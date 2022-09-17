مستقبل الأمم المتحدة
مع بدء دورة الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة يتجدد السؤال عن مستقبل المنظمة مما إذا كانت بحاجة إلى إعادة إطلاق أو هيكلة جديدة تتلاءم مع الظروف الجديدة المختلفة تماما عن كل ما شهدته منذ تأسيسها مع زيادة الأزمات وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وتتحدث منتهى الرمحي بالمناسبة إلى المسؤول الأممي السابق جان ماري غيهينو مؤلف كتاب "القرن الحادي والعشرون الأول." عمل غيهينو ثماني سنوات كرئيس لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. غيهينو يرى أنه خطأ في عدم فهم تبعات نهاية الحرب الباردة على الاستقرار الداخلي لكثير من البلدان، ما أعاد مسألة الهوية الوطنية إلى صدارة برامج الحكومات. العالم خسر معركة العولمة وثمة خطر من اندلاع مواجهة النووية، أعلى مما كان عليه خلال الحرب الباردة.
مخططات إسرائيل العسكرية حيال إيران
يستضيف "البعد الآخر" هذا الأسبوع إريك ماندل، مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط، وأحد أبرز وأهمّ مقدمي التقارير الموجزة لأعضاء الكونغرس الأميركي عن قضايا السياسة الخارجية والخبير في العلاقات المؤثرة والواسعة داخل مؤسسات الأمن القومي والاستخبارات في إسرائيل والولايات المتحدة. ماندل يكشف وسندا لمعلومات خاصة، أن إسرائيل تخطط لحرب شاملة ضد إيران على خمس جبهات. ما هي الأدلة التي يملكها حيال تجاوز إيران الخطّ الأحمر؟ ومتى قد تندلع هذه الحرب؟ وكيف تُعدّ إسرائيل لمسرح عملياتها؟ تأتي هذه التصريحات بعدما أتمت إسرائيل في مايو 2022، أهم وأشمل مناورات حربية في تاريخها، باسم “عربات النار”. يقول إريك ماندل إنّه التقى ضباطا من المخابرات الإسرائيلية ب
مناسبة تلك المناورات، وأبلغوه صراحة أنهم يخططون لوقف خطط إيران للسيطرة على الشرق الأوسط بأسلحة نووية، وفي الوقت عينه هم مدركون أنه ستنهمر عليهم صواريخ حزب الله والتي يتجاوز عددها الـ 150 ألف صاروخ، إضافة إلى صواريخ حركة حماس في غزة وهجمات من القواعد الإيرانية في سوريا والعراق.
يزعم البعض أن ضربة إسرائيلية كبيرة ستُبطئ برنامج إيران النووي لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات فقط، ولكن، ماندل يقول إنه على ضوء اجتماعاته مع صنّاع السياسة، فإن الردع الذي يمكن أن يوفره هذا الإطار الزمني، يستحق المخاطرة من إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن الافتراض بأن البرنامج النووي الإيراني سيتمكن من متابعة علمه على الفور، هو غير صحيح.
وضع الإخوان المسلمين بعد نهاية تجربة حكمهم في الدول العربية
تكشف الباحثة في شؤون الجماعات السياسية الدينية إيرينا تسوكرمان لبرنامج "البعد الآخر" نتائج دراسة عملت عليها إلى جانب العشرات من زملائها حول آليات التمويل لدى الإخوان المسلمين حاليا، ووضعهم بعد نهاية تجربة حكمهم في الدول العربية. وتشرح الباحثة الانقسام بين فرعيّ التنظيم المصري في كل من إسطنبول ولندن والتحدي الذي يطرحه. كما تعرض للتحالف بين التنظيم عبر منظمات وشخصيات تعمل كواجهة له مع المؤسسات والأحزاب اليسارية في الولايات المتحدة وأوروبا وكيف أدى ذلك إلى اعتبارهم الممثلين الرئيسيين للإسلام في مجتمعات الهجرة لدى حكومات ليبرالية ومؤسسات أكاديمية تعتقد عن خطأ أنهم بدلاء للجماعات المتشددة، رغم خطورة برنامجهم على الغرب نفسه وعلى علاقاته مع حلفائه العرب والتي يعمل التنظيم على تخريبها. وأدت الدراسة إلى حملة واسعة تشويهية ضدها وضد مؤسسات إسلامية معتدلة تعمل معها، تقول الباحثة إن التنظيم وحلفاءه في الغرب يقفون وراءها وانتهت بإغلاق حسابها وحسابات زملاء لها عملوا في الدراسة نهائيا من تويتر. وأضافت أن ناشطين غربيين متحالفين مع التنظيم يساومونها لإعادة الحساب. غير أنها أشارت إلى أن مصيرها هو أفضل من غيرها ممن تلاحقهم قضايا في أوروبا بسبب أعمالهم التي تتعارض مع التنظيم. كما دعت إلى ضرورة وضع استراتيجية لاستعادة مؤسسات القوى الناعمة من سيطرة "الإخوان المسلمين" حتى يمكن سحب صفة كونهم "ممثّلي" الإسلام.
الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل في أسواق المال
مارتن أرمسترونغ واحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في العالم. أنتجت حوله وثائقيات وأفلام في هوليود. يتهمه منتقدوه بأنه دجّال لكن أنصاره وهم كثر يعتبرونه من العباقرة. تكهن بانهيار عام 1987 وبالأزمة المالية الروسية لعام 1998 وأزمة عام 2008 وهو أول من نبّه إلى اقتراب لبنان من أزمته المالية. على لائحة عملائه عشرات الحكومات التي تعتمد قراءاته لبناء سياساتها. من المفارقات ، أن تكهناته المصيبة ربما كانت السبب في سجنه بسبب مزاعم ملفقة لإدارة مخطط بونزي. في وثائقي حوله بعنوان The Forecaster ، قال إن الحكم عليه كان للضغط عليه لتسليم برنامج التنبؤ الخاص به إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي... بنى ما يشبه النظرية التي تقوم على أنّ هناك دورة اقتصادية بتداعياتها السياسية تستمر 8.6 سنة. مارتن أرمسترونغ الخبير الدولي البارز في استشراف المستقبل ضيف منتهى الرمحي في البعد الآخر والذي ستحاول معه التعرف على رؤاه لهذا العالم المتقلب وتوجهات الاقتصاد والسياسة.
مفارقة عجيبة.. كلما تقدم البشر كلما زاد شعورهم بعدم الأمان .. ما السر؟
ضيفا منتهى الرمحي في البعد الآخر هذا الأسبوع تستضيف في البعد الآخر هيربرتو تابيا وحسن بن كريم اللذان شاركا في في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا العام
التقرير توصل لمفارقة خطيرة ومخيّبة جدا للآمال مفادها أن الخطوات العملاقة الكثيرة التي حققها الإنسان على صعيد التنمية لم تؤدّ به إلى الهدف الأسمى من تحقيقها ألا وهو الشعور بالأمن. بل إن التقرير خلص أيضا إلى أن المثال الحالي للتنمية لا يلبي لا طموحات الإنسان ولا ما يتطلبه كوكب الأرض.
وعدم الأمن يشمل هنا سبعة عشر ميدانا حددتها الأمم المتحدة بين أغراض عامة وأمور فردية ومنها عدم الأمن الغذائي، عدم الأمن من الإرهاب، عدم الأمن الاقتصادي، عدم الأمن الوظيفي، بل وعدم الأمن من كثرة الأمطار أو الهواء أو قلّتهما أيضا.
قبل جائحة كورونا، كان ثلاثة من كل أربعة من سكّان الأرض يشعرون بعدم الأمان، لكن الجديد الآن وفقا للأمم المتحدة أن هذا الشعور يشمل أيضا سكان الدول المتقدمة لا السائرة في طريق النمو.
ومنذ الحرب العالمية الثانية ، وبسبب جائحة كورونا، انخفض متوسط العمر المتوقع عند الولادة بنحو عام ونصف. كما حطم عدد النزاعات رقما قياسيا ، حيث أصبحت تمسّ 1.2 مليار شخص يعيش نصفهم ، وفقا للأمم المتحدة ، وللغرابة في البلدان غير الهشة.
ومن ضمن مليارات البشر الذين يشعرون بعدم الأمن، تقول الأمم المتحدة إن عدم الشعور بالأمن البيئي المرتبط بعلاقة البشر بالكوكب يشمل 759 مليون شخص منهم 40 مليونا سيتوفون من هنا حتى نهاية هذا القرن بسبب التغيرات المناخية. ارتفاع درجات الحرارة من هنا حتى نهاية القرن بمت سيقضي على أنواع من العمل سيؤدي إلى فقدان ما يعادل 3.5 نقطة من الناتج الإجمالي في المنطقة العربية
لكن التقرير يشير صراحة إلى أن أكثر ما يثير الصدمة هو أن هذا الجيل المشمول بهذه الحقائق الجديدة هو نفسه الذي شهد ، على مدى التاريخ ، أكبر قدر من الثروة و من التكنولوجيا ، ومن التقدم الطبي والاجتماعي والاقتصادي ، وأطول متوسّط عمر على مدى القرون والأحقاب والأجيال.
مستقبل الأمم المتحدة