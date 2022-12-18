ماذا بعد تصدر اليمين المشهد السياسي في إيطاليا؟
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر"، ماسيميليانو فيدريغا، أحد أبرز قياديي حزب رابطة الشمال، ورئيس منطقة فيورلي فينيتسيا جوليا ذات الحكم الذاتي في شمال إيطاليا، للحديث عن رؤيته ورؤية حزبه لملف الهجرة وكذلك مستقبل إيطاليا السياسي في ظل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.ويرى فيدريغا أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة وحليفة حزبه، جورجيا ميلوني، ستتميز بالاستقرار على خلاف التحالفات السابقة رغم التخوفات الأوروبية التي رافقت تسلمها الحكم في البلاد.وعن ملف الهجرة، اعتبر فيدريغا أنّ القوارب التي تأتي إلى بلاده من شمال أفريقيا لا تحمل على متنها مهاجرين فقط من تلك المنطقة، بل تحمل أيضا أشخاصا من دول أبعد، قادرين على دفع آلاف الدولارات للمتاجرين بالبشر وهو ما يحرم المستحقين الحقيقيين من الهجرة.
من بيده إيقاف الحرب الأوكرانية ؟
انتقد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبيرغ في تصريحات خاصة للعربية بقوة إيران وقال إنّ علاقات بلاده بها قد تغيرت جذريا. وقال خلال مقابلته مع برنامج البعد الآخر إن مسيّرات طهران تشارك في ارتكاب جرائم حرب. وأعلن أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على إصدار عقوبات إضافية جديدة الأسبوع المقبل على إيران، بسبب ضلوع مسيراتها في الحرب الأوكرانية وأيضا لقمعها "الانتفاضة الداخلية" للشعب الإيراني والتي تنادي "بالتغيير" على حد تعبيره.
ليبيا إلى أين؟ من وجهة نظر الطيب الصافي نائب رئيس الحكومة الليبية الأسبق
تستضيف منتهى الرمحي هذا الأسبوع في "البعد الآخر" نائب رئيس الحكومة الليبية الأسبق الطيب الصافي الذي سيشرح الوضع الحالي في بلاده، ويُقدّم نفسه على أنه طرف محايد بين أطراف النزاع الحالي، ويطرح رؤيته للحلّ في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وهو ما دعا خبراء دوليين إلى التحذير من خطر الانزلاق مجددا، إلى العنف الأهلي. ويحذّر الصافي من أن مراوحة ملف الانتخابات مكانه والصراع بين إدارتين مع ازدياد تعقّد الوضع المعيشي لعموم الليبيين أدى بالبلاد إلى "وضع شبه كارثي." يتزامن كلام الطيب الصافي، مع بدء المبعوث الدولي الجديد عبدالله باتيلي زياراته الخارجية، محذرا من أن "بعض اللاعبين من المؤسسات، يعرقلون التقدم نحو الانتخابات"، فلا توجد بوادر تُذكر على أي خطوة حقيقية نحو تحقيق سلام مستقر. ويخشى كثيرون في طرابلس من أن يزيد استمرار الجمود من فرص وقوع العنف، الذي اشتعل مرات عدة في العاصمة هذه السنة. ويرى الصافي أنه من المؤسف أن يتحول هاجس المواطن في ليبيا الثرية إلى مجرد تحصيل قوت يومه. ويرى الصافي أن الحل يكمن في حل مسألتي السلاح والمليشيات وتكليف إدارة واحد لا الإدارتين بتنظيم الانتخابات وفرض مجلس الأمن عقوبات على من لا يعترف بنتائجها. كما يشدد على أن مجلس الأمن وحده هو الذي يمكنه توفير الحل لليبيا باعتبارها تقع طائلة البند السابع. ويقول الصافي إنّ حل الأزمة الليبية سيعود بالخير والاستقرار على كل قارة إفريقيا نظرا لثرواتها وعلاقاتها العريقة مع المنطقة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.
تقلبات المشهد السياسي في المملكة المتحدة
تستضيف منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" المعلق البريطاني المحافظ بنجامين لوغانان المعروف بآرائه الجريئة الناقدة للمشهد السياسي الدولي وماثيو روبرتسون- رئيس مؤسسة محافظون أرثودوكس في بريطانيا للحديث عن تقلبات المشهد السياسي في المملكة المتحدة. ويحلل الضيفان الأسباب التي أدت إلى الانسداد في المشهد السياسي والاقتصادي ويسلطان الضوء على المعوقات التي ستواجه الحكومة الجديدة ويطرحان رؤيتهما للمستقبل. ويخصص البرنامج جزءا مهما منه لتحليل ظاهرة اندماج سياسيين من أصول مهاجرة في نسيج الأحزاب اليمينية والمحافظة. الطريقة التي نطق فيها الرئيس الأميركي جو بايدن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد تلخص ردود فعل أوساط واسعة من الناس في الكثير من دول العالم. فقد سماه راشي سانوك بدلا من ريشي سوناك. والدهشة التي بدت على بايدن تغلب أيضا على مشاعر الكثيرين وهم يتلقون خبر اختيار حزب المحافظين لهذا السياسي من جذور هندية ليصبح أول شخص من الأقليات العرقية، أو بمعنى آخر غير أبيض، يتقلد أرفع منصب سياسي في بريطانيا. فحتى قبل عقود قليلة كان بعض رموز اليمنيين يحملون آراء عنصرية. مثل إينوك باول، الذي أثار ضجة واسعة بخطاب أنهار الدم الذي ألقاه العام 1968 للتحذير من زيادة أعداد المهاجرين. ثم حتى عندما دافع عن نفسه قال إن "الشخص الأسود أو الآسيوي لا يصبح إنكليزياً لأنه ولد في إنكلترا." لكن الحقيقة أن بريطانيا قطعت شوطاً طويلاً في مشوار التنوع والعيش المشترك، وحزب المحافظين تفوق حتى على حزب العمال في الدفع بوجوه من الأقليات العرقية إلى صفوفه الأولى. لكن تعيين سوناك، هو في كفة مختلفة تماما تعادل لحظة انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة.
أزمات النازحين في العالم
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" أحد أبرز وزراء الخارجية الذين عرفهم العالم في الأعوام الأخيرة والذي تحوّل إلى العمل الإنساني، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ومديرها العام وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند. يشهد هذا الميدان تحت إدارته زخما كبيرا، ليس فقط بتغيير المقاربة في هذا المجال، إنما في الزيادة غير المسبوقة في بؤر التوتر والنزاعات والاحتباس الحراري وغيرها من الأمور، التي تتضاعف معها الحاجة إلى المساعدات في مختلف أنحاء الأرض. يوميا هناك آلاف من المشردين أو اللاجئين يكونون قد بلغوا نقاط دخول دول غير دولهم، إما فرارا من حرب أو بحثا عن لقمة عيش أو من منطقة توتر. وفي هذه الآونة بالضبط، هناك نزاعات متعددة العوامل، تُجبر الملايين على النزوح من أفغانستان مرورا إلى القرن الإفريقي. فمنطقة الساحل الإفريقي مثلًا، يفر منها حاليا الآلاف، بسبب نزاعات ذات طابع إرهابي، أحياناً، أو بسبب المناخ، أو عدم المساواة في الحقوق. كما أن ملايين الباكستانيين مازالوا يُعانون من فيضانات مدمرة، في بلد أصبحت فيه تبعات الاحترار محسوسة. في أفغانستان، تهدد المجاعة نحو 23 مليون نسمة وتحرم ملايين الفتيات من التعليم. في الصومال، يواجه نحو 213 ألف شخص "خطر الموت الوشيك"، بسبب المجاعة والجفاف أما في السودان فتتزايد الحاجة للمساعدة، وهو البلد الذي يستضيف أكبر عدد من النازحين في القارة السمراء. يوميا هناك مئات من اللاجئين يغادرون أوكرانيا بعدما وصل نحو 7.5 مليون من مواطنيهم إلى الأراضي الأوروبية مقارنة بـ 1.3 مليون في ذروة الأزمة في سوريا في العام 2016، وسوريا تشهد حالياً أزمة وباء الكوليرا، وقد انتقل الوباء إلى لبنان المجاور. وسيشرح ميليباند برامج تدخل منظمته في كل هذه الدول. كما يخصص جزءا من الحوار للحديث عن المشهد السياسي في المملكة المتحدة.
ماذا بعد تصدر اليمين المشهد السياسي في إيطاليا؟