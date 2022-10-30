د. لورنزو فيدينو – باحث في شؤون الجماعات السياسية الدينية
بعدما انتهت تجربة حكم تنظيم الإخوان المسلمين في بعض الدول العربية إلى مأساة، ماذا لو تحقق الحلم الإقليمي للجماعة وأين يتكّز نشاطهم حالياً؟ للإجابة عن هذين السؤالين تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" مدير مركز دراسات التطرف والجماعات السياسية الدينية في جامعة جورج واشنطن الدكتور لورنزو فيدينو. الباحث يرى أنّه لو نجح التنظيم في الاستمرار في الدول العربية لكان مكتب الارشاد والتنظيم الدولي أصبح مرجعية اقليمية ودولية، تماما مثلما كان يحصل في فترة "حكم الاخوان" لمصر ومثلما تنتظر حكومات بعض الدول توجيهات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. لكن مركب الاخوان انقلب فخسرت الجماعة أرضها الأهم مصر وتبعثرت قيادتها بين جدران السجون. كما خسرت الجماعة أرض السودان وتونس وتلاشى حلمها في سوريا وتغيرت مكانتها في الأردن، فضلا عن الهزيمة التي واجهتهم في المغرب وانهيارهم في ليبيا. لكن الأحداث جعلت من أي تنظيم إخواني محلي تنظيما تابعا لتنظيم خارجي يحاول التأقلم مع وضعه الجديد في أرض المهجر مثل بريطانيا وأميركا والنمسا ودول الاتحاد الأوروبي. وينبه فيدينو إلى إنّ المؤسسات التابعة لليسار الليبرالي في دول أوروبية وأميركا الشمالية بما فيها الإعلامية هي في هذه المرحلة الطرف الوحيد الذي يتعامل مع الإخوان في العالم حيث تبدو شعبيتهم في أدنى مستوياتها منذ نحو قرن. أضاف: إن لدى الأوروبيين تخلفا زمنيا في فهم الطبيعة الإشكالية لتنظيم الإخوان المسلمين...
هنري سوكولسكي – نائب وكيل وزير الدفاع الأميركي الأسبق
في "البعد الآخر" تتحدث منتهى الرمحي إلى كل من هنري سوكولسكي نائب وكيل وزير الدفاع الأميركي الأسبق لسياسة عدم الانتشار المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة عدم الانتشار النووي وشارون سكواسوني مديرة تنسيق السياسات السابقة في مكتب حظر انتشار الأسلحة النووية التابع للخارجية الأميركية، لمناقشة التهديدات النووية التي يشهدها العالم في ضوء الحرب في أوكرانيا.
منشأة زابوريجا، التي هي الأقوى في أوروبا بقوة 6000 ميغاواط، والتي استولى عليها الجيش الروسي منذ بداية الحرب، أصبح اسمها يثير القلق في مختلف أرجاء العالم. فلأول مرة منذ التطوير الواسع النطاق للتطبيقات المدنية للذرة في خمسينيات القرن الماضي، تجد المواقع النووية نفسها في قلب نزاع مسلح. ويرى سوكولسكي أنه حتى لو كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم سياسة حافة الهاوية، لإثارة التوتر في الغرب، إلا أنه ينبغي التعامل مع تهديداته بجدية، كما يقلل الخبير النووي البارز من خطر إغلاق المنشآت الأوكرانية. شارون سكواسوني تشرح، من ناحيتها، الوضع الحالي للسباق النووي في العالم ولاسيما منه في الشرق الأوسط وتُقلّل من احتمال من أن تصبح روسيا مزودا للتكنولوجيا النووية.
حقوق المرأة المسلوبة في إيران
تستضيف منتهى الرمحي في الجزء الأول من حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" شهلا شفيق عالمة الاجتماع الإيرانية الحاصلة على وسام جوقة الشرف الفرنسية والتي تتحدث عن مـأساة المرأة الإيرانية في ظل القمع. ألفت شهلا شفيق العشرات من الكتب عن تحولات المجتمع الإيراني بعد ثورة الخميني في العام 1979 وكيف تأسست الجمهورية الإسلامية على أساس التمييز ضد المرأة. وتشرح الباحثة كيف سمح ذلك ببناء منظومة قانونية تؤدلج الشريعة من أجل خدمة منظومة المرشد الأعلى والسيطرة على المجتمع. وفي الجزء الثاني تستضيف منتهى الرمحي كبير الباحثين في مشروع فيلوس في نيويورك الكاتب الإيراني المعروف والأستاذ في جامعة يورك فرهاد رضائي الذي يشرح كيف قضى المرشد الأعلى علي خامنئي على "إرث الخميني" بالتشدد أكثر منه وكيف تحولت معه سلطة "الولي الفقيه" إلى "الولي الفقيه المطلق". ويشرح الباحث كيف طوّر خامنئي منظومة المرشد الأعلى بتطهير معارضيه بالتهميش أو بالاغتيال لتمهيد الطريق لابنه مجتبى، الذي تحوّل إلى رجل الظل القوي في بلاط والده.
النتائج المرتقبة من المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني
تحاور منتهى الرمحي هذا الأسبوع في "البعد الآخر" كيلي الخولي مديرة قسم شؤون العلاقات الدولية والمتخصصة في الشأن الصيني في مركز الشؤون السياسية والخارجية في لندن. وتناقش معها المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني الذي ينعقد نهاية هذا الأسبوع والذي يُشكّل مناسبة، ليصنع بها الرئيس الحالي شي جين بينغ، إرثا قد يتجاوز الزعيم الراحل ماو. تشرح كيلي المشهد السياسي والتحالفات داخل الحزب العريق والفريد من نوعه على مستوى العالم. كما تعرض للخلافات داخله بين كتلة توانباي، التي يقودها رئيس الوزراء لي كه تشيانغ والرئيس السابق هو جينتاو، وعصبة شنغهاي، النخبوية والتي يقودها الرئيس السابق جيانغ زيمين. وكيف أن ذلك سمح لشي بأن يكون حلا وسطا مناسبا ولاسيما أن حملته المناهضة للفساد خلصته من خصومه، وساعدته مع سياسته الخارجية القائمة على القومية الصينية على تعزيز شعبيته.
لكن التباطؤ الاقتصادي المتفاقم بسبب سياسته الصارمة لانتشار فيروس كورونا، خلّف استياء داخل الحزب. كما يتناول النقاش كيف أن جبهة تايوان تعد أخطر وأهم من جبهة أوكرانيا بالنسبة إلى العالم بعد توقيع الرئيس جو بايدن قانون الرقائق، والذي اشترط الاعتمادات بضمان عدم مشاركتها في بناء أي منشآت بالصين وكيف ستتم مناقشته في المؤتمر.
فالخلاف لا يتعلق هذه المرة بنفس الرقائق التي سبب فقدانها في الأسواق أزمة عالمية بل بالاختراقات التي سمحت بإنتاج أمريكا رقاقة "برج خليفة" التي تضم 168 طابقا بينما صممت الصين رقاقة أعلى منها بثلاثين طابقا. يسمح هذا النوع بتثوير الاقتصاد والاستغناء عن الطاقة. بقي أن الصين لا تملك اليد العاملة الملائمة لذلك فجميعها في تايوان.
وعندما بدأت الحرب في أوكرانيا، فرض الغرب على تايوان تطبيق عقوبات على روسيا فبرزت الصين كمورد بديل لموسكو. والمشكل أنه إذا زوّدت الصين تايوان بالرقائق، فستُحرم هي أيضًا منها. لأن جل التصنيع يتم في تايوان. ولذلك فبين أوكرانيا وتايوان تبدو الأخيرة الأكثر خطرا لأنها هي التي تقرر فاعلية السلاح.
المستشار السابق للأميرة الراحلة ديانا
كانت الملكة إليزابيث الثانية قائدة دولة بريطانيا العظمى، ورغم سلطاتها الرمزية، إلا أنها التقت خلال السبعين عامًا من حكمها، بجميع عظماء العالم، من ديغول إلى كينيدي، ومن نهرو إلى مانديلا. وفي علامة على طول عمرها، عندما أصبحت ملكة في سن الـ 25 ، كان هاري ترومان في البيت الأبيض وكانت تستقل القطارات البخارية، لكنها أيضا سافرت بالطائرات النفاثة وغرّدت على موقع تويتر وعاصرت طلاق ثلاثة من أبنائها.
كتب عنها عدد لا يحصى من المقالات وألف عنها عدد لا يحصى من الكتب وأنتجت عشرات الأفلام الوثائقية لكنها لم تجرِ مقابلة واحدة، وألقت أربعة خطابات فقط في سبعين عامًا، ولم تحذف منها عبارة أو فكرة.
لكن كيف سيكون الأمر مع نجلها الأكبر الذي أصبح الملك تشارلز الثالث؟ وعد تشارلز بعدم التدخل في السياسة وهو الذي انتقل من وضع "الملك المنتظر" إلى "ملك الفترة الانتقالية". حول كل هذه المواضيع تحاور منتهى فرانك جيلي الشخص الذي كان قريبا من أميرة ويلز الراحلة ديانا، حيث كان مساعدها الروحي ومستشارها النفسي والفكري، إلى جانب محيط الأسرة الملكية البريطانية. في الحلقة يستعيد الأب فرانك ذكريات الأميرة الراحلة مع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وزوجها السابق، الملك الحالي. كما يحاول استشراف المستقبل عن التغييرات المرتقبة التي قد يشهدها العرش البريطاني في الفترة المقبلة وتحدياته وهل سيتمكن الملك تشارلز الثالث من متابعة مسيرة والدته الملكة اليزابيت وهل سيعيش في جلبابها أم سيسمح له عمره القصير المفترض في الحكم من التخلص من شبحها الأيقوني؟
د. لورنزو فيدينو – باحث في شؤون الجماعات السياسية الدينية