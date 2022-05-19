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الرئيس السابق لنادي الفيحاء سعود الشلهوب لم أجد تقديراً أو وفاء من الاتحاد السعودي

الرئيس السابق لنادي الفيحاء سعود الشلهوب لم أجد تقديراً أو وفاء من الاتحاد السعودي

over

يستضيف برنامج أوفر الرئيس السابق لنادي الفيحاء سعود الشلهوب الذي تحدث عن فترة توليه للنادي ووصل الفيحاء لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الشلهوب أوضح خلال اللقاء بأنه لم يجد أي تقدير من الاتحاد السعودي منذ أن غادر النادي، مطالب الإتحاد السعودي بحماية الأندية بأنشاء إدارة قانونية لحمايتهم من الإساءات على مواقع التواصل الإجتماعي

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الرئيس السابق لنادي الفيحاء سعود الشلهوب لم أجد تقديراً أو وفاء من الاتحاد السعودي

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