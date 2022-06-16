مقابلة مع المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين

يستضيف برنامج OVER الرئيس الأسبق لنادي الرائد عبد العزيز التويجري الذي تحدث عن الرياضة السعودية وأنها تمر بنقلة نوعية سريعة وأنه من الطبيعي وجود عقليات إدارية لا تتواكب مع ما يحدث، كما أوضح التويجري بأن رئاسة نادي الرائد صعبة ولا يقارن بنادي التعاون وأن من يأتي للنادي لا يدفع لجمعية خيرية أو يعتكف وأنما يرد التقدير نظير ما يقدمه، ويرى التويجري أن سالم الدوسري والفرج والشهراني هم أمتداد للأجيال السابقة من نواحي عدة منها الشخصية والفنية والمهارية والفكرية.