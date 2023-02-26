مهاتير محمد .. كشف حساب لما بعد الهزيمة والاعتزال
تلتقي منتهى الرمحي هذا الأسبوع رئيس وزراء السابق مهاتير محمد في المدينة التي أنشأها بوتراجايا والتي رغب بأن تُعوّض كوالالمبور، عاصمة للبلاد. بعدما خسر الانتخابات الأخيرة، قرر مهاتير التقاعد نهائيا من الحياة السياسية ولاسيما أنه في الثامنة والتسعين من عمره. شغل مهاتير منصب رئيس الوزراء لأول مرة لمدة 22 عامًا ، من 1981 إلى 2003. ويُنسب إليه الفضل في التطور الاقتصادي السريع والتحول الذي شهدته ماليزيا منذ ثمانينيات القرن الفائت. في العام 2018 ، قطع تقاعده وبمساعدة معاونه السابق، ثم منافسه السابق أنور إبراهيم، عاد إلى رئاسة الوزراء من جديد. لكن التحالف أثبت أنه غير قادر على تحمل ثقل الخصومات الداخلية وفي فبراير 2020، وجد مهاتير نفسه مقصيا في تطور الأحداث التي شهدت انهيار تحالفه. يشرح مهاتير في الحلقة سبب عودته في نوفمبر الماضي إلى السباق الانتخابي ولماذا تكبد خسارة قاسية معاكسة للصورة التي رسمت عنه؟ كذلك تحدث مهاتير عن إرثه وعما إذا كانت رؤيته للأمور مازالت صالحة وعن فلسطين وإسرائيل وعن فشل فكرة تأسيس منظمة موازية لمنظمة التعاون الإسلامي وعن استضافة المشتبه بهم العرب وشخصيات أخرى مطلوبة. كما تحدث أيضا عن العولمة حيث يشرح أسباب فشلها الواضح رغم اقتناعه بمفاهيمها...
من حصل على مساعدات أكثر بعد زلزال تركيا وسوريا؟ وماذا عن أوكرانيا وأفغانستان؟
تخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر للعمل الإنساني والإغاثي على هامش كارثة الزلزال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من السوريين والأتراك وأيضا بمناسبة مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا. كما تخصص جانبا من البرنامج لتناول الوضع الإنساني في أفغانستان وفلسطين، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في الأولى، وتجدد دائرة العنف في الثانية مع التركيز على وضع المرأة الأفغانية والطفل الفلسطيني.
ضيفا الحلقة هما نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه ورئيس منظمة صندوق إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسيبي.
يشرح كاربونييه تدخل الصليب الأحمر في كل من سوريا وتركيا ويدعو إلى عدم تسييس المساعدات.
وفي الجزء الثاني يتحدث ستيف سوسيبي عن تجربته المستمرة منذ ثلاثين سنة في غزة والضفة الغربية.
هل أصبحت البشرية أقرب إلى الفناء بعد إعادة ضبط ساعة "يوم القيامة"؟
في وقت سابق من يناير الفائت، أعاد علماء ذرة ومن ضمنهم 11 واحداً حاصلا على جائزة نوبل ضبط ساعة ما يوصف بـ "يوم القيامة"، حيث أصبحت البشرية وفقا لقرارهم أقرب إلى الفناء، بمقدار تسعين ثانية من منتصف الليل بسبب التهديدات الوجودية كالحرب النووية والتغير المناخي. وقبل عام كان العلماء قد ثبّتوا عقارب الساعة عند 100 ثانية فقط قبل "ساعة الصفر"، وهي الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل. سنويا تقوم منظمة غير ربحية مقرها شيكاغو، تسمى نشرة علماء الذرة، بتحديث الوقت بناءً على المعلومات المتعلقة بالمخاطر الكارثية على الكوكب والبشرية وتعرض للوقت على موقعها. ويتم تحريك عقارب الساعة بالقرب من منتصف الليل أو بعيدًا عنه بناءً على قراءة العلماء للتهديدات الوجودية في وقت معين. ومن ضمن أعضاء اللجنة المشرفة على ذلك رؤساء وصناع قرار ورأي عام دولي. وتخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع لهذا الموضوع وتستضيف للحديث عن ذلك عضو كونغرس مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة تشياغين البغدورج رئيس دولة منغوليا السابق. رئيس منغوليا السابق يرى أنه من الممكن أن تنشأ التهديدات المروعة من التوترات السياسية والأسلحة والتكنولوجيا. النشرة أخذت في الاعتبار التغيرات الجديدة التي طرأت على العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتهديدات البيولوجية بالإضافة إلى تهديدات أخرى تدفع إلى الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من الانقراض...
رؤية مختلفة لإصلاح مشاكل النظام العالمي الحالي
تستضيف منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" وزير المالية التونسي السابق محمد نزار يعيش. تخرج يعيش مهندس اقتصاد من المدرسة المركزية بباريس ومن هارفارد وله خبرة واسعة في المجالات الإستراتيجية والاقتصادية والمالية والتكنولوجيات الحديثة ويمثل مع زملاء سابقين له من جامعة هارفارد نخبة جديدة تتقدم بأفكار جديدة لمعالجة الأزمات التي يعيشها العالم. قاد محمد نزار يعيش جهود تونس لمكافحة الموجة الأولى من وباء كورونا والتي نجحت في السيطرة عليها من دون وفيات قبل أن تحكم الأزمة السياسية على الحكومة التي كان وزيرا فيها بالاستقالة. يعيش يُشير إلى الزيادة غير المسبوقة في بؤر التوتر والنزاعات والاحتباس الحراري والتي تتضاعف معها بنسق مضطرد، الحاجة إلى المساعدات في كل أنحاء الأرض. ويعتبر يعيش أن الأزمة العالمية الحالية تختلف كثيرا عن سابقاتها بسبب النسب الحالية التي تدفع ثمنها شرائح واسعة من سكان العالم ما دفع بسبعين مليون شخص أخيراً إلى التراجع إلى وضع الفقر المدقع. كما ينبه إلى أن التضخم وارتفاع المديونية بدآ في العالم قبل نشوب حرب أوكرانيا في علامة على نهاية دورة اقتصادية واجتماعية عالمية استمرت على مدى ثلاثة قرون. ويقول يعيش إن العالم يحتاج إلى مؤتمر دولي يعيد إصلاح المفاهيم بعدما بلغ النظام الليبرالي مرحلة الشطط واستئثار برامج التسلح بموازنات الدول. ونبّه يعيش إلى ضرورة أن يتذكر العالم أن المال هو طغيان الفكر المالي على الاستراتيجيات الاقتصادية هو من الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي المتأزم.
الحرب الروسية الأوكرانية من وجهة نظر لاعب من خلف الستار
تستضيف منتهى أكثر من يمكنه أن يتحدث عن ملف أوكرانيا من وجهة نظر أميركية. إنه ستيفن بايفر الذي قضّى أكثر من ربع قرن في وزارة الخارجية الأميركية، ركز فيها على علاقات بلاده مع الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا ، وقضايا الحد من التسلح والأمن. شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية مكلفا بملفي روسيا وأوكرانيا بين عامي ألفين والفين وأربعة بعدما شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا من العام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين حتى ألفين. وقبل ذلك كان مكلفا بالشؤون السياسية في سفارتي الولايات المتحدة في لندن وموسكو وفرصوفيا. كما كان مساعدًا خاصا للرئيس بيل كلينتون والمدير الأول لملفات روسيا وأوكرانيا وأوراسيا في مجلس الأمن القومي. يعتبر بايفر أن روسيا ستكون الخاسر الأكبر نتيجة الحرب في أوكرانيا. بايفر يشكّك في إعلان موسكو انتصارها على جبهات عدة في أوكرانيا. ويعتبر أنه لو تنحى الرئيس فلاديمير بوتين في العام 2008 لخلّدته كتب التاريخ بعدما ساعده ارتفاع أسعار النفط في مطلع القرن على تثبيت نفسه كشخصية وطنية وازنة. وحتى العام 2018 لم تكن موسكو تبالي برغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
مهاتير محمد .. كشف حساب لما بعد الهزيمة والاعتزال