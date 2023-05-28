الدبلوماسية الروسية تحت المجهر
تستضيف منتهى الرمحي الدبلوماسي الفرنسي موريس غوردو مونتاني الأمين العام الأسبق لوزارة الخارجية الفرنسية. مونتاني يعرض للاجتماعات والاتصالات الرئاسية التي سبقت الغزو الأميركي للعراق حيث انتدبه الرئيس الفرنسي وقتها جاك شيراك لإجراء زيارات إلى واشنطن وموسكو وبكين وبرلين... كذلك يشرح غوردو سعي باريس لثني واشنطن عن قرارها إطاحة صدام حسين، تلافيا للفوضى الذي ينشر الإرهاب، كما حصل، بعد الغزو. مونتاني تطرق إلى الشأن الأوكراني فرأى أن هناك رابطا بين تدخل روسيا في سوريا وعملياتها في أوكرانيا حيث أن فلاديمير بوتين حصل وقتها، على دفعة قوية لدينامية الدبلوماسية الروسية، من دون رد فعل الغرب عليه. ومن الأخطاء الأخرى القاتلة، بحسب الدبلوماسي المخضرم أن الأميركيين لم يروا أو لم يريدوا النظر إلى أن هناك منذ زمن طويل نقصاً في الأمن، وسط أوروبا الذي يحيط بأوكرانيا.
الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين
تخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" لمناقشة موضوع الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، وتستضيف لهذه الغاية، ويليام هاناس كبير المحللين في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة. وقبل انضمامه إلى المركز، كان بيل مسؤولا رفيعا في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث عمل مشرفا على مشاريع التقنية المتقدمة، وحصل 3 مرات على أرفع جوائز الابتكار التكنولوجي. كذلك عمل أستاذًا مساعدًا للغة الصينية في جورج تاون ثم مسؤولا عن قسم المصادر المفتوحة التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حيث كان يراقب المنشورات باللغة الآسيوية. ويتناول النقاش الدور الجديد لتقنيات المعلومات في الصراع بين الدول حتى أصبح محور حرب باردة جديدة. ويقول هاناس إنّ اهتمام أمريكا بالصين في هذا الموضوع ليس حديثا. فرغم أنه ظهر للعلن في خريف العام 2011 ، إلا أنه جرى التنبه إليه، اعتبارًا من نهاية التسعينيات، من قبل بعض الأعضاء الذين سيكونون لاحقا مؤثرين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ، بل وتأسس على هذا الموضوع مشروع القرن الأمريكي الجديد. يقول هاناس إن الصين اليوم هي بالفعل قوة تكنولوجية عظمى. حيث لديها أكبر قاعدة لمستخدمي الإنترنت في العالم ، مع أكثر من مليار مستخدم في العام 2021 ، أي ثلاثة أضعاف مثيلتها في الولايات المتحدة. 40٪ من سكانها يمارسون التجارة الإلكترونية وعبر عروض فيديو حية. تتفوق على نظيرتها الأميركية في معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية - ثلاثة أضعاف ونصف حجم المبيعات الأميركية - أما الطائرات التجارية بدون طيار - فعشرون ضعف حجم المبيعات الأميركية. ونبّه هاناس إلى أنه لا يمكن محاصرة أسلوب الصين في حيازة المعلومات وتحليلها وأنها أفضل من يتعقب ويستثمر التكنولوجيا. ويشرح هاناس الاستراتيجية التي بنتها الصين بهدف قيادة العالم في الذكاء في 2030. كما انتقد ما يسميه الغرور الأميركي الذي أثّر سلبا بتدريس الطبيعة والرياضيات في الجامعات الأميركية، داعيا الغرب إلى توسيع علوم مراقبة المصادر المفتوحة.
تبعات تجدد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
تتحدث منتهى الرمحي في "البعد الآخر" مع بول بيلار المساعد السابق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ويعمل البروفيسور بيلار حاليا زميلا أول في جامعة جورج تاون. وسيكون محور الحلقة تجدد العنف من ضمن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتداعيات تطوراته الأخيرة على المشهد الدولي في ضوء نجاح الصين حيث فشلت فيه الولايات المتحدة وتهدئة توترات الشرق الأوسط. حتى المُعلقون الإسرائيليون يصفون هذه الأيام التي تمر بها بلادهم بأنها غير مسبوقة. في الوقت الذي عادت فيه القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، بعدما تراجع موقعها في العقد الأخير. ويرى بيلار أنه في ضوء ذلك بدأ الأمل في مزيد من اتفاقات السلام في المنطقة يواجه الأسئلة. وتضع دورة العنف الجديدة سؤالا حول ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو متوافقة مع السعي إلى مزيد من التطبيع. وقال بيلار إنه حتى لو أنه من المؤكد أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء، لكن أيضا من غير المرجح أن يكون هناك تقدم على صعيد السلام على المدى المنظور على الأقل.
كيف استعادت القضية الفلسطينية مكانتها؟
تتحدث منتهى الرمحي في "البعد الآخر" مع بول بيلار المساعد السابق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ويعمل البروفيسور بيلار حاليا زميلا أول في جامعة جورج تاون. وسيكون محور الحلقة تجدد العنف من ضمن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتداعيات تطوراته الأخيرة على المشهد الدولي في ضوء نجاح الصين حيث فشلت فيه الولايات المتحدة وتهدئة توترات الشرق الأوسط. حتى المُعلقون الإسرائيليون يصفون هذه الأيام التي تمر بها بلادهم بأنها غير مسبوقة. في الوقت الذي عادت فيه القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، بعدما تراجع موقعها في العقد الأخير. ويرى بيلار أنه في ضوء ذلك بدأ الأمل في مزيد من اتفاقات السلام في المنطقة يواجه الأسئلة. وتضع دورة العنف الجديدة سؤالا حول ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو متوافقة مع السعي إلى مزيد من التطبيع. وقال بيلار إنه حتى لو أنه من المؤكد أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء، لكن أيضا من غير المرجح أن يكون هناك تقدم على صعيد السلام على المدى المنظور على الأقل.
ما هو مفهوم سيادة خطوط الإنترنت الذي لا يقل أهمية عن السيادة العسكرية على الدول؟
يناقش برنامج "البعد الآخر" مفهوم السيادة الجديد الذي لا يقل أهمية عن السيادة العسكرية على الدول. السيادة على خطوط الانترنت في قاع المحيطات والبحار. فقد غيّر عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون صناعة نقل المعلومات التي تعود أصولها إلى اختراع التلغراف حتى أصبحت تمتلك حياة وموت هذه الخطوط التي يشبه وضعها وضع النفط في نهاية القرن التاسع عشر. وتستضيف منتهى الرمحي لمناقشة ذلك سونيل تاغاري، أول خبير تقني، يحذر منذ اعوام من انتهاء السيادة على المعلومات. سبق للضيف أن أسس أول خط كابل بحري ممول من القطاع الخاص للاتصالات والبيانات في العام منذ العام 1989 والذي يربط بريطانيا بآسيا على طول 17 ألف كلم ويمر عبر حدود 17 دولة. هذه الخطوط التي تكثر في قاع المحيطات والبحار، تنقل 99 ٪ من البيانات الرقمية في العالم...
الدبلوماسية الروسية تحت المجهر