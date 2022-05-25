دور الإعلام الرياضي وحقوق البث والنقل
في هذه الحلقة من OVER يناقش مع مقدمي البرنامج عادل البطي وصالح المطلق مع مدير قنوات الرياضية السعودية الاستاذ غانم القحطاني عن دور الإعلام الرياضي وحقوق البث حيث يرى القحطاني أن الإعلامي الرياضي أصبح سوقه أغلى من اللاعب والمدرب ورئيس النادي السابق و 90% من الإعلاميين الرياضيين لايحضرون المباريات.
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الرئيس السابق لنادي الفيحاء سعود الشلهوب لم أجد تقديراً أو وفاء من الاتحاد السعودي
يستضيف برنامج أوفر الرئيس السابق لنادي الفيحاء سعود الشلهوب الذي تحدث عن فترة توليه للنادي ووصل الفيحاء لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الشلهوب أوضح خلال اللقاء بأنه لم يجد أي تقدير من الاتحاد السعودي منذ أن غادر النادي، مطالب الإتحاد السعودي بحماية الأندية بأنشاء إدارة قانونية لحمايتهم من الإساءات على مواقع التواصل الإجتماعي
٤٤ دقيقة منذ 1 أسبوع
دور الإعلام الرياضي وحقوق البث والنقل
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