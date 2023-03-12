رحلة ريادة الأعمال الطويلة لماذا هي شاقة؟
حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر تخصصها منتهى الرمحي لسياسات التمكين لملايين الشباب العرب والأخذ بأيديهم في إنجاز أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تُسهم في النهوض باقتصاديات دولهم. وبالمناسبة تُحاور مسؤولين في مؤسستي تمويل سعوديتين هما: عبد الله الأعرج رئيس مجلس إدارة مجموعة الرياض للمستثمرين الأفراد ومحمد الزعبي الشريك الإداري لشركة نما السعودية للاستثمار الجريء. ويعرض الضيفان لواقع الشركات الناشئة في المنطقة حاليا والعراقيل التي تواجه نموها. كما يشرحان الخطوات التي تضمن نجاح الأفكار الجديدة والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تُؤثر في المجتمعات العربية.
التعاون المتنامي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الملك سلمان للإغاثة
منتهى الرمحي تحاور هذا الأسبوع من الرياض، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتناول معه ملفات عدة من ضمنها: تعزيز التعاون، المؤسسة التي يشرف عليها بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، فضلا عن برامجها في كل من اليمن والعراق وسوريا والذكرى السنوية لبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما تناقش معه الخلاصات المثيرة التي تضمنها التقرير الثاني الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التطرف في القارة الأفريقية. يشرح شتاينر في البرنامج تفاصيل التعاون المتنامي بين المؤسسة الأممية ومركز الملك سلمان وما وصفه بالتكامل بينهما لتنفيذ برامج إنسانية أبرزها في اليمن حيث جرى توقيع اتفاقيتين إضافيتين بينهما ضمن خطة استجابة تنموية عاجلة.
مهاتير محمد .. كشف حساب لما بعد الهزيمة والاعتزال
تلتقي منتهى الرمحي هذا الأسبوع رئيس وزراء السابق مهاتير محمد في المدينة التي أنشأها بوتراجايا والتي رغب بأن تُعوّض كوالالمبور، عاصمة للبلاد. بعدما خسر الانتخابات الأخيرة، قرر مهاتير التقاعد نهائيا من الحياة السياسية ولاسيما أنه في الثامنة والتسعين من عمره. شغل مهاتير منصب رئيس الوزراء لأول مرة لمدة 22 عامًا ، من 1981 إلى 2003. ويُنسب إليه الفضل في التطور الاقتصادي السريع والتحول الذي شهدته ماليزيا منذ ثمانينيات القرن الفائت. في العام 2018 ، قطع تقاعده وبمساعدة معاونه السابق، ثم منافسه السابق أنور إبراهيم، عاد إلى رئاسة الوزراء من جديد. لكن التحالف أثبت أنه غير قادر على تحمل ثقل الخصومات الداخلية وفي فبراير 2020، وجد مهاتير نفسه مقصيا في تطور الأحداث التي شهدت انهيار تحالفه. يشرح مهاتير في الحلقة سبب عودته في نوفمبر الماضي إلى السباق الانتخابي ولماذا تكبد خسارة قاسية معاكسة للصورة التي رسمت عنه؟ كذلك تحدث مهاتير عن إرثه وعما إذا كانت رؤيته للأمور مازالت صالحة وعن فلسطين وإسرائيل وعن فشل فكرة تأسيس منظمة موازية لمنظمة التعاون الإسلامي وعن استضافة المشتبه بهم العرب وشخصيات أخرى مطلوبة. كما تحدث أيضا عن العولمة حيث يشرح أسباب فشلها الواضح رغم اقتناعه بمفاهيمها...
من حصل على مساعدات أكثر بعد زلزال تركيا وسوريا؟ وماذا عن أوكرانيا وأفغانستان؟
تخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر للعمل الإنساني والإغاثي على هامش كارثة الزلزال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من السوريين والأتراك وأيضا بمناسبة مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا. كما تخصص جانبا من البرنامج لتناول الوضع الإنساني في أفغانستان وفلسطين، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في الأولى، وتجدد دائرة العنف في الثانية مع التركيز على وضع المرأة الأفغانية والطفل الفلسطيني.
ضيفا الحلقة هما نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه ورئيس منظمة صندوق إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسيبي.
يشرح كاربونييه تدخل الصليب الأحمر في كل من سوريا وتركيا ويدعو إلى عدم تسييس المساعدات.
وفي الجزء الثاني يتحدث ستيف سوسيبي عن تجربته المستمرة منذ ثلاثين سنة في غزة والضفة الغربية.
هل أصبحت البشرية أقرب إلى الفناء بعد إعادة ضبط ساعة "يوم القيامة"؟
في وقت سابق من يناير الفائت، أعاد علماء ذرة ومن ضمنهم 11 واحداً حاصلا على جائزة نوبل ضبط ساعة ما يوصف بـ "يوم القيامة"، حيث أصبحت البشرية وفقا لقرارهم أقرب إلى الفناء، بمقدار تسعين ثانية من منتصف الليل بسبب التهديدات الوجودية كالحرب النووية والتغير المناخي. وقبل عام كان العلماء قد ثبّتوا عقارب الساعة عند 100 ثانية فقط قبل "ساعة الصفر"، وهي الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل. سنويا تقوم منظمة غير ربحية مقرها شيكاغو، تسمى نشرة علماء الذرة، بتحديث الوقت بناءً على المعلومات المتعلقة بالمخاطر الكارثية على الكوكب والبشرية وتعرض للوقت على موقعها. ويتم تحريك عقارب الساعة بالقرب من منتصف الليل أو بعيدًا عنه بناءً على قراءة العلماء للتهديدات الوجودية في وقت معين. ومن ضمن أعضاء اللجنة المشرفة على ذلك رؤساء وصناع قرار ورأي عام دولي. وتخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع لهذا الموضوع وتستضيف للحديث عن ذلك عضو كونغرس مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة تشياغين البغدورج رئيس دولة منغوليا السابق. رئيس منغوليا السابق يرى أنه من الممكن أن تنشأ التهديدات المروعة من التوترات السياسية والأسلحة والتكنولوجيا. النشرة أخذت في الاعتبار التغيرات الجديدة التي طرأت على العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتهديدات البيولوجية بالإضافة إلى تهديدات أخرى تدفع إلى الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من الانقراض...
رحلة ريادة الأعمال الطويلة لماذا هي شاقة؟