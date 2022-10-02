المستشار السابق للأميرة الراحلة ديانا
كانت الملكة إليزابيث الثانية قائدة دولة بريطانيا العظمى، ورغم سلطاتها الرمزية، إلا أنها التقت خلال السبعين عامًا من حكمها، بجميع عظماء العالم، من ديغول إلى كينيدي، ومن نهرو إلى مانديلا. وفي علامة على طول عمرها، عندما أصبحت ملكة في سن الـ 25 ، كان هاري ترومان في البيت الأبيض وكانت تستقل القطارات البخارية، لكنها أيضا سافرت بالطائرات النفاثة وغرّدت على موقع تويتر وعاصرت طلاق ثلاثة من أبنائها.
كتب عنها عدد لا يحصى من المقالات وألف عنها عدد لا يحصى من الكتب وأنتجت عشرات الأفلام الوثائقية لكنها لم تجرِ مقابلة واحدة، وألقت أربعة خطابات فقط في سبعين عامًا، ولم تحذف منها عبارة أو فكرة.
لكن كيف سيكون الأمر مع نجلها الأكبر الذي أصبح الملك تشارلز الثالث؟ وعد تشارلز بعدم التدخل في السياسة وهو الذي انتقل من وضع "الملك المنتظر" إلى "ملك الفترة الانتقالية". حول كل هذه المواضيع تحاور منتهى فرانك جيلي الشخص الذي كان قريبا من أميرة ويلز الراحلة ديانا، حيث كان مساعدها الروحي ومستشارها النفسي والفكري، إلى جانب محيط الأسرة الملكية البريطانية. في الحلقة يستعيد الأب فرانك ذكريات الأميرة الراحلة مع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وزوجها السابق، الملك الحالي. كما يحاول استشراف المستقبل عن التغييرات المرتقبة التي قد يشهدها العرش البريطاني في الفترة المقبلة وتحدياته وهل سيتمكن الملك تشارلز الثالث من متابعة مسيرة والدته الملكة اليزابيت وهل سيعيش في جلبابها أم سيسمح له عمره القصير المفترض في الحكم من التخلص من شبحها الأيقوني؟
كونستانتين مالوفييف: روسيا ستنتصر في حربها ضد الغرب
في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" تتحدث منتهى الرمحي إلى أحد أبرز وجوه الأوليغارشيا وصناع الرأي والقرار في روسيا رجل الأعمال كونستانتين مالوفييف الذي يعدّ أحد أهمّ المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. رائد دافعي أجندة "القيم التقليدية" والتلقين الأيديولوجي للأجيال الشابة. كما أنه شخصية محورية في تواصل روسيا مع دوائر اليمين والأرستقراطية الأوروبية. كان من أول من فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية متهمة إياه بتمويل اجتياح القرم ثم أوكرانيا لكنه يصرّ أنه ليس سوى مناضل صادق ضدّ العولمة الاستعمارية على حد تعبيره. يؤكد مالوفييف في البرنامج أن روسيا ستنتصر في الحرب الحالية ضد الغرب سواء ميدانيا في أوكرانيا أو باستخدام السلاح النووي للردّ على استفزاز الناتو قوة موسكو على حد تعبيره. ويشرح علاقته بالرئيس الروسي وعرابه الفكري ألكسندر دوغين ويستذكر الدقائق التي سبقت اغتيال ابنته حيث كان ثلاثتهم معا ويتهم الاستخبارات البريطانية بتنفيذ ذلك. كما لا يرى أي أمل في مفاوضات تحل الأزمة الأوكرانية الحالية بسبب حاجة العالم على حد تعبيره إلى جيل جديد من قادة الغرب.
مستقبل الأمم المتحدة
مع بدء دورة الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة يتجدد السؤال عن مستقبل المنظمة مما إذا كانت بحاجة إلى إعادة إطلاق أو هيكلة جديدة تتلاءم مع الظروف الجديدة المختلفة تماما عن كل ما شهدته منذ تأسيسها مع زيادة الأزمات وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وتتحدث منتهى الرمحي بالمناسبة إلى المسؤول الأممي السابق جان ماري غيهينو مؤلف كتاب "القرن الحادي والعشرون الأول." عمل غيهينو ثماني سنوات كرئيس لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. غيهينو يرى أنه خطأ في عدم فهم تبعات نهاية الحرب الباردة على الاستقرار الداخلي لكثير من البلدان، ما أعاد مسألة الهوية الوطنية إلى صدارة برامج الحكومات. العالم خسر معركة العولمة وثمة خطر من اندلاع مواجهة النووية، أعلى مما كان عليه خلال الحرب الباردة.
مخططات إسرائيل العسكرية حيال إيران
يستضيف "البعد الآخر" هذا الأسبوع إريك ماندل، مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط، وأحد أبرز وأهمّ مقدمي التقارير الموجزة لأعضاء الكونغرس الأميركي عن قضايا السياسة الخارجية والخبير في العلاقات المؤثرة والواسعة داخل مؤسسات الأمن القومي والاستخبارات في إسرائيل والولايات المتحدة. ماندل يكشف وسندا لمعلومات خاصة، أن إسرائيل تخطط لحرب شاملة ضد إيران على خمس جبهات. ما هي الأدلة التي يملكها حيال تجاوز إيران الخطّ الأحمر؟ ومتى قد تندلع هذه الحرب؟ وكيف تُعدّ إسرائيل لمسرح عملياتها؟ تأتي هذه التصريحات بعدما أتمت إسرائيل في مايو 2022، أهم وأشمل مناورات حربية في تاريخها، باسم “عربات النار”. يقول إريك ماندل إنّه التقى ضباطا من المخابرات الإسرائيلية ب
مناسبة تلك المناورات، وأبلغوه صراحة أنهم يخططون لوقف خطط إيران للسيطرة على الشرق الأوسط بأسلحة نووية، وفي الوقت عينه هم مدركون أنه ستنهمر عليهم صواريخ حزب الله والتي يتجاوز عددها الـ 150 ألف صاروخ، إضافة إلى صواريخ حركة حماس في غزة وهجمات من القواعد الإيرانية في سوريا والعراق.
يزعم البعض أن ضربة إسرائيلية كبيرة ستُبطئ برنامج إيران النووي لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات فقط، ولكن، ماندل يقول إنه على ضوء اجتماعاته مع صنّاع السياسة، فإن الردع الذي يمكن أن يوفره هذا الإطار الزمني، يستحق المخاطرة من إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن الافتراض بأن البرنامج النووي الإيراني سيتمكن من متابعة علمه على الفور، هو غير صحيح.
وضع الإخوان المسلمين بعد نهاية تجربة حكمهم في الدول العربية
تكشف الباحثة في شؤون الجماعات السياسية الدينية إيرينا تسوكرمان لبرنامج "البعد الآخر" نتائج دراسة عملت عليها إلى جانب العشرات من زملائها حول آليات التمويل لدى الإخوان المسلمين حاليا، ووضعهم بعد نهاية تجربة حكمهم في الدول العربية. وتشرح الباحثة الانقسام بين فرعيّ التنظيم المصري في كل من إسطنبول ولندن والتحدي الذي يطرحه. كما تعرض للتحالف بين التنظيم عبر منظمات وشخصيات تعمل كواجهة له مع المؤسسات والأحزاب اليسارية في الولايات المتحدة وأوروبا وكيف أدى ذلك إلى اعتبارهم الممثلين الرئيسيين للإسلام في مجتمعات الهجرة لدى حكومات ليبرالية ومؤسسات أكاديمية تعتقد عن خطأ أنهم بدلاء للجماعات المتشددة، رغم خطورة برنامجهم على الغرب نفسه وعلى علاقاته مع حلفائه العرب والتي يعمل التنظيم على تخريبها. وأدت الدراسة إلى حملة واسعة تشويهية ضدها وضد مؤسسات إسلامية معتدلة تعمل معها، تقول الباحثة إن التنظيم وحلفاءه في الغرب يقفون وراءها وانتهت بإغلاق حسابها وحسابات زملاء لها عملوا في الدراسة نهائيا من تويتر. وأضافت أن ناشطين غربيين متحالفين مع التنظيم يساومونها لإعادة الحساب. غير أنها أشارت إلى أن مصيرها هو أفضل من غيرها ممن تلاحقهم قضايا في أوروبا بسبب أعمالهم التي تتعارض مع التنظيم. كما دعت إلى ضرورة وضع استراتيجية لاستعادة مؤسسات القوى الناعمة من سيطرة "الإخوان المسلمين" حتى يمكن سحب صفة كونهم "ممثّلي" الإسلام.
المستشار السابق للأميرة الراحلة ديانا