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دور الإعلام الرياضي وحقوق البث والنقل

دور الإعلام الرياضي وحقوق البث والنقل

over

في هذه الحلقة من OVER يناقش مع مقدمي البرنامج عادل البطي وصالح المطلق مع مدير قنوات الرياضية السعودية الاستاذ غانم القحطاني عن دور الإعلام الرياضي وحقوق البث حيث يرى القحطاني أن الإعلامي الرياضي أصبح سوقه أغلى من اللاعب والمدرب ورئيس النادي السابق و 90% من الإعلاميين الرياضيين لايحضرون المباريات.

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دور الإعلام الرياضي وحقوق البث والنقل

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