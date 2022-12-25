مقابلة مع كيم فوك صاحبة الصورة الشهيرة خلال حرب فيتنام
مع تزايد المخاوف من استخدام السلاح النووي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعود إلى الأذهان صورة اعتبرت إحدى أشهر الصور الملتقطة في العالم حتى يومنا هذا.. صورة الفتاة الصغيرة "كيم فوك" في أحد أرياف سايغون وهي تعدو فارّة من النيران التي التهمت جسدها الغضّ. أسهمت تلك الصورة التي التقطت قبل خمسين عاما في تغيير مسار الأحداث وكرّست صورة نمطية ستحاول صاحبة الصورة نفسها كيم فوك التي تحل ضيفة على منتهى الرمحي في برنامج "البعد الآخر" أن تغيرها وتخبرنا بالحقيقة المخفية عنها.
فوك ستروي أيضا تفاصيل فرارها من فيتنام وفرارها كذلك من داخل طائرة كانت تنقلها من موسكو إلى هافانا عندما حطت للتزود بالوقود في كندا التي طلبت اللجوء إليها. كما ستتحدث عن حياتها الجديدة وعن نصف قرن من الآلام حيث أنها مازالت تخضع للعمليات الجراحية حتى يومنا هذا.
ماذا بعد تصدر اليمين المشهد السياسي في إيطاليا؟
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر"، ماسيميليانو فيدريغا، أحد أبرز قياديي حزب رابطة الشمال، ورئيس منطقة فيورلي فينيتسيا جوليا ذات الحكم الذاتي في شمال إيطاليا، للحديث عن رؤيته ورؤية حزبه لملف الهجرة وكذلك مستقبل إيطاليا السياسي في ظل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.ويرى فيدريغا أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة وحليفة حزبه، جورجيا ميلوني، ستتميز بالاستقرار على خلاف التحالفات السابقة رغم التخوفات الأوروبية التي رافقت تسلمها الحكم في البلاد.وعن ملف الهجرة، اعتبر فيدريغا أنّ القوارب التي تأتي إلى بلاده من شمال أفريقيا لا تحمل على متنها مهاجرين فقط من تلك المنطقة، بل تحمل أيضا أشخاصا من دول أبعد، قادرين على دفع آلاف الدولارات للمتاجرين بالبشر وهو ما يحرم المستحقين الحقيقيين من الهجرة.
من بيده إيقاف الحرب الأوكرانية ؟
انتقد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبيرغ في تصريحات خاصة للعربية بقوة إيران وقال إنّ علاقات بلاده بها قد تغيرت جذريا. وقال خلال مقابلته مع برنامج البعد الآخر إن مسيّرات طهران تشارك في ارتكاب جرائم حرب. وأعلن أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على إصدار عقوبات إضافية جديدة الأسبوع المقبل على إيران، بسبب ضلوع مسيراتها في الحرب الأوكرانية وأيضا لقمعها "الانتفاضة الداخلية" للشعب الإيراني والتي تنادي "بالتغيير" على حد تعبيره.
ليبيا إلى أين؟ من وجهة نظر الطيب الصافي نائب رئيس الحكومة الليبية الأسبق
تستضيف منتهى الرمحي هذا الأسبوع في "البعد الآخر" نائب رئيس الحكومة الليبية الأسبق الطيب الصافي الذي سيشرح الوضع الحالي في بلاده، ويُقدّم نفسه على أنه طرف محايد بين أطراف النزاع الحالي، ويطرح رؤيته للحلّ في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وهو ما دعا خبراء دوليين إلى التحذير من خطر الانزلاق مجددا، إلى العنف الأهلي. ويحذّر الصافي من أن مراوحة ملف الانتخابات مكانه والصراع بين إدارتين مع ازدياد تعقّد الوضع المعيشي لعموم الليبيين أدى بالبلاد إلى "وضع شبه كارثي." يتزامن كلام الطيب الصافي، مع بدء المبعوث الدولي الجديد عبدالله باتيلي زياراته الخارجية، محذرا من أن "بعض اللاعبين من المؤسسات، يعرقلون التقدم نحو الانتخابات"، فلا توجد بوادر تُذكر على أي خطوة حقيقية نحو تحقيق سلام مستقر. ويخشى كثيرون في طرابلس من أن يزيد استمرار الجمود من فرص وقوع العنف، الذي اشتعل مرات عدة في العاصمة هذه السنة. ويرى الصافي أنه من المؤسف أن يتحول هاجس المواطن في ليبيا الثرية إلى مجرد تحصيل قوت يومه. ويرى الصافي أن الحل يكمن في حل مسألتي السلاح والمليشيات وتكليف إدارة واحد لا الإدارتين بتنظيم الانتخابات وفرض مجلس الأمن عقوبات على من لا يعترف بنتائجها. كما يشدد على أن مجلس الأمن وحده هو الذي يمكنه توفير الحل لليبيا باعتبارها تقع طائلة البند السابع. ويقول الصافي إنّ حل الأزمة الليبية سيعود بالخير والاستقرار على كل قارة إفريقيا نظرا لثرواتها وعلاقاتها العريقة مع المنطقة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.
تقلبات المشهد السياسي في المملكة المتحدة
تستضيف منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" المعلق البريطاني المحافظ بنجامين لوغانان المعروف بآرائه الجريئة الناقدة للمشهد السياسي الدولي وماثيو روبرتسون- رئيس مؤسسة محافظون أرثودوكس في بريطانيا للحديث عن تقلبات المشهد السياسي في المملكة المتحدة. ويحلل الضيفان الأسباب التي أدت إلى الانسداد في المشهد السياسي والاقتصادي ويسلطان الضوء على المعوقات التي ستواجه الحكومة الجديدة ويطرحان رؤيتهما للمستقبل. ويخصص البرنامج جزءا مهما منه لتحليل ظاهرة اندماج سياسيين من أصول مهاجرة في نسيج الأحزاب اليمينية والمحافظة. الطريقة التي نطق فيها الرئيس الأميركي جو بايدن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد تلخص ردود فعل أوساط واسعة من الناس في الكثير من دول العالم. فقد سماه راشي سانوك بدلا من ريشي سوناك. والدهشة التي بدت على بايدن تغلب أيضا على مشاعر الكثيرين وهم يتلقون خبر اختيار حزب المحافظين لهذا السياسي من جذور هندية ليصبح أول شخص من الأقليات العرقية، أو بمعنى آخر غير أبيض، يتقلد أرفع منصب سياسي في بريطانيا. فحتى قبل عقود قليلة كان بعض رموز اليمنيين يحملون آراء عنصرية. مثل إينوك باول، الذي أثار ضجة واسعة بخطاب أنهار الدم الذي ألقاه العام 1968 للتحذير من زيادة أعداد المهاجرين. ثم حتى عندما دافع عن نفسه قال إن "الشخص الأسود أو الآسيوي لا يصبح إنكليزياً لأنه ولد في إنكلترا." لكن الحقيقة أن بريطانيا قطعت شوطاً طويلاً في مشوار التنوع والعيش المشترك، وحزب المحافظين تفوق حتى على حزب العمال في الدفع بوجوه من الأقليات العرقية إلى صفوفه الأولى. لكن تعيين سوناك، هو في كفة مختلفة تماما تعادل لحظة انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة.
مقابلة مع كيم فوك صاحبة الصورة الشهيرة خلال حرب فيتنام