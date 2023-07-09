قصة جاسوس روسي منشق مع بوتين
بعدما تراجع الضجيج حيال تمرد ميليشيا فاغنر، ما هي الدوافع الحقيقية لذلك؟ وما حقيقة علاقة زعيمها يفغيني بريغوجين بالرئيس فلاديمير بوتين؟ لمحاولة الإجابة عن ذلك تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" الجاسوس الروسي المنشق سيرغي جيرنوف، أحد الرفاق السابقين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، الذي عمل سابقاً، جنبا إلى جنب في جهاز الكي جي بي السوفييتي. يعرض جيرنوف في البرنامج لعلاقته الشخصية ببوتين ولماذا فضّل الانشقاق والفرار إلى فرنسا وما يخشاه من حرب أوكرانيا. كما يُفصّل علاقة الرئيس الروسي بقائد ميليشيا فاغنر يفغيني بريغوجين. جيرنوف يقول إنّ علاقة الرجلين تطورت مع الزمن. لقد التقيا أولا في سانت بطرسبورغ وهما لا ينحدران من نفس الوسط. فبوتين كان ضابطا في جهاز الكي جي بي أما بريغوجين فكان طفل شوارع وفي الثامنة عشرة من العمر وجد نفسه في السجن حيث قضّى تسع سنوات بين القضبان. وكشف جيرنوف كيف أطلق بريغوجين محلات وجبات جاهزة ثم مطعما في سانت بطرسبورغ، أصبح يرتاده موظف بلديتها وقتها فلاديمير بوتين. كما يعرض لتفاصيل توطد علاقتهما حتى أن بوتين عندما اصبح رئيسا، بات يستقبل زعماء الدول فيه. ويكشف تفاصيل توطّد العلاقة ثمّ بداية فتورها في سبتمبر من العام 2022 حتى بداية استهداف بوتين شخصيا من قبل قائد المليشيا في مايو 2023 ثم ذروة الخلاف في يونيو 2023.
البعد الآخر يستضيف الدبلوماسي الفرنسي لويس بلين رئيس البعثة الفرنسية في السعودية
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر"، الدبلوماسي الفرنسي لويس بلين، الذي سبق له أن عمل رئيسا للبعثة الفرنسية في السعودية. يرأس بلين حاليا برنامج "اتجاهات الشرق الأوسط" في معهد الجامعة الأوروبية بفلورنسا في إيطاليا. ألّف 5 كتب عن السعودية أحدثها "السعودية من الذهب الأسود إلى البحر الأحمر." يقدم بلين في الحلقة نظرة غربية محايدة عن المملكة ويعرض لتاريخها من منظور أوروبي، بناء على تجربته الدبلوماسية فيها.
ويشرح بلين أسباب "الغموض" الذي اكتنف فهم الغرب وبخاصة أوروبا للمملكة واللتين تربطهما علاقة تعود إلى بوادر تحالف بين نابليون بونابرت والدولة السعودية الأولى. يٌعيد بلين الصورة التي كانت ملتبسة عن السعودية لدى الغرب، لأسامة بن لادن ووضع المرأة السابق، مؤكدا أن ما لا يعرفه كثيرون أنّ السعودية التي تعد أكبر من فرنسا بأربع مرات، هي من أكثر دول العالم تعددا. وأضاف أن السعوديين هم من بنوا السعودية وليس فريقا دينيا بعينه معتبرا أنه بعد بناء الدولة، تبدو السعودية الآن بصدد ترسيخ مفهوم الأمة الجماعية عبر دمج جميع عناصر المجتمع وفي مقدمتها المرأة.
هل خسرت فرنسا مستعمراتها الأفريقية السابقة إلى الأبد؟
تحاور منتهى الرمحي في "البعد الآخر" موريس غوردو مونتاني، الدبلوماسي الفرنسي الذي يُعدّ أحد أبرز مسؤولي الدبلوماسية الفرنسية، خلال العقود الثلاثة الأخيرة. عمل مع خمسة رؤساء فرنسيين و مع 15 وزيرا للخارجية. فاوض رؤساء الغرب والشرق حيث عمل رئيساً لمستشاري الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك ومديراً لمكتب رئيس الحكومة السابق ألان جوبيه وسفيراً لفرنسا في ألمانيا وبريطانيا والصين واليابان في عهدي الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، وتولى منصب الأمين العام للخارجية الفرنسية في الولاية الرئاسية الأولى لماكرون، قبل أن يتقاعد. يعرض مونتاني للتغيرات التي طرأت على العلاقات الإقليمية والدولية، ولاسيما الأفريقية. ويعترف الدبلوماسي المخضرم بأنّه على فرنسا، لا مستعمراتها السابقة، أن تتأقلم مع الواقع الجديد والذي بدأ يتغيّر، منذ الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز العراقي، مضيفا أن القيادات الجديدة للدول الإفريقية ليست لها روابط بباريس. وقال مونتاني إن علاقات فرنسا مع الجزائر تعد بنفس أهمية علاقاتها مع ألمانيا، مشيرا إلى أن مصير دول حوض البحر الأبيض المتوسط أصبح اليوم، أكثر ترابطا. ويلفت موريس غوردو مونتاني إلى أن أن الكثير من السرديات المتعلقة بفرنسا في أفريقيا مبالغ بها ومنها قضية الفرنك الأفريقي وأيضا الأعمال الفنية للمستعمرات والتي استولت عليها باريس. الدبلوماسي الفرنسي السابق، يرى أن باريس تحتاج إلى إعادة تحديد علاقاتها مع مستعمراتها السابقة، عبر تعزيز مسار المصالحات التاريخية ولاسيما منها في القارة السمراء التي سيربو عدد سكانها على الأربعة مليارات نسمة في نهاية القرن الحالي
باخموت: من مدينة حياة إلى بلدة أشباح
تستضيف منتهى الرمحي في حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" كبير المحللين الاستراتيجيين جون كافوليتش وهو أحد الخبراء القلائل الذين هم على اطلاع وتواصل يومي مع أطراف النزاع في أوكرانيا. وتخصص الحلقة للتطورات في باخموت المدينة التي كانت تنبض بالحياة، وتحولت إلى مدينة أشباح مدمرة. ويعرض كافوليتش رؤيته لما حدث وما سيحدث فيها ولماذا لا تعد وحدها الجبهة الرئيسة في الحرب؟ كذلك يتحدث عن تطورات هجوم المضاد الذي يعتزم الجيش الأوكراني تنفيذه، وما إذا سيكون على دفعة واحدة، أم على مراحل. ويرى كافوليتش الأوكرانيون تحركوا في باخموت ضد ما نصحتهم به قيادتا حلف شمال الأطلسي والبنتاغون حتى ولو كلفهم ذلك الكثير معتبرا أنهم أظهروا الكثير من التصميم. جون كافوليتش أن أعضاء الناتو والدول التي تزود أوكرانيا بالعتاد ترغب بصفة عامة برؤية قتال واستخدام التجهيزات التي جرى إنفاق الكثير عليها من أجل نقلها إلى الجبهة. وعبّر كوفاليتش عن ثقته بأن المفاوضات ستنطلق أو سنبدأ بتحسسها في غضون نهاية هذه السنة.
رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة: تحديات البرلمان الجديد
تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة لتناقش معه الوضع السياسي في تونس بعد ثلاثة شهور تقريبا من انطلاق أعمال مجلس النواب الجديد. بو دربالة الذي كان رئيس العمادة الوطنية للمحاماة، هو أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الوحدوي قبل أن ينفصل عنه، وكان عضوا في هيئة تحقيق أهداف الثورة العام 2011 ومعروف بحرصه على الحياد. يأمل بودربالة في أن ينجح البرلمان المنتخب حديثاً بعد مرحلة استثنائية شهدتها البلاد منذ يوليو 2021، أن يقطع مع الصورة التي رسخها البرلمان السابق عن العمل النيابي، إذ لطالما شهدت الجلسات مشادات كلامية وصلت إلى حد اللجوء إلى العنف. التحدي الأول أمام البرلمان هو استعادة ثقة الشارع التي اهتزت، بعد ما شهده البرلمان السابق من أحداث في ذروة الاستقطاب السياسي بين الكتل النيابية. وأكد بودربالة في حواره مع "البعد الآخر" أن مبادرة الحوار الوطني التي تطرحها منظمات تونسية في مسعى إلى دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى تبنيها وقيادتها، هي منقوصة بالنظر إلى غياب أطراف عدة عنها وأيضا لكونها لا تأخذ بالاعتبار التزامات "والإكراهات" المحمولة على الدولة التونسية داخليا وخارجيا. وعن التحقيقات التي تُطاول حاليا شخصيات سياسية وحزبية في تونس قال: التحقيقات إلى الآن تتم في شأن أفعال، وليست من أجل أفكار أو احتجاجات، بدليل أن كل هذه الحقوق مضمونة ولم يعترض أحد عليها، والأحكام تصدر عن القضاء.
قصة جاسوس روسي منشق مع بوتين