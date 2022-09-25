كونستانتين مالوفييف: روسيا ستنتصر في حربها ضد الغرب

يستضيف "البعد الآخر" هذا الأسبوع إريك ماندل، مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط، وأحد أبرز وأهمّ مقدمي التقارير الموجزة لأعضاء الكونغرس الأميركي عن قضايا السياسة الخارجية والخبير في العلاقات المؤثرة والواسعة داخل مؤسسات الأمن القومي والاستخبارات في إسرائيل والولايات المتحدة. ماندل يكشف وسندا لمعلومات خاصة، أن إسرائيل تخطط لحرب شاملة ضد إيران على خمس جبهات. ما هي الأدلة التي يملكها حيال تجاوز إيران الخطّ الأحمر؟ ومتى قد تندلع هذه الحرب؟ وكيف تُعدّ إسرائيل لمسرح عملياتها؟ تأتي هذه التصريحات بعدما أتمت إسرائيل في مايو 2022، أهم وأشمل مناورات حربية في تاريخها، باسم “عربات النار”. يقول إريك ماندل إنّه التقى ضباطا من المخابرات الإسرائيلية ب

مناسبة تلك المناورات، وأبلغوه صراحة أنهم يخططون لوقف خطط إيران للسيطرة على الشرق الأوسط بأسلحة نووية، وفي الوقت عينه هم مدركون أنه ستنهمر عليهم صواريخ حزب الله والتي يتجاوز عددها الـ 150 ألف صاروخ، إضافة إلى صواريخ حركة حماس في غزة وهجمات من القواعد الإيرانية في سوريا والعراق.

يزعم البعض أن ضربة إسرائيلية كبيرة ستُبطئ برنامج إيران النووي لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات فقط، ولكن، ماندل يقول إنه على ضوء اجتماعاته مع صنّاع السياسة، فإن الردع الذي يمكن أن يوفره هذا الإطار الزمني، يستحق المخاطرة من إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن الافتراض بأن البرنامج النووي الإيراني سيتمكن من متابعة علمه على الفور، هو غير صحيح.