الحرب في أوكرانيا وأزمة الديمقراطية الأميركية مع المفكر نعوم تشومسكي

عماد الحمامي هو أحد أبرز وزراء حركة "النهضة الإسلامية" في الحكومات التي تعاقبت على تونس في الأعوام العشرة الأخيرة، يشرح لمنتهى الرمحي هذا الأسبوع أسباب انشقاقه عن الحركة التي يقول إن زعيمها راشد الغنوشي خان مطالب التونسيين ودمّر حزبه وتسبب في الفوضى التي اجتاحت حياة التونسيين وجعلتهم محبطين من العمل السياسي. يتحدث الحمامي عن تجربة عقود في مركز القيادة سواء داخل حزبه أو في الدولة، كما يعرض لمظاهر الفوضى وصراعات السياسيين والفاسدين التي جعلت من منظومة 24 يوليو غير مؤهلة للاستمرار، وأنه لا بد من دعم قرارات الرئيس قيس سعيد، لأنها وحدها، بحسب رأيه، تحمل حاليا البديل المنشود. ويتوقع الحمامي أن تتحول حركة "النهضة" إلى مجرد حزب صغير، وأكد أن الإسلام السياسي انتهى في المنطقة إلى غير رجعة، بعدما شكّل عبئا ثقيلا على مسارات الانتقال وأشواق الشعوب.