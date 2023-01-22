الحرب الروسية الأوكرانية من وجهة نظر لاعب من خلف الستار
تستضيف منتهى أكثر من يمكنه أن يتحدث عن ملف أوكرانيا من وجهة نظر أميركية. إنه ستيفن بايفر الذي قضّى أكثر من ربع قرن في وزارة الخارجية الأميركية، ركز فيها على علاقات بلاده مع الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا ، وقضايا الحد من التسلح والأمن. شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية مكلفا بملفي روسيا وأوكرانيا بين عامي ألفين والفين وأربعة بعدما شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا من العام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين حتى ألفين. وقبل ذلك كان مكلفا بالشؤون السياسية في سفارتي الولايات المتحدة في لندن وموسكو وفرصوفيا. كما كان مساعدًا خاصا للرئيس بيل كلينتون والمدير الأول لملفات روسيا وأوكرانيا وأوراسيا في مجلس الأمن القومي. يعتبر بايفر أن روسيا ستكون الخاسر الأكبر نتيجة الحرب في أوكرانيا. بايفر يشكّك في إعلان موسكو انتصارها على جبهات عدة في أوكرانيا. ويعتبر أنه لو تنحى الرئيس فلاديمير بوتين في العام 2008 لخلّدته كتب التاريخ بعدما ساعده ارتفاع أسعار النفط في مطلع القرن على تثبيت نفسه كشخصية وطنية وازنة. وحتى العام 2018 لم تكن موسكو تبالي برغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
فضيحة تزويج طفلة تكشف نفوذ الجماعات الدينية في تركيا
تخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع لتركيا حيث أعادت فضيحة تزويج تزويج قسري لفتاة لا تتجاوز من العمر ست سنوات الجدل بشأن نفوذ الجماعات الدينية ذات الضغط السياسي . وستتحدث حول هذه القصة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في اسطنبول البروفيسور بيرك إيسن. فقد استغرقت أجهزة العدالة التركية عامين كاملين للقبض على المشتبه بهم الرئيسيين في قضية زواج قسري للفتاة. وهما ضياء غوموسيل وقادر استكلي ، وهما والد الضحية و "زوجها المفترض". انكشفت الفضيحة عندما قاضت الطفلة وهي ابنة رئيس منظمة وقف هيانور التعليمية أحد فروع جماعة إسماعيل آغا النافذة في الأوساط السياسية والاجتماعية في تركيا.
اتهمت الفتاة والدها بتزويجها عام ألفين عندما كانت طفلة في السادسة من العمر من أحد أصدقاء والدها وكان يبلغ وقتها تسعة وعشرين عاما. وما كان للوالد والزوج أن يعتقلا لولا الصحفي الاستقصائي تيمور سويكان الذي نجح في نشر الأدلة على موقع بيرغون. وكشف الصحفي كيف أن عائلة الطفلة نجحت في التغطية على تقرير طبي عام 2012 يؤكد صحة تصريحات الفتاة وأيضا بنشر صور الفتاة وهي في السادسة من العمر في ثياب العروس. وقاد زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو مظاهرة أمام وزارة العدل متهما إياها بالخضوع لضغوط من تظهر الصور حضورهم حفل الزفاف في إشارة إلى أعضاء بارزين في جماعة إسماعيل آغا. ولقطع الطريق على المتظاهرين، سارع الرئيس رجب طيب إردوغان إلى اعتبار الحدث كارثة مشددا على أن المحاكمة ينبغي أن تتزامن مع تحقيق يكشف اسباب تعطل القضية كل هذه السنوات. رغم حظرها بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 ، إلا أن جماعات الضغط الديني حافظت تاريخيا على روابط قوية مع أطراف سياسية وهو ما تندد به المعارضة باتنظام. بل إن الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه لا يخفي صلاته ببعضهم. ففي يونيو 2022 ، حضر شخصيا جنازة محمود أوستا عثمان أوغلو ، زعيم جماعة الإسماعيلية.
يستضيف برنامج "البعد الآخر" علي الفونة ، الخبير في معهد دول الخليج العربي في واشنطن
يستضيف برنامج "البعد الآخر" علي الفونة ، الخبير في معهد دول الخليج العربي في واشنطن. الفونة يرى أن إيران بدأت تتحول تدريجاً من دكتاتورية تستخدم الدين إلى دكتاتورية عسكرية. علي الفونة يعتبر أن إيران تعيش مشكلة حالياً تتمثّل في أنّ النظام غير قادر على لجم المتظاهرين، في المقابل هم غير قادرين على إسقاطه. مع ذلك من الصعب توقع صلابة الأنظمة في زمن الاحتجاجات. ويشرح الفونة ما يقول إنها لعبة مصالح تحكم علاقة الملالي بالحرس الثوري، لافتا إلى أن هيكلة النظام الإيراني فريدة، لأن للحرس الثوري دورا مزدوجا يلعبه مع شبكة من قيادات غير رسمية، لها دور محدد في سياساته. فقيادة الحرس الثوري غير الرسمية هي التي تضمن استمرار خامئني في بلد يقوم نظامه السياسي على الهياكل المتوازية بهدف تحصين النظام من الانقلابات. ولفت الفونة إلى احتمال قرب ظهور شخصية عسكرية قومية تحكم بصفة غير مباشرة لأن من مصلحة الحرس الثوري وجود رجل دين في منصب المرشد الذي قد يصبح دوره رمزيا في المستقبل.
مقابلة مع كيم فوك صاحبة الصورة الشهيرة خلال حرب فيتنام
مع تزايد المخاوف من استخدام السلاح النووي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعود إلى الأذهان صورة اعتبرت إحدى أشهر الصور الملتقطة في العالم حتى يومنا هذا.. صورة الفتاة الصغيرة "كيم فوك" في أحد أرياف سايغون وهي تعدو فارّة من النيران التي التهمت جسدها الغضّ. أسهمت تلك الصورة التي التقطت قبل خمسين عاما في تغيير مسار الأحداث وكرّست صورة نمطية ستحاول صاحبة الصورة نفسها كيم فوك التي تحل ضيفة على منتهى الرمحي في برنامج "البعد الآخر" أن تغيرها وتخبرنا بالحقيقة المخفية عنها.
فوك ستروي أيضا تفاصيل فرارها من فيتنام وفرارها كذلك من داخل طائرة كانت تنقلها من موسكو إلى هافانا عندما حطت للتزود بالوقود في كندا التي طلبت اللجوء إليها. كما ستتحدث عن حياتها الجديدة وعن نصف قرن من الآلام حيث أنها مازالت تخضع للعمليات الجراحية حتى يومنا هذا.
ماذا بعد تصدر اليمين المشهد السياسي في إيطاليا؟
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر"، ماسيميليانو فيدريغا، أحد أبرز قياديي حزب رابطة الشمال، ورئيس منطقة فيورلي فينيتسيا جوليا ذات الحكم الذاتي في شمال إيطاليا، للحديث عن رؤيته ورؤية حزبه لملف الهجرة وكذلك مستقبل إيطاليا السياسي في ظل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.ويرى فيدريغا أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة وحليفة حزبه، جورجيا ميلوني، ستتميز بالاستقرار على خلاف التحالفات السابقة رغم التخوفات الأوروبية التي رافقت تسلمها الحكم في البلاد.وعن ملف الهجرة، اعتبر فيدريغا أنّ القوارب التي تأتي إلى بلاده من شمال أفريقيا لا تحمل على متنها مهاجرين فقط من تلك المنطقة، بل تحمل أيضا أشخاصا من دول أبعد، قادرين على دفع آلاف الدولارات للمتاجرين بالبشر وهو ما يحرم المستحقين الحقيقيين من الهجرة.
الحرب الروسية الأوكرانية من وجهة نظر لاعب من خلف الستار