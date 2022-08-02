يستضيف برنامج " البعد الآخر" المفكر ألكسندر دوغين عراب بوتين

يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع المحلل الاستراتيجي إدوارد لوتفاك. آراؤه محل متابعة من كبار الصحافيين والعسكريين والوزراء والزعماء. إنه إدوارد لوتفاك Edward Luttwak، كتابه "منطق الحرب والسلم" الصادر في 1987 يعد نصا مؤسسا في الأكاديميات العسكرية عبر مختلف أنحاء العالم. جنرالات من الجيش الأميركي ووزراء خارجية يشيدون بعمله الرسمي وغير الرسمي لمصلحة الحكومة الأميركية. عادة ما تثير مقالاته لصحيفة نيويورك تايمز الكثير من الجدل والآلاف من التعليقات. على مدى 30 عاما قدم استشاراته لعشرات الحكومات والزعماء من ضمنهم رئيس المكسيك لمساعدته في القضاء على عصابات الشوارع، للدلاي لاما بشأن العلاقات مع الصين للحكومة الإيطالية لتعقب وتحييد أعضاء تنظيم القاعدة. واليوم يعول الكثير من صناع القرار على آرائه بشأن حرب أوكرانيا. في حواره مع منتهى الرمحي يتحدث عن أسرار وألغاز الأيام الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا. كما يشير إلى ارتداداتها على الساحة الدولية ويتوقع ان تظهر ذروة الأزمة الغذائية التي تسببت بها آخر هذه السنة. لوتفاك يرى أن الدروس المستقاة من الحرب حتى الآن، أنها قللت مما اعتبره التهديد الصيني لتايوان، مضيفا أن الحرب قد تستغرق سنوات من دون أن يحقق فيها أي فريق انتصارا حاسما، بحسب رأيه.