باخموت: من مدينة حياة إلى بلدة أشباح
تستضيف منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" كبير المحللين الاستراتيجيين جون كافوليتش وهو أحد الخبراء القلائل الذين هم على اطلاع وتواصل يومي مع أطراف النزاع في أوكرانيا. وتخصص الحلقة للتطورات في باخموت المدينة التي كانت تنبض بالحياة، وتحولت إلى مدينة أشباح مدمرة. ويعرض كافوليتش رؤيته لما حدث وما سيحدث فيها ولماذا لا تعد وحدها الجبهة الرئيسة في الحرب؟ كذلك يتحدث عن تطورات هجوم المضاد الذي يعتزم الجيش الأوكراني تنفيذه، وما إذا سيكون على دفعة واحدة، أم على مراحل. ويرى كافوليتش الأوكرانيون تحركوا في باخموت ضد ما نصحتهم به قيادتا حلف شمال الأطلسي والبنتاغون حتى ولو كلفهم ذلك الكثير معتبرا أنهم أظهروا الكثير من التصميم. جون كافوليتش أن أعضاء الناتو والدول التي تزود أوكرانيا بالعتاد ترغب بصفة عامة برؤية قتال واستخدام التجهيزات التي جرى إنفاق الكثير عليها من أجل نقلها إلى الجبهة. وعبّر كوفاليتش عن ثقته بأن المفاوضات ستنطلق أو سنبدأ بتحسسها في غضون نهاية هذه السنة.
رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة: تحديات البرلمان الجديد
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة لتناقش معه الوضع السياسي في تونس بعد ثلاثة شهور تقريبا من انطلاق أعمال مجلس النواب الجديد. بو دربالة الذي كان رئيس العمادة الوطنية للمحاماة، هو أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الوحدوي قبل أن ينفصل عنه، وكان عضوا في هيئة تحقيق أهداف الثورة العام 2011 ومعروف بحرصه على الحياد. يأمل بودربالة في أن ينجح البرلمان المنتخب حديثاً بعد مرحلة استثنائية شهدتها البلاد منذ يوليو 2021، أن يقطع مع الصورة التي رسخها البرلمان السابق عن العمل النيابي، إذ لطالما شهدت الجلسات مشادات كلامية وصلت إلى حد اللجوء إلى العنف. التحدي الأول أمام البرلمان هو استعادة ثقة الشارع التي اهتزت، بعد ما شهده البرلمان السابق من أحداث في ذروة الاستقطاب السياسي بين الكتل النيابية. وأكد بودربالة في حواره مع "البعد الآخر" أن مبادرة الحوار الوطني التي تطرحها منظمات تونسية في مسعى إلى دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى تبنيها وقيادتها، هي منقوصة بالنظر إلى غياب أطراف عدة عنها وأيضا لكونها لا تأخذ بالاعتبار التزامات "والإكراهات" المحمولة على الدولة التونسية داخليا وخارجيا. وعن التحقيقات التي تُطاول حاليا شخصيات سياسية وحزبية في تونس قال: التحقيقات إلى الآن تتم في شأن أفعال، وليست من أجل أفكار أو احتجاجات، بدليل أن كل هذه الحقوق مضمونة ولم يعترض أحد عليها، والأحكام تصدر عن القضاء.
الدبلوماسية الروسية تحت المجهر
تستضيف منتهى الرمحي الدبلوماسي الفرنسي موريس غوردو مونتاني الأمين العام الأسبق لوزارة الخارجية الفرنسية. مونتاني يعرض للاجتماعات والاتصالات الرئاسية التي سبقت الغزو الأميركي للعراق حيث انتدبه الرئيس الفرنسي وقتها جاك شيراك لإجراء زيارات إلى واشنطن وموسكو وبكين وبرلين... كذلك يشرح غوردو سعي باريس لثني واشنطن عن قرارها إطاحة صدام حسين، تلافيا للفوضى الذي ينشر الإرهاب، كما حصل، بعد الغزو. مونتاني تطرق إلى الشأن الأوكراني فرأى أن هناك رابطا بين تدخل روسيا في سوريا وعملياتها في أوكرانيا حيث أن فلاديمير بوتين حصل وقتها، على دفعة قوية لدينامية الدبلوماسية الروسية، من دون رد فعل الغرب عليه. ومن الأخطاء الأخرى القاتلة، بحسب الدبلوماسي المخضرم أن الأميركيين لم يروا أو لم يريدوا النظر إلى أن هناك منذ زمن طويل نقصاً في الأمن، وسط أوروبا الذي يحيط بأوكرانيا.
الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين
تخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" لمناقشة موضوع الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، وتستضيف لهذه الغاية، ويليام هاناس كبير المحللين في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة. وقبل انضمامه إلى المركز، كان بيل مسؤولا رفيعا في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث عمل مشرفا على مشاريع التقنية المتقدمة، وحصل 3 مرات على أرفع جوائز الابتكار التكنولوجي. كذلك عمل أستاذًا مساعدًا للغة الصينية في جورج تاون ثم مسؤولا عن قسم المصادر المفتوحة التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حيث كان يراقب المنشورات باللغة الآسيوية. ويتناول النقاش الدور الجديد لتقنيات المعلومات في الصراع بين الدول حتى أصبح محور حرب باردة جديدة. ويقول هاناس إنّ اهتمام أمريكا بالصين في هذا الموضوع ليس حديثا. فرغم أنه ظهر للعلن في خريف العام 2011 ، إلا أنه جرى التنبه إليه، اعتبارًا من نهاية التسعينيات، من قبل بعض الأعضاء الذين سيكونون لاحقا مؤثرين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ، بل وتأسس على هذا الموضوع مشروع القرن الأمريكي الجديد. يقول هاناس إن الصين اليوم هي بالفعل قوة تكنولوجية عظمى. حيث لديها أكبر قاعدة لمستخدمي الإنترنت في العالم ، مع أكثر من مليار مستخدم في العام 2021 ، أي ثلاثة أضعاف مثيلتها في الولايات المتحدة. 40٪ من سكانها يمارسون التجارة الإلكترونية وعبر عروض فيديو حية. تتفوق على نظيرتها الأميركية في معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية - ثلاثة أضعاف ونصف حجم المبيعات الأميركية - أما الطائرات التجارية بدون طيار - فعشرون ضعف حجم المبيعات الأميركية. ونبّه هاناس إلى أنه لا يمكن محاصرة أسلوب الصين في حيازة المعلومات وتحليلها وأنها أفضل من يتعقب ويستثمر التكنولوجيا. ويشرح هاناس الاستراتيجية التي بنتها الصين بهدف قيادة العالم في الذكاء في 2030. كما انتقد ما يسميه الغرور الأميركي الذي أثّر سلبا بتدريس الطبيعة والرياضيات في الجامعات الأميركية، داعيا الغرب إلى توسيع علوم مراقبة المصادر المفتوحة.
تبعات تجدد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
تتحدث منتهى الرمحي في "البعد الآخر" مع بول بيلار المساعد السابق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ويعمل البروفيسور بيلار حاليا زميلا أول في جامعة جورج تاون. وسيكون محور الحلقة تجدد العنف من ضمن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتداعيات تطوراته الأخيرة على المشهد الدولي في ضوء نجاح الصين حيث فشلت فيه الولايات المتحدة وتهدئة توترات الشرق الأوسط. حتى المُعلقون الإسرائيليون يصفون هذه الأيام التي تمر بها بلادهم بأنها غير مسبوقة. في الوقت الذي عادت فيه القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، بعدما تراجع موقعها في العقد الأخير. ويرى بيلار أنه في ضوء ذلك بدأ الأمل في مزيد من اتفاقات السلام في المنطقة يواجه الأسئلة. وتضع دورة العنف الجديدة سؤالا حول ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو متوافقة مع السعي إلى مزيد من التطبيع. وقال بيلار إنه حتى لو أنه من المؤكد أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء، لكن أيضا من غير المرجح أن يكون هناك تقدم على صعيد السلام على المدى المنظور على الأقل.
باخموت: من مدينة حياة إلى بلدة أشباح