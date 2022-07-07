مقابلة مع الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال

يستضيف برنامج OVER الكاتب والناقد الرياضي خلف ملفي الذي يتحدث عن الإعلام الرياضي في السعودية وأن إتحاد الإعلام الرياضي بدأ بشكل جيد من خلال دورات تدريب الصحافيين ولكنه تحول إلى معاقبتهم ويرى ملفي أن هناك إعلاميون يتفاخرون بانتمائهم لأندية معينة ويجب فصل الأندية عن الإعلام وأن ناديا الهلال والنصر لا يقبلان إلا بصحافي ينتمي لهما والشباب والرياض يرحبان بالإعلاميين بعيدا عن ميولهما ويرى أن نادي النصر لديه حساسية من الصحافيين وفي أي ناد جماهيري هناك من يحرض على الإعلاميين.