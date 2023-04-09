ما هو مفهوم سيادة خطوط الإنترنت الذي لا يقل أهمية عن السيادة العسكرية على الدول؟
يناقش برنامج "البعد الآخر" مفهوم السيادة الجديد الذي لا يقل أهمية عن السيادة العسكرية على الدول. السيادة على خطوط الانترنت في قاع المحيطات والبحار. فقد غيّر عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون صناعة نقل المعلومات التي تعود أصولها إلى اختراع التلغراف حتى أصبحت تمتلك حياة وموت هذه الخطوط التي يشبه وضعها وضع النفط في نهاية القرن التاسع عشر. وتستضيف منتهى الرمحي لمناقشة ذلك سونيل تاغاري، أول خبير تقني، يحذر منذ اعوام من انتهاء السيادة على المعلومات. سبق للضيف أن أسس أول خط كابل بحري ممول من القطاع الخاص للاتصالات والبيانات في العام منذ العام 1989 والذي يربط بريطانيا بآسيا على طول 17 ألف كلم ويمر عبر حدود 17 دولة. هذه الخطوط التي تكثر في قاع المحيطات والبحار، تنقل 99 ٪ من البيانات الرقمية في العالم...
سيناريوهات نهاية الحرب الروسية الأوكرانية
طوت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الأول من عامها الثاني، ولا تبدو في الأفق بادرة حلّ أو انحسار لها. وفي الوقت الذي يستمر الجدل حيال المنتصر عسكريا حتى الآن، كرست الأحداث عدم تأثر روسيا بالعقوبات الثقيلة التي فرضها الغرب عليها لا بل إنّ محللين يعتبرون أنّها خدمتها بزيادة مواردها وأيضا تنمية الشعور القومي الداعم للرئيس فلاديمير بوتين. في الأيام التي تلت بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عام، تعرض الاقتصاد الروسي لهزة خطيرة مع فرض دول غربية عقوبات شديدة على موسكو. فانخفضت قيمة الروبل الروسية وضاعف البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة وأغلقت الحكومة بورصة موسكو. وأكد البيت الأبيض أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينكمش بنسبة 15 % ما سيقضي على مكاسب روسيا في السنوات الخمس عشرة الماضية. كما توقع الكثيرون أن يعود أسلوب الحياة في روسيا إلى ما قبل عصر الهواتف المتحركة والانترنت. بيد أن هذه التوقعات لم تحدث، بل إن أداء الاقتصاد الروسي كان أفضل بكثير من السنوات السابقة. تستضيف منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" رئيس منظمة ماكرو للدراسات والاستشارات كريس ويفر الذي عمل لربع قرن مستشارا استراتيجيا واستثماريا في روسيا. ويفر يشرح كيف امتصت روسيا الضغوط والعقوبات وهل ستواصل الصمود.
علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" جيمس دوبينز السفير الأميركي السابق وكبير الباحثين في شؤون الدبلوماسية والأمن في مؤسسة راند. سبق للسفير دوبينز أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الخارجية والبيت الأبيض وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والمساعد الخاص للرئيس الأميركي جورج بوش ومستشاره الخاص، والسفير الأميركي لدى المجموعة الأوروبية. بعدما عمل مع الرئيسين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون أصبح الممثل الخاص للرئيس باراك أوباما في أفغانستان وباكستان. جيمس دوبينز رأى أن أوروبا كلها موحدة خلف أوكرانيا وضد روسيا. وتوقع أن تكون أوروبا أكثر قوة بعدما أثبتت قوتها العسكرية في أوكرانيا. وعن العلاقة مع الصين قال إن سياسة القارة العجوز تتماهى مع سياسة الولايات المتحدة حيال الصين. ونبّه من أن الرئيس الصيني الحالي مختلف عن أسلافه وهو لا يخشى استخدام القوة.
رحلة ريادة الأعمال الطويلة لماذا هي شاقة؟
حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر تخصصها منتهى الرمحي لسياسات التمكين لملايين الشباب العرب والأخذ بأيديهم في إنجاز أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تُسهم في النهوض باقتصاديات دولهم. وبالمناسبة تُحاور مسؤولين في مؤسستي تمويل سعوديتين هما: عبد الله الأعرج رئيس مجلس إدارة مجموعة الرياض للمستثمرين الأفراد ومحمد الزعبي الشريك الإداري لشركة نما السعودية للاستثمار الجريء. ويعرض الضيفان لواقع الشركات الناشئة في المنطقة حاليا والعراقيل التي تواجه نموها. كما يشرحان الخطوات التي تضمن نجاح الأفكار الجديدة والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تُؤثر في المجتمعات العربية.
التعاون المتنامي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الملك سلمان للإغاثة
منتهى الرمحي تحاور هذا الأسبوع من الرياض، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتناول معه ملفات عدة من ضمنها: تعزيز التعاون، المؤسسة التي يشرف عليها بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني، فضلا عن برامجها في كل من اليمن والعراق وسوريا والذكرى السنوية لبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما تناقش معه الخلاصات المثيرة التي تضمنها التقرير الثاني الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التطرف في القارة الأفريقية. يشرح شتاينر في البرنامج تفاصيل التعاون المتنامي بين المؤسسة الأممية ومركز الملك سلمان وما وصفه بالتكامل بينهما لتنفيذ برامج إنسانية أبرزها في اليمن حيث جرى توقيع اتفاقيتين إضافيتين بينهما ضمن خطة استجابة تنموية عاجلة.
ما هو مفهوم سيادة خطوط الإنترنت الذي لا يقل أهمية عن السيادة العسكرية على الدول؟