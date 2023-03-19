علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" جيمس دوبينز السفير الأميركي السابق وكبير الباحثين في شؤون الدبلوماسية والأمن في مؤسسة راند. سبق للسفير دوبينز أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الخارجية والبيت الأبيض وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والمساعد الخاص للرئيس الأميركي جورج بوش ومستشاره الخاص، والسفير الأميركي لدى المجموعة الأوروبية. بعدما عمل مع الرئيسين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون أصبح الممثل الخاص للرئيس باراك أوباما في أفغانستان وباكستان. جيمس دوبينز رأى أن أوروبا كلها موحدة خلف أوكرانيا وضد روسيا. وتوقع أن تكون أوروبا أكثر قوة بعدما أثبتت قوتها العسكرية في أوكرانيا. وعن العلاقة مع الصين قال إن سياسة القارة العجوز تتماهى مع سياسة الولايات المتحدة حيال الصين. ونبّه من أن الرئيس الصيني الحالي مختلف عن أسلافه وهو لا يخشى استخدام القوة.
رحلة ريادة الأعمال الطويلة لماذا هي شاقة؟
حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر تخصصها منتهى الرمحي لسياسات التمكين لملايين الشباب العرب والأخذ بأيديهم في إنجاز أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تُسهم في النهوض باقتصاديات دولهم. وبالمناسبة تُحاور مسؤولين في مؤسستي تمويل سعوديتين هما: عبد الله الأعرج رئيس مجلس إدارة مجموعة الرياض للمستثمرين الأفراد ومحمد الزعبي الشريك الإداري لشركة نما السعودية للاستثمار الجريء. ويعرض الضيفان لواقع الشركات الناشئة في المنطقة حاليا والعراقيل التي تواجه نموها. كما يشرحان الخطوات التي تضمن نجاح الأفكار الجديدة والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تُؤثر في المجتمعات العربية.
التعاون المتنامي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الملك سلمان للإغاثة
منتهى الرمحي تحاور هذا الأسبوع من الرياض، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتناول معه ملفات عدة من ضمنها: تعزيز التعاون، المؤسسة التي يشرف عليها بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، فضلا عن برامجها في كل من اليمن والعراق وسوريا والذكرى السنوية لبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما تناقش معه الخلاصات المثيرة التي تضمنها التقرير الثاني الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التطرف في القارة الأفريقية. يشرح شتاينر في البرنامج تفاصيل التعاون المتنامي بين المؤسسة الأممية ومركز الملك سلمان وما وصفه بالتكامل بينهما لتنفيذ برامج إنسانية أبرزها في اليمن حيث جرى توقيع اتفاقيتين إضافيتين بينهما ضمن خطة استجابة تنموية عاجلة.
مهاتير محمد .. كشف حساب لما بعد الهزيمة والاعتزال
تلتقي منتهى الرمحي هذا الأسبوع رئيس وزراء السابق مهاتير محمد في المدينة التي أنشأها بوتراجايا والتي رغب بأن تُعوّض كوالالمبور، عاصمة للبلاد. بعدما خسر الانتخابات الأخيرة، قرر مهاتير التقاعد نهائيا من الحياة السياسية ولاسيما أنه في الثامنة والتسعين من عمره. شغل مهاتير منصب رئيس الوزراء لأول مرة لمدة 22 عامًا ، من 1981 إلى 2003. ويُنسب إليه الفضل في التطور الاقتصادي السريع والتحول الذي شهدته ماليزيا منذ ثمانينيات القرن الفائت. في العام 2018 ، قطع تقاعده وبمساعدة معاونه السابق، ثم منافسه السابق أنور إبراهيم، عاد إلى رئاسة الوزراء من جديد. لكن التحالف أثبت أنه غير قادر على تحمل ثقل الخصومات الداخلية وفي فبراير 2020، وجد مهاتير نفسه مقصيا في تطور الأحداث التي شهدت انهيار تحالفه. يشرح مهاتير في الحلقة سبب عودته في نوفمبر الماضي إلى السباق الانتخابي ولماذا تكبد خسارة قاسية معاكسة للصورة التي رسمت عنه؟ كذلك تحدث مهاتير عن إرثه وعما إذا كانت رؤيته للأمور مازالت صالحة وعن فلسطين وإسرائيل وعن فشل فكرة تأسيس منظمة موازية لمنظمة التعاون الإسلامي وعن استضافة المشتبه بهم العرب وشخصيات أخرى مطلوبة. كما تحدث أيضا عن العولمة حيث يشرح أسباب فشلها الواضح رغم اقتناعه بمفاهيمها...
من حصل على مساعدات أكثر بعد زلزال تركيا وسوريا؟ وماذا عن أوكرانيا وأفغانستان؟
تخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر للعمل الإنساني والإغاثي على هامش كارثة الزلزال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من السوريين والأتراك وأيضا بمناسبة مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا. كما تخصص جانبا من البرنامج لتناول الوضع الإنساني في أفغانستان وفلسطين، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في الأولى، وتجدد دائرة العنف في الثانية مع التركيز على وضع المرأة الأفغانية والطفل الفلسطيني.
ضيفا الحلقة هما نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه ورئيس منظمة صندوق إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسيبي.
يشرح كاربونييه تدخل الصليب الأحمر في كل من سوريا وتركيا ويدعو إلى عدم تسييس المساعدات.
وفي الجزء الثاني يتحدث ستيف سوسيبي عن تجربته المستمرة منذ ثلاثين سنة في غزة والضفة الغربية.
علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين