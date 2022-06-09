مقابلة مع عبد العزيز التويجري الرئيس الأسبق لنادي الرائد السعودي
يستضيف برنامج OVER الرئيس الأسبق لنادي الرائد عبد العزيز التويجري الذي تحدث عن الرياضة السعودية وأنها تمر بنقلة نوعية سريعة وأنه من الطبيعي وجود عقليات إدارية لا تتواكب مع ما يحدث، كما أوضح التويجري بأن رئاسة نادي الرائد صعبة ولا يقارن بنادي التعاون وأن من يأتي للنادي لا يدفع لجمعية خيرية أو يعتكف وأنما يرد التقدير نظير ما يقدمه، ويرى التويجري أن سالم الدوسري والفرج والشهراني هم أمتداد للأجيال السابقة من نواحي عدة منها الشخصية والفنية والمهارية والفكرية.
مشكلة نادي التعاون إدارياً والهلال النموذج الأفضل في السعودية
في هذه الحلقة من OVER يناقش مقدمي البرنامج عادل البطي وصالح المطلق عن ماهي مشكلة نادي التعاون ولماذا الهلال النموذج الأفضل في السعودية حيث يرى المطلق أن حظوظ نادي الهلال كبيرة والصدارة لم تحسم حتى الآن ويعتبر نادي الهلال النموذج الأفضل الذي لا يتأثر بما يدور خارج الملعب بينما يرى البطي أن رامون دياز اسم كبير كلاعب ومدرب لكنه جاء للهلال في ظروف صعبة ويتمنى استمرار من جهة أخرى يرى أن مشكلة نادي التعاون إدارية لانه هجوميا ممتاز لكن دفاعيا سيئ جدا
دور الإعلام الرياضي وحقوق البث والنقل
في هذه الحلقة من OVER يناقش مع مقدمي البرنامج عادل البطي وصالح المطلق مع مدير قنوات الرياضية السعودية الاستاذ غانم القحطاني عن دور الإعلام الرياضي وحقوق البث حيث يرى القحطاني أن الإعلامي الرياضي أصبح سوقه أغلى من اللاعب والمدرب ورئيس النادي السابق و 90% من الإعلاميين الرياضيين لايحضرون المباريات.
الرئيس السابق لنادي الفيحاء سعود الشلهوب لم أجد تقديراً أو وفاء من الاتحاد السعودي
يستضيف برنامج أوفر الرئيس السابق لنادي الفيحاء سعود الشلهوب الذي تحدث عن فترة توليه للنادي ووصل الفيحاء لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الشلهوب أوضح خلال اللقاء بأنه لم يجد أي تقدير من الاتحاد السعودي منذ أن غادر النادي، مطالب الإتحاد السعودي بحماية الأندية بأنشاء إدارة قانونية لحمايتهم من الإساءات على مواقع التواصل الإجتماعي
مقابلة مع عبد العزيز التويجري الرئيس الأسبق لنادي الرائد السعودي