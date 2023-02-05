هل أصبحت البشرية أقرب إلى الفناء بعد إعادة ضبط ساعة "يوم القيامة"؟
في وقت سابق من يناير الفائت، أعاد علماء ذرة ومن ضمنهم 11 واحداً حاصلا على جائزة نوبل ضبط ساعة ما يوصف بـ "يوم القيامة"، حيث أصبحت البشرية وفقا لقرارهم أقرب إلى الفناء، بمقدار تسعين ثانية من منتصف الليل بسبب التهديدات الوجودية كالحرب النووية والتغير المناخي. وقبل عام كان العلماء قد ثبّتوا عقارب الساعة عند 100 ثانية فقط قبل "ساعة الصفر"، وهي الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل. سنويا تقوم منظمة غير ربحية مقرها شيكاغو، تسمى نشرة علماء الذرة، بتحديث الوقت بناءً على المعلومات المتعلقة بالمخاطر الكارثية على الكوكب والبشرية وتعرض للوقت على موقعها. ويتم تحريك عقارب الساعة بالقرب من منتصف الليل أو بعيدًا عنه بناءً على قراءة العلماء للتهديدات الوجودية في وقت معين. ومن ضمن أعضاء اللجنة المشرفة على ذلك رؤساء وصناع قرار ورأي عام دولي. وتخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع لهذا الموضوع وتستضيف للحديث عن ذلك عضو كونغرس مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة تشياغين البغدورج رئيس دولة منغوليا السابق. رئيس منغوليا السابق يرى أنه من الممكن أن تنشأ التهديدات المروعة من التوترات السياسية والأسلحة والتكنولوجيا. النشرة أخذت في الاعتبار التغيرات الجديدة التي طرأت على العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتهديدات البيولوجية بالإضافة إلى تهديدات أخرى تدفع إلى الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من الانقراض...
رؤية مختلفة لإصلاح مشاكل النظام العالمي الحالي
تستضيف منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" وزير المالية التونسي السابق محمد نزار يعيش. تخرج يعيش مهندس اقتصاد من المدرسة المركزية بباريس ومن هارفارد وله خبرة واسعة في المجالات الإستراتيجية والاقتصادية والمالية والتكنولوجيات الحديثة ويمثل مع زملاء سابقين له من جامعة هارفارد نخبة جديدة تتقدم بأفكار جديدة لمعالجة الأزمات التي يعيشها العالم. قاد محمد نزار يعيش جهود تونس لمكافحة الموجة الأولى من وباء كورونا والتي نجحت في السيطرة عليها من دون وفيات قبل أن تحكم الأزمة السياسية على الحكومة التي كان وزيرا فيها بالاستقالة. يعيش يُشير إلى الزيادة غير المسبوقة في بؤر التوتر والنزاعات والاحتباس الحراري والتي تتضاعف معها بنسق مضطرد، الحاجة إلى المساعدات في كل أنحاء الأرض. ويعتبر يعيش أن الأزمة العالمية الحالية تختلف كثيرا عن سابقاتها بسبب النسب الحالية التي تدفع ثمنها شرائح واسعة من سكان العالم ما دفع بسبعين مليون شخص أخيراً إلى التراجع إلى وضع الفقر المدقع. كما ينبه إلى أن التضخم وارتفاع المديونية بدآ في العالم قبل نشوب حرب أوكرانيا في علامة على نهاية دورة اقتصادية واجتماعية عالمية استمرت على مدى ثلاثة قرون. ويقول يعيش إن العالم يحتاج إلى مؤتمر دولي يعيد إصلاح المفاهيم بعدما بلغ النظام الليبرالي مرحلة الشطط واستئثار برامج التسلح بموازنات الدول. ونبّه يعيش إلى ضرورة أن يتذكر العالم أن المال هو طغيان الفكر المالي على الاستراتيجيات الاقتصادية هو من الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي المتأزم.
الحرب الروسية الأوكرانية من وجهة نظر لاعب من خلف الستار
تستضيف منتهى أكثر من يمكنه أن يتحدث عن ملف أوكرانيا من وجهة نظر أميركية. إنه ستيفن بايفر الذي قضّى أكثر من ربع قرن في وزارة الخارجية الأميركية، ركز فيها على علاقات بلاده مع الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا ، وقضايا الحد من التسلح والأمن. شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية مكلفا بملفي روسيا وأوكرانيا بين عامي ألفين والفين وأربعة بعدما شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا من العام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين حتى ألفين. وقبل ذلك كان مكلفا بالشؤون السياسية في سفارتي الولايات المتحدة في لندن وموسكو وفرصوفيا. كما كان مساعدًا خاصا للرئيس بيل كلينتون والمدير الأول لملفات روسيا وأوكرانيا وأوراسيا في مجلس الأمن القومي. يعتبر بايفر أن روسيا ستكون الخاسر الأكبر نتيجة الحرب في أوكرانيا. بايفر يشكّك في إعلان موسكو انتصارها على جبهات عدة في أوكرانيا. ويعتبر أنه لو تنحى الرئيس فلاديمير بوتين في العام 2008 لخلّدته كتب التاريخ بعدما ساعده ارتفاع أسعار النفط في مطلع القرن على تثبيت نفسه كشخصية وطنية وازنة. وحتى العام 2018 لم تكن موسكو تبالي برغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
فضيحة تزويج طفلة تكشف نفوذ الجماعات الدينية في تركيا
تخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع لتركيا حيث أعادت فضيحة تزويج تزويج قسري لفتاة لا تتجاوز من العمر ست سنوات الجدل بشأن نفوذ الجماعات الدينية ذات الضغط السياسي . وستتحدث حول هذه القصة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في اسطنبول البروفيسور بيرك إيسن. فقد استغرقت أجهزة العدالة التركية عامين كاملين للقبض على المشتبه بهم الرئيسيين في قضية زواج قسري للفتاة. وهما ضياء غوموسيل وقادر استكلي ، وهما والد الضحية و "زوجها المفترض". انكشفت الفضيحة عندما قاضت الطفلة وهي ابنة رئيس منظمة وقف هيانور التعليمية أحد فروع جماعة إسماعيل آغا النافذة في الأوساط السياسية والاجتماعية في تركيا.
اتهمت الفتاة والدها بتزويجها عام ألفين عندما كانت طفلة في السادسة من العمر من أحد أصدقاء والدها وكان يبلغ وقتها تسعة وعشرين عاما. وما كان للوالد والزوج أن يعتقلا لولا الصحفي الاستقصائي تيمور سويكان الذي نجح في نشر الأدلة على موقع بيرغون. وكشف الصحفي كيف أن عائلة الطفلة نجحت في التغطية على تقرير طبي عام 2012 يؤكد صحة تصريحات الفتاة وأيضا بنشر صور الفتاة وهي في السادسة من العمر في ثياب العروس. وقاد زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو مظاهرة أمام وزارة العدل متهما إياها بالخضوع لضغوط من تظهر الصور حضورهم حفل الزفاف في إشارة إلى أعضاء بارزين في جماعة إسماعيل آغا. ولقطع الطريق على المتظاهرين، سارع الرئيس رجب طيب إردوغان إلى اعتبار الحدث كارثة مشددا على أن المحاكمة ينبغي أن تتزامن مع تحقيق يكشف اسباب تعطل القضية كل هذه السنوات. رغم حظرها بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 ، إلا أن جماعات الضغط الديني حافظت تاريخيا على روابط قوية مع أطراف سياسية وهو ما تندد به المعارضة باتنظام. بل إن الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه لا يخفي صلاته ببعضهم. ففي يونيو 2022 ، حضر شخصيا جنازة محمود أوستا عثمان أوغلو ، زعيم جماعة الإسماعيلية.
يستضيف برنامج "البعد الآخر" علي الفونة ، الخبير في معهد دول الخليج العربي في واشنطن
يستضيف برنامج "البعد الآخر" علي الفونة ، الخبير في معهد دول الخليج العربي في واشنطن. الفونة يرى أن إيران بدأت تتحول تدريجاً من دكتاتورية تستخدم الدين إلى دكتاتورية عسكرية. علي الفونة يعتبر أن إيران تعيش مشكلة حالياً تتمثّل في أنّ النظام غير قادر على لجم المتظاهرين، في المقابل هم غير قادرين على إسقاطه. مع ذلك من الصعب توقع صلابة الأنظمة في زمن الاحتجاجات. ويشرح الفونة ما يقول إنها لعبة مصالح تحكم علاقة الملالي بالحرس الثوري، لافتا إلى أن هيكلة النظام الإيراني فريدة، لأن للحرس الثوري دورا مزدوجا يلعبه مع شبكة من قيادات غير رسمية، لها دور محدد في سياساته. فقيادة الحرس الثوري غير الرسمية هي التي تضمن استمرار خامئني في بلد يقوم نظامه السياسي على الهياكل المتوازية بهدف تحصين النظام من الانقلابات. ولفت الفونة إلى احتمال قرب ظهور شخصية عسكرية قومية تحكم بصفة غير مباشرة لأن من مصلحة الحرس الثوري وجود رجل دين في منصب المرشد الذي قد يصبح دوره رمزيا في المستقبل.
هل أصبحت البشرية أقرب إلى الفناء بعد إعادة ضبط ساعة "يوم القيامة"؟