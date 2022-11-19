أزمات النازحين في العالم
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" أحد أبرز وزراء الخارجية الذين عرفهم العالم في الأعوام الأخيرة والذي تحوّل إلى العمل الإنساني، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ومديرها العام وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند. يشهد هذا الميدان تحت إدارته زخما كبيرا، ليس فقط بتغيير المقاربة في هذا المجال، إنما في الزيادة غير المسبوقة في بؤر التوتر والنزاعات والاحتباس الحراري وغيرها من الأمور، التي تتضاعف معها الحاجة إلى المساعدات في مختلف أنحاء الأرض. يوميا هناك آلاف من المشردين أو اللاجئين يكونون قد بلغوا نقاط دخول دول غير دولهم، إما فرارا من حرب أو بحثا عن لقمة عيش أو من منطقة توتر. وفي هذه الآونة بالضبط، هناك نزاعات متعددة العوامل، تُجبر الملايين على النزوح من أفغانستان مرورا إلى القرن الإفريقي. فمنطقة الساحل الإفريقي مثلًا، يفر منها حاليا الآلاف، بسبب نزاعات ذات طابع إرهابي، أحياناً، أو بسبب المناخ، أو عدم المساواة في الحقوق. كما أن ملايين الباكستانيين مازالوا يُعانون من فيضانات مدمرة، في بلد أصبحت فيه تبعات الاحترار محسوسة. في أفغانستان، تهدد المجاعة نحو 23 مليون نسمة وتحرم ملايين الفتيات من التعليم. في الصومال، يواجه نحو 213 ألف شخص "خطر الموت الوشيك"، بسبب المجاعة والجفاف أما في السودان فتتزايد الحاجة للمساعدة، وهو البلد الذي يستضيف أكبر عدد من النازحين في القارة السمراء. يوميا هناك مئات من اللاجئين يغادرون أوكرانيا بعدما وصل نحو 7.5 مليون من مواطنيهم إلى الأراضي الأوروبية مقارنة بـ 1.3 مليون في ذروة الأزمة في سوريا في العام 2016، وسوريا تشهد حالياً أزمة وباء الكوليرا، وقد انتقل الوباء إلى لبنان المجاور. وسيشرح ميليباند برامج تدخل منظمته في كل هذه الدول. كما يخصص جزءا من الحوار للحديث عن المشهد السياسي في المملكة المتحدة.
نتائج زيارة " المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا
تستضيف منتهى الرمحي في برنامج "البعد الآخر" المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان حيث تناقش معه زيارته الأولى من نوعها إلى ليبيا. قضّى كريم خان أياما عدة في طرابلس عقد خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين ثم قدم إفادة إلى مجلس الأمن بحصيلة لقاءاته ومشاهداته الميدانية. وكانت تأخرت زيارته، بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الأمنية في ليبيا. تحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ فترة طويلة في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات ارتُكبت بحقّ مهاجرين في ليبيا. ويشرح خان في البرنامج نتائج محادثاته مع الأطراف الليبية التي تشدد على "مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع التمسك بصلاحية القضاء الليبي لمحاكمة أي مجرم. ويكشف المدعي العام عن زيارته لمواقع تحوم حولها شبهات بأنها كانت مسرحا لأعمال غير إنسانية، بخاصة بعد واقعة مقتل مهاجرين في ظروف غامضة في صبراتة. كما يتحدث عن مقابر جماعية زارها في ترهونة جنوب طرابلس، والتي وصفها بالمروّعة.
من سيس الطاقة السعودية أم البيت الأبيض؟
تتحدث منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر إلى كل من المسؤولة السابقة في الخارجية الأميركية إيلي كوهانيم، وخبير الطاقة البارز ومؤسس مركز ساساكاوا لهندسة الفضاء لاري بل. وسيكون محور النقاش السجال الدائر في الولايات المتحدة بشأن تداعيات قرار أوبك بلس خفض الإنتاج وتجيير الملف لخدمة أهداف سياسية في ظل الصراع الدائر بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الولايات المتحدة. ويعرض المتحدثان لسلسلة من القرارات التي اتخذها البيت الأبيض والتي يعتبر أنها مضرة بالمصالح الاستراتيجية لواشنطن من أبرزها الابتعاد عن حلفائها الاستراتيجيين و"تدمير" صناعة الطاقة الأميركية في الوقت الذي يضغطون فيه على المنتجين الآخرين زيادة الإنتاج. ويناقش الضيفان الاستعدادات للانتخابات النصفية والتي يدعي كلا الحزبين الأمريكيين الرئيسيين على هامشها أن الديمقراطية ستهلك إن لم يكن هو الفائز في 8 نوفمبر. والسبب لا يعود فقط لكون خصمه يدافع فقط عن الأفكار غير القابلة للتطبيق؛ بل لأنه يصفه بالعدو والمخرب. وبعدما كانت هذه الاتهامات تُقال في السابق للهنود الحمر والسود والشيوعيين، باتت اليوم تستهدف عشرات الملايين من "أعداء الأسرة" و"الديمقراطيين الفاسدين" أو "شبه الفاشيين" و "الشموليين". كما يعرض الضيفين لأوجه الاستقطاب الذي يهز المجتمع الأميركي حيال ملفات الإجهاض ، التعليم، والعدالة الجنائية، واستقبال المهاجرين وكلها مواضيع تتخذ فيها قرارات متعارضة، بين الولايات، اعتمادًا على ما إذا كان الحاكم جمهوريا أو ديمقراطيا. بل إن منظرين من كلا الفريقين لا يجدون أي عيب في الاعتراف بأن الولايات المتحدة هي دولة ثنائية القومية تتكون من مجتمعين متعاديين جدا ، بحجم سياسي متشابه.
د. لورنزو فيدينو – باحث في شؤون الجماعات السياسية الدينية
بعدما انتهت تجربة حكم تنظيم الإخوان المسلمين في بعض الدول العربية إلى مأساة، ماذا لو تحقق الحلم الإقليمي للجماعة وأين يتكّز نشاطهم حالياً؟ للإجابة عن هذين السؤالين تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" مدير مركز دراسات التطرف والجماعات السياسية الدينية في جامعة جورج واشنطن الدكتور لورنزو فيدينو. الباحث يرى أنّه لو نجح التنظيم في الاستمرار في الدول العربية لكان مكتب الارشاد والتنظيم الدولي أصبح مرجعية اقليمية ودولية، تماما مثلما كان يحصل في فترة "حكم الاخوان" لمصر ومثلما تنتظر حكومات بعض الدول توجيهات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. لكن مركب الاخوان انقلب فخسرت الجماعة أرضها الأهم مصر وتبعثرت قيادتها بين جدران السجون. كما خسرت الجماعة أرض السودان وتونس وتلاشى حلمها في سوريا وتغيرت مكانتها في الأردن، فضلا عن الهزيمة التي واجهتهم في المغرب وانهيارهم في ليبيا. لكن الأحداث جعلت من أي تنظيم إخواني محلي تنظيما تابعا لتنظيم خارجي يحاول التأقلم مع وضعه الجديد في أرض المهجر مثل بريطانيا وأميركا والنمسا ودول الاتحاد الأوروبي. وينبه فيدينو إلى إنّ المؤسسات التابعة لليسار الليبرالي في دول أوروبية وأميركا الشمالية بما فيها الإعلامية هي في هذه المرحلة الطرف الوحيد الذي يتعامل مع الإخوان في العالم حيث تبدو شعبيتهم في أدنى مستوياتها منذ نحو قرن. أضاف: إن لدى الأوروبيين تخلفا زمنيا في فهم الطبيعة الإشكالية لتنظيم الإخوان المسلمين...
هنري سوكولسكي – نائب وكيل وزير الدفاع الأميركي الأسبق
في "البعد الآخر" تتحدث منتهى الرمحي إلى كل من هنري سوكولسكي نائب وكيل وزير الدفاع الأميركي الأسبق لسياسة عدم الانتشار المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة عدم الانتشار النووي وشارون سكواسوني مديرة تنسيق السياسات السابقة في مكتب حظر انتشار الأسلحة النووية التابع للخارجية الأميركية، لمناقشة التهديدات النووية التي يشهدها العالم في ضوء الحرب في أوكرانيا.
منشأة زابوريجا، التي هي الأقوى في أوروبا بقوة 6000 ميغاواط، والتي استولى عليها الجيش الروسي منذ بداية الحرب، أصبح اسمها يثير القلق في مختلف أرجاء العالم. فلأول مرة منذ التطوير الواسع النطاق للتطبيقات المدنية للذرة في خمسينيات القرن الماضي، تجد المواقع النووية نفسها في قلب نزاع مسلح. ويرى سوكولسكي أنه حتى لو كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم سياسة حافة الهاوية، لإثارة التوتر في الغرب، إلا أنه ينبغي التعامل مع تهديداته بجدية، كما يقلل الخبير النووي البارز من خطر إغلاق المنشآت الأوكرانية. شارون سكواسوني تشرح، من ناحيتها، الوضع الحالي للسباق النووي في العالم ولاسيما منه في الشرق الأوسط وتُقلّل من احتمال من أن تصبح روسيا مزودا للتكنولوجيا النووية.
أزمات النازحين في العالم