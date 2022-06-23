مقابلة مع الكاتب والناقد الرياضي خلف ملفي
يستضيف برنامج OVER الكاتب والناقد الرياضي خلف ملفي الذي يتحدث عن الإعلام الرياضي في السعودية وأن إتحاد الإعلام الرياضي بدأ بشكل جيد من خلال دورات تدريب الصحافيين ولكنه تحول إلى معاقبتهم ويرى ملفي أن هناك إعلاميون يتفاخرون بانتمائهم لأندية معينة ويجب فصل الأندية عن الإعلام وأن ناديا الهلال والنصر لا يقبلان إلا بصحافي ينتمي لهما والشباب والرياض يرحبان بالإعلاميين بعيدا عن ميولهما ويرى أن نادي النصر لديه حساسية من الصحافيين وفي أي ناد جماهيري هناك من يحرض على الإعلاميين.
مقابلة مع المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين
يستضيف برنامج OVER المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين الذي تحدث عن الانتقادات التي يتعرض لها أثناء التعليق على المباريات وماهي الطقوس التي يتبعها قبل التعليق وكشف الحربين بأن بعض رؤساء الأندية يطلبون إبعاد معلقين معينين من التعليق على المباريات فرقهم .. وماهي المباريات التي يحب التعليق عليها؟
مقابلة مع عبد العزيز التويجري الرئيس الأسبق لنادي الرائد السعودي
يستضيف برنامج OVER الرئيس الأسبق لنادي الرائد عبد العزيز التويجري الذي تحدث عن الرياضة السعودية وأنها تمر بنقلة نوعية سريعة وأنه من الطبيعي وجود عقليات إدارية لا تتواكب مع ما يحدث، كما أوضح التويجري بأن رئاسة نادي الرائد صعبة ولا يقارن بنادي التعاون وأن من يأتي للنادي لا يدفع لجمعية خيرية أو يعتكف وأنما يرد التقدير نظير ما يقدمه، ويرى التويجري أن سالم الدوسري والفرج والشهراني هم أمتداد للأجيال السابقة من نواحي عدة منها الشخصية والفنية والمهارية والفكرية.
مشكلة نادي التعاون إدارياً والهلال النموذج الأفضل في السعودية
في هذه الحلقة من OVER يناقش مقدمي البرنامج عادل البطي وصالح المطلق عن ماهي مشكلة نادي التعاون ولماذا الهلال النموذج الأفضل في السعودية حيث يرى المطلق أن حظوظ نادي الهلال كبيرة والصدارة لم تحسم حتى الآن ويعتبر نادي الهلال النموذج الأفضل الذي لا يتأثر بما يدور خارج الملعب بينما يرى البطي أن رامون دياز اسم كبير كلاعب ومدرب لكنه جاء للهلال في ظروف صعبة ويتمنى استمرار من جهة أخرى يرى أن مشكلة نادي التعاون إدارية لانه هجوميا ممتاز لكن دفاعيا سيئ جدا
دور الإعلام الرياضي وحقوق البث والنقل
في هذه الحلقة من OVER يناقش مع مقدمي البرنامج عادل البطي وصالح المطلق مع مدير قنوات الرياضية السعودية الاستاذ غانم القحطاني عن دور الإعلام الرياضي وحقوق البث حيث يرى القحطاني أن الإعلامي الرياضي أصبح سوقه أغلى من اللاعب والمدرب ورئيس النادي السابق و 90% من الإعلاميين الرياضيين لايحضرون المباريات.
مقابلة مع الكاتب والناقد الرياضي خلف ملفي