هذا القطاع ولاسيما من عالم "ميتافيرس" الذي أعلنت شركة فيسبوك إطلاقه. برنامج "البعد الآخر" يستضيف محمد جودت ليستمع إلى قصة حياته ويناقش معه هذه المسألة: هل الذكاء الاصطناعي نعمة للبشر أم نقمة؟
هل دقت ساعة استبدال النظام المصرفي العالمي؟
تتحدث منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر إلى البروفيسور محمد يونس مؤسس بنك غرامين أو بنك القرية الذي يساعد عشرات الملايين من الفقراء في العالم. محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2006 يتحدث عن تجربة مصرفه الذي قدم بديلا عن اقتصاديا واجتماعيا لحكومات عدة من أجل مواجهة الاضطرابات الاجتماعية في شرق العالم وغربه. في وقت يحذّر فيه علماء اجتماع واقتصاد من أنّ النظام الاقتصادي والسياسات الاجتماعية التي قام عليها العالم منذ عقود طويلة بدأ يظهر بوادر الانهيار لاسيما مع الحرب في أوكرانيا. يبني البروفسور يونس بديله على ما يسميه "اقتصادا اجتماعيا لعالم الثلاثة أصفار"، في إشارة إلى عالم خال تماما من التلوث بنسبة صفر انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وصفر بطالة وصفر تركيز للثروة بأيدي قلة من الناس. ويعتبر يونس أن العالم يسلك طريق "الانتحار" وأن المثال الاقتصادي العالمي الذين بني على مفهوم النمو قد أثبت فشله.
ما هي مكاسب إيران في سوريا من تركيز روسيا على أوكرانيا
تتحدث منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" إلى بوريس دولغوف كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي وإلى نوار شعبان خبير تحليل النزاعات والمدير في مركز العمرات للدراسات الاستراتيجية في إسطنبول وتناقش معهما خريطة الانسحاب الروسي من سوريا في اتجاه أوكرانيا. فبحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية العام 2020، بلغ عدد قواتها في سوريا، نحو 27 ألفاً، يُعتقد بأن 12 ألفاً منهم هم عسكريون وجنرالات. في 5 مارس فوجئ العالم بإسقاط الدفاعات الأوكرانية طائرة سوخوي وأسر قائدها الجنرال كروسنو يارتسيف الذي يتبع لسلاح الجو الروسي في قاعدة حميميم. كما كشفت وسائل الإعلام عن حطام طائرة روسية كانت تحمل نفس رمز ورقم ذيل طائرة أسقطت من قبل الدفاعات الأوكرانية وكانت قد أظهرت صور سابقة لوسائل إعلام روسية وجود الطائرة ذاتها في سوريا. كما أن الطراد "موسكافا"، أضخم طرّاد في الأسطول البحري الروسي، الذي دمّر في أبريل الماضي كان واحدا من خمس فرقاطات روسية تنشط في المياه الإقليمية السورية التي لم تبق فيها حاليا سوى قطعة وحيدة. وكان تم تكليف قائد القوات الروسية في سوريا الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، بالقيادة العامة والإشراف على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلا عن تقارير تُشير إلى نقل روسيا الجزء الأكبر من قوّاتها من مواقع لها داخل سوريا حيث حلّت مكانها فرق من الحرس الثوري الإيراني ومليشياته.
زيارة بايدن للمنطقة ونووي إيران مع مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون