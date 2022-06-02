مشكلة نادي التعاون إدارياً والهلال النموذج الأفضل في السعودية

في هذه الحلقة من OVER يناقش مقدمي البرنامج عادل البطي وصالح المطلق عن ماهي مشكلة نادي التعاون ولماذا الهلال النموذج الأفضل في السعودية حيث يرى المطلق أن حظوظ نادي الهلال كبيرة والصدارة لم تحسم حتى الآن ويعتبر نادي الهلال النموذج الأفضل الذي لا يتأثر بما يدور خارج الملعب بينما يرى البطي أن رامون دياز اسم كبير كلاعب ومدرب لكنه جاء للهلال في ظروف صعبة ويتمنى استمرار من جهة أخرى يرى أن مشكلة نادي التعاون إدارية لانه هجوميا ممتاز لكن دفاعيا سيئ جدا