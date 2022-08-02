يستضيف برنامج " البعد الآخر" المفكر ألكسندر دوغين عراب بوتين
يستضيف برنامج " البعد الآخر" المفكر ألكسندر دوغين، الذي يُعتبر أكثر المفكرين نفوذا في روسيا حاليا. يقال إنه من أجل فهم الرئيس فلاديمير بوتين ، يجب على المرء أولاً أن يفهم طريقة تفكير ألكسندر دوغين الاستراتيجي ، المعروف بآرائه القومية الواضحة. يعتبره البعض الآخر عراب الرئيس الروسي السياسي، ويطلقون عليه تسمية "راسبوتين بوتين" ، في إشارة إلى "غريغوري راسبوتين" ، الراهب الذي سيطر على البلاط الإمبراطوري الروسي قبل قرن من الزمان. ينظر إليه على أنه العقل المدبر لضم بوتين لشبه جزيرة القرم عام 2014. يشدد على أنّ روسيا امبراطورية أوراسية ذات حضارة فريدة رسالتها تحجيم السيطرة الأميركية على العالم. حظيت نظرياته بتأييد واسع النطاق من "اليمين الجديد" في أوروبا و "اليمين البديل" في الولايات المتحدة. تشكل كتبه عقيدة بوتين وما من جنرال في الجيش الروسي إلا وقرأها.
سفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البيلاروسية تتحدثت عن رؤيتها لمستقبل بلادها
العام الفائت، كانت ضيفة الجزء الأول من برنامج "البعد الآخر" أحد عناوين أبرز الأخبار قبل أن تسرق حرب مجاورة لبلدها الأضواء كلها. خلفت زوجها بعد اعتقاله وخاضت بدلاً منه الانتخابات الرئاسية. سفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البيلاروسية تحدثت عن رؤيتها لمستقبل بلادها والمعارضة في أوروبا الشرقية في ضوء ما ستسفر عنه الحرب الروسية في أوكرانيا. أما الجزء الثاني من البرنامج فتخصصه مقدمة البرنامج منتهى الرمحي لمناقشة موضوع نهاية الأحزاب العقائدية والأيدولوجيا في أوروبا في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فرنسا مع أستاذ القانون الدستوري في الجامعات الفرنسية رياض جعيدان.
البعد الآخر | أسباب انشقاق عماد الحمامي أبرز وزراء حركة النهضة الإسلامية في تونس
عماد الحمامي هو أحد أبرز وزراء حركة "النهضة الإسلامية" في الحكومات التي تعاقبت على تونس في الأعوام العشرة الأخيرة، يشرح لمنتهى الرمحي هذا الأسبوع أسباب انشقاقه عن الحركة التي يقول إن زعيمها راشد الغنوشي خان مطالب التونسيين ودمّر حزبه وتسبب في الفوضى التي اجتاحت حياة التونسيين وجعلتهم محبطين من العمل السياسي. يتحدث الحمامي عن تجربة عقود في مركز القيادة سواء داخل حزبه أو في الدولة، كما يعرض لمظاهر الفوضى وصراعات السياسيين والفاسدين التي جعلت من منظومة 24 يوليو غير مؤهلة للاستمرار، وأنه لا بد من دعم قرارات الرئيس قيس سعيد، لأنها وحدها، بحسب رأيه، تحمل حاليا البديل المنشود. ويتوقع الحمامي أن تتحول حركة "النهضة" إلى مجرد حزب صغير، وأكد أن الإسلام السياسي انتهى في المنطقة إلى غير رجعة، بعدما شكّل عبئا ثقيلا على مسارات الانتقال وأشواق الشعوب.
زيارة بايدن للمنطقة ونووي إيران مع مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون
يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون الذي سيتحدث عن القمة التي تجمع القيادتين الأميركية والسعودية وعلاقات واشنطن بعواصم الخليج والشرق الأوسط. ويشرح بولتون أهمية اعتماد البيت الأبيض مجددا على حلفائه التقليديين، وخصوصا أنّ التجارب أثبتت أن إيران لم تُبدّل سلوكها. على الصعيد الداخلي الأميركي، يتوقّع بولتون أن يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والكونغرس وأن يتنافس نحو 16 شخصية جمهورية على رئاسة البلاد التي ستكون بدون شكّ بحسب رأيه لأحد "شباب" الحزب الجمهوري وليس لدونالد ترمب. يرى بولتون أن الضعف بدأ يدبّ في الحزب الديمقراطي بحيث أصبح من الصعب إيجاد مرشحّ بعمر ونشاط أي منافس جمهوري. وعن الحرب في أوكرانيا، يعتبر بولتون أن المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، لم يفهما السياسة الروسية جيدا. جون بولتن يرى أن روسيا ستفوز بحربها في أوكرانيا، مستفيدة من أمثولة الانسحاب "المأسوي" للولايات المتحدة من أفغانستان، بحسب تعبيره.
كيف يحيي بوتين الإرث الإمبراطوري الروسي؟
يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع المحلل الاستراتيجي إدوارد لوتفاك. آراؤه محل متابعة من كبار الصحافيين والعسكريين والوزراء والزعماء. إنه إدوارد لوتفاك Edward Luttwak، كتابه "منطق الحرب والسلم" الصادر في 1987 يعد نصا مؤسسا في الأكاديميات العسكرية عبر مختلف أنحاء العالم. جنرالات من الجيش الأميركي ووزراء خارجية يشيدون بعمله الرسمي وغير الرسمي لمصلحة الحكومة الأميركية. عادة ما تثير مقالاته لصحيفة نيويورك تايمز الكثير من الجدل والآلاف من التعليقات. على مدى 30 عاما قدم استشاراته لعشرات الحكومات والزعماء من ضمنهم رئيس المكسيك لمساعدته في القضاء على عصابات الشوارع، للدلاي لاما بشأن العلاقات مع الصين للحكومة الإيطالية لتعقب وتحييد أعضاء تنظيم القاعدة. واليوم يعول الكثير من صناع القرار على آرائه بشأن حرب أوكرانيا. في حواره مع منتهى الرمحي يتحدث عن أسرار وألغاز الأيام الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا. كما يشير إلى ارتداداتها على الساحة الدولية ويتوقع ان تظهر ذروة الأزمة الغذائية التي تسببت بها آخر هذه السنة. لوتفاك يرى أن الدروس المستقاة من الحرب حتى الآن، أنها قللت مما اعتبره التهديد الصيني لتايوان، مضيفا أن الحرب قد تستغرق سنوات من دون أن يحقق فيها أي فريق انتصارا حاسما، بحسب رأيه.
يستضيف برنامج " البعد الآخر" المفكر ألكسندر دوغين عراب بوتين