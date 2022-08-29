الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل في أسواق المال
مارتن أرمسترونغ واحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في العالم. أنتجت حوله وثائقيات وأفلام في هوليود. يتهمه منتقدوه بأنه دجّال لكن أنصاره وهم كثر يعتبرونه من العباقرة. تكهن بانهيار عام 1987 وبالأزمة المالية الروسية لعام 1998 وأزمة عام 2008 وهو أول من نبّه إلى اقتراب لبنان من أزمته المالية. على لائحة عملائه عشرات الحكومات التي تعتمد قراءاته لبناء سياساتها. من المفارقات ، أن تكهناته المصيبة ربما كانت السبب في سجنه بسبب مزاعم ملفقة لإدارة مخطط بونزي. في وثائقي حوله بعنوان The Forecaster ، قال إن الحكم عليه كان للضغط عليه لتسليم برنامج التنبؤ الخاص به إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي... بنى ما يشبه النظرية التي تقوم على أنّ هناك دورة اقتصادية بتداعياتها السياسية تستمر 8.6 سنة. مارتن أرمسترونغ الخبير الدولي البارز في استشراف المستقبل ضيف منتهى الرمحي في البعد الآخر والذي ستحاول معه التعرف على رؤاه لهذا العالم المتقلب وتوجهات الاقتصاد والسياسة.
مفارقة عجيبة.. كلما تقدم البشر كلما زاد شعورهم بعدم الأمان .. ما السر؟
ضيفا منتهى الرمحي في البعد الآخر هذا الأسبوع تستضيف في البعد الآخر هيربرتو تابيا وحسن بن كريم اللذان شاركا في في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا العام
التقرير توصل لمفارقة خطيرة ومخيّبة جدا للآمال مفادها أن الخطوات العملاقة الكثيرة التي حققها الإنسان على صعيد التنمية لم تؤدّ به إلى الهدف الأسمى من تحقيقها ألا وهو الشعور بالأمن. بل إن التقرير خلص أيضا إلى أن المثال الحالي للتنمية لا يلبي لا طموحات الإنسان ولا ما يتطلبه كوكب الأرض.
وعدم الأمن يشمل هنا سبعة عشر ميدانا حددتها الأمم المتحدة بين أغراض عامة وأمور فردية ومنها عدم الأمن الغذائي، عدم الأمن من الإرهاب، عدم الأمن الاقتصادي، عدم الأمن الوظيفي، بل وعدم الأمن من كثرة الأمطار أو الهواء أو قلّتهما أيضا.
قبل جائحة كورونا، كان ثلاثة من كل أربعة من سكّان الأرض يشعرون بعدم الأمان، لكن الجديد الآن وفقا للأمم المتحدة أن هذا الشعور يشمل أيضا سكان الدول المتقدمة لا السائرة في طريق النمو.
ومنذ الحرب العالمية الثانية ، وبسبب جائحة كورونا، انخفض متوسط العمر المتوقع عند الولادة بنحو عام ونصف. كما حطم عدد النزاعات رقما قياسيا ، حيث أصبحت تمسّ 1.2 مليار شخص يعيش نصفهم ، وفقا للأمم المتحدة ، وللغرابة في البلدان غير الهشة.
ومن ضمن مليارات البشر الذين يشعرون بعدم الأمن، تقول الأمم المتحدة إن عدم الشعور بالأمن البيئي المرتبط بعلاقة البشر بالكوكب يشمل 759 مليون شخص منهم 40 مليونا سيتوفون من هنا حتى نهاية هذا القرن بسبب التغيرات المناخية. ارتفاع درجات الحرارة من هنا حتى نهاية القرن بمت سيقضي على أنواع من العمل سيؤدي إلى فقدان ما يعادل 3.5 نقطة من الناتج الإجمالي في المنطقة العربية
لكن التقرير يشير صراحة إلى أن أكثر ما يثير الصدمة هو أن هذا الجيل المشمول بهذه الحقائق الجديدة هو نفسه الذي شهد ، على مدى التاريخ ، أكبر قدر من الثروة و من التكنولوجيا ، ومن التقدم الطبي والاجتماعي والاقتصادي ، وأطول متوسّط عمر على مدى القرون والأحقاب والأجيال.
الحرب في أوكرانيا وأزمة الديمقراطية الأميركية مع المفكر نعوم تشومسكي
ضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" لهذا الأسبوع هو المفكر العالمي البروفيسور نعوم شومسكي. عالم اللغويات الذي غيّرت نظرياته فهم الكثيرين للغة، وجزء من العالم السياسي، وصاحب الآراء الجريئة التي تثير الجدل الفكري، وأيضا الحنق أو الحماس العاطفي في كثير من الأحيان. يعرض شومسكي لأزمات العالم من الجوائح الصحية إلى الحروب وأزمة المجتمع الأميركي والكونغرس وما إذا كان العالم يعيش على وقع أزمة توحّش الرأسمالية أم الهزيمة النهائية لليسار. يُصرّ على أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا تصران على استمرار حرب أوكرانيا حتى لو أدى الأمر إلى مقتل آخر جندي أوكراني. ويرى أنّه ينبغي منح الفرصة للمقترح الأوروبي الذي قدمته فرنسا وإيطاليا وألمانيا لإيجاد تسوية. كما يعتقد شومسكي أنّه على خلاف ما يبدو من نهاية السياسة التقليدية فإنّ الأمر يتعلق بتنامي الأحزاب والمنظومة الشعبوية الفاشية وأن العالم مازال يحتاج للأحزاب العقائدية التقليدية. كما يعتبر "أنتيفا" ظاهرة مضخّمة وسخيفة من اليمين الأميركي الذي قاد محاولة فاشلة للانقلاب في إشارة إلى أحداث الكابيتول. وقال إنّ تعطّل الديمقراطية الأميركية سببه استيلاء أثرياء أميركا على 50 تريليون دولار من الطبقة الوسطى.
يستضيف برنامج " البعد الآخر" المفكر ألكسندر دوغين عراب بوتين
يستضيف برنامج " البعد الآخر" المفكر ألكسندر دوغين، الذي يُعتبر أكثر المفكرين نفوذا في روسيا حاليا. يقال إنه من أجل فهم الرئيس فلاديمير بوتين ، يجب على المرء أولاً أن يفهم طريقة تفكير ألكسندر دوغين الاستراتيجي ، المعروف بآرائه القومية الواضحة. يعتبره البعض الآخر عراب الرئيس الروسي السياسي، ويطلقون عليه تسمية "راسبوتين بوتين" ، في إشارة إلى "غريغوري راسبوتين" ، الراهب الذي سيطر على البلاط الإمبراطوري الروسي قبل قرن من الزمان. ينظر إليه على أنه العقل المدبر لضم بوتين لشبه جزيرة القرم عام 2014. يشدد على أنّ روسيا امبراطورية أوراسية ذات حضارة فريدة رسالتها تحجيم السيطرة الأميركية على العالم. حظيت نظرياته بتأييد واسع النطاق من "اليمين الجديد" في أوروبا و "اليمين البديل" في الولايات المتحدة. تشكل كتبه عقيدة بوتين وما من جنرال في الجيش الروسي إلا وقرأها.
سفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البيلاروسية تتحدثت عن رؤيتها لمستقبل بلادها
العام الفائت، كانت ضيفة الجزء الأول من برنامج "البعد الآخر" أحد عناوين أبرز الأخبار قبل أن تسرق حرب مجاورة لبلدها الأضواء كلها. خلفت زوجها بعد اعتقاله وخاضت بدلاً منه الانتخابات الرئاسية. سفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البيلاروسية تحدثت عن رؤيتها لمستقبل بلادها والمعارضة في أوروبا الشرقية في ضوء ما ستسفر عنه الحرب الروسية في أوكرانيا. أما الجزء الثاني من البرنامج فتخصصه مقدمة البرنامج منتهى الرمحي لمناقشة موضوع نهاية الأحزاب العقائدية والأيدولوجيا في أوروبا في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فرنسا مع أستاذ القانون الدستوري في الجامعات الفرنسية رياض جعيدان.
الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل في أسواق المال