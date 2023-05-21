الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين
تخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" لمناقشة موضوع الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، وتستضيف لهذه الغاية، ويليام هاناس كبير المحللين في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة. وقبل انضمامه إلى المركز، كان بيل مسؤولا رفيعا في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث عمل مشرفا على مشاريع التقنية المتقدمة، وحصل 3 مرات على أرفع جوائز الابتكار التكنولوجي. كذلك عمل أستاذًا مساعدًا للغة الصينية في جورج تاون ثم مسؤولا عن قسم المصادر المفتوحة التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حيث كان يراقب المنشورات باللغة الآسيوية. ويتناول النقاش الدور الجديد لتقنيات المعلومات في الصراع بين الدول حتى أصبح محور حرب باردة جديدة. ويقول هاناس إنّ اهتمام أمريكا بالصين في هذا الموضوع ليس حديثا. فرغم أنه ظهر للعلن في خريف العام 2011 ، إلا أنه جرى التنبه إليه، اعتبارًا من نهاية التسعينيات، من قبل بعض الأعضاء الذين سيكونون لاحقا مؤثرين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ، بل وتأسس على هذا الموضوع مشروع القرن الأمريكي الجديد. يقول هاناس إن الصين اليوم هي بالفعل قوة تكنولوجية عظمى. حيث لديها أكبر قاعدة لمستخدمي الإنترنت في العالم ، مع أكثر من مليار مستخدم في العام 2021 ، أي ثلاثة أضعاف مثيلتها في الولايات المتحدة. 40٪ من سكانها يمارسون التجارة الإلكترونية وعبر عروض فيديو حية. تتفوق على نظيرتها الأميركية في معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية - ثلاثة أضعاف ونصف حجم المبيعات الأميركية - أما الطائرات التجارية بدون طيار - فعشرون ضعف حجم المبيعات الأميركية. ونبّه هاناس إلى أنه لا يمكن محاصرة أسلوب الصين في حيازة المعلومات وتحليلها وأنها أفضل من يتعقب ويستثمر التكنولوجيا. ويشرح هاناس الاستراتيجية التي بنتها الصين بهدف قيادة العالم في الذكاء في 2030. كما انتقد ما يسميه الغرور الأميركي الذي أثّر سلبا بتدريس الطبيعة والرياضيات في الجامعات الأميركية، داعيا الغرب إلى توسيع علوم مراقبة المصادر المفتوحة.
تبعات تجدد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
تتحدث منتهى الرمحي في "البعد الآخر" مع بول بيلار المساعد السابق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ويعمل البروفيسور بيلار حاليا زميلا أول في جامعة جورج تاون. وسيكون محور الحلقة تجدد العنف من ضمن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتداعيات تطوراته الأخيرة على المشهد الدولي في ضوء نجاح الصين حيث فشلت فيه الولايات المتحدة وتهدئة توترات الشرق الأوسط. حتى المُعلقون الإسرائيليون يصفون هذه الأيام التي تمر بها بلادهم بأنها غير مسبوقة. في الوقت الذي عادت فيه القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، بعدما تراجع موقعها في العقد الأخير. ويرى بيلار أنه في ضوء ذلك بدأ الأمل في مزيد من اتفاقات السلام في المنطقة يواجه الأسئلة. وتضع دورة العنف الجديدة سؤالا حول ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو متوافقة مع السعي إلى مزيد من التطبيع. وقال بيلار إنه حتى لو أنه من المؤكد أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء، لكن أيضا من غير المرجح أن يكون هناك تقدم على صعيد السلام على المدى المنظور على الأقل.
كيف استعادت القضية الفلسطينية مكانتها؟
تتحدث منتهى الرمحي في "البعد الآخر" مع بول بيلار المساعد السابق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ويعمل البروفيسور بيلار حاليا زميلا أول في جامعة جورج تاون. وسيكون محور الحلقة تجدد العنف من ضمن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتداعيات تطوراته الأخيرة على المشهد الدولي في ضوء نجاح الصين حيث فشلت فيه الولايات المتحدة وتهدئة توترات الشرق الأوسط. حتى المُعلقون الإسرائيليون يصفون هذه الأيام التي تمر بها بلادهم بأنها غير مسبوقة. في الوقت الذي عادت فيه القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، بعدما تراجع موقعها في العقد الأخير. ويرى بيلار أنه في ضوء ذلك بدأ الأمل في مزيد من اتفاقات السلام في المنطقة يواجه الأسئلة. وتضع دورة العنف الجديدة سؤالا حول ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو متوافقة مع السعي إلى مزيد من التطبيع. وقال بيلار إنه حتى لو أنه من المؤكد أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء، لكن أيضا من غير المرجح أن يكون هناك تقدم على صعيد السلام على المدى المنظور على الأقل.
ما هو مفهوم سيادة خطوط الإنترنت الذي لا يقل أهمية عن السيادة العسكرية على الدول؟
يناقش برنامج "البعد الآخر" مفهوم السيادة الجديد الذي لا يقل أهمية عن السيادة العسكرية على الدول. السيادة على خطوط الانترنت في قاع المحيطات والبحار. فقد غيّر عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون صناعة نقل المعلومات التي تعود أصولها إلى اختراع التلغراف حتى أصبحت تمتلك حياة وموت هذه الخطوط التي يشبه وضعها وضع النفط في نهاية القرن التاسع عشر. وتستضيف منتهى الرمحي لمناقشة ذلك سونيل تاغاري، أول خبير تقني، يحذر منذ اعوام من انتهاء السيادة على المعلومات. سبق للضيف أن أسس أول خط كابل بحري ممول من القطاع الخاص للاتصالات والبيانات في العام منذ العام 1989 والذي يربط بريطانيا بآسيا على طول 17 ألف كلم ويمر عبر حدود 17 دولة. هذه الخطوط التي تكثر في قاع المحيطات والبحار، تنقل 99 ٪ من البيانات الرقمية في العالم...
سيناريوهات نهاية الحرب الروسية الأوكرانية
طوت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الأول من عامها الثاني، ولا تبدو في الأفق بادرة حلّ أو انحسار لها. وفي الوقت الذي يستمر الجدل حيال المنتصر عسكريا حتى الآن، كرست الأحداث عدم تأثر روسيا بالعقوبات الثقيلة التي فرضها الغرب عليها لا بل إنّ محللين يعتبرون أنّها خدمتها بزيادة مواردها وأيضا تنمية الشعور القومي الداعم للرئيس فلاديمير بوتين. في الأيام التي تلت بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عام، تعرض الاقتصاد الروسي لهزة خطيرة مع فرض دول غربية عقوبات شديدة على موسكو. فانخفضت قيمة الروبل الروسية وضاعف البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة وأغلقت الحكومة بورصة موسكو. وأكد البيت الأبيض أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينكمش بنسبة 15 % ما سيقضي على مكاسب روسيا في السنوات الخمس عشرة الماضية. كما توقع الكثيرون أن يعود أسلوب الحياة في روسيا إلى ما قبل عصر الهواتف المتحركة والانترنت. بيد أن هذه التوقعات لم تحدث، بل إن أداء الاقتصاد الروسي كان أفضل بكثير من السنوات السابقة. تستضيف منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" رئيس منظمة ماكرو للدراسات والاستشارات كريس ويفر الذي عمل لربع قرن مستشارا استراتيجيا واستثماريا في روسيا. ويفر يشرح كيف امتصت روسيا الضغوط والعقوبات وهل ستواصل الصمود.
الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين