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مقابلة مع الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال

مقابلة مع الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال

over

يحل الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال ضيفا على برنامج Over هذا الأسبوع. الأمير يتحدث عن الدعم الذي قدمه الأمير فيصل بن فهد لنادي الهلال كما يتطرق إلى موضوع المشكلات التي تحصل في الأندية. كما أعطى تفاصيل عن قضية اللاعب السعودي محمد كنو. أيضا كشف الأمير في البرنامج عن قدرة نادي الهلال للتعاقد مع لاعبين جدد في الوقت الحالي

حلقات أخرى

أبرز ما جاء في الموسم الرياضي السعودي

يناقش برنامج OVER لهذا الأسبوع أبرز أحداث الموسم الكروي السعودي والذي إنتهى بتتويج الهلال بطلا للدوري وهبوط نادي الأهلي للدرجة الأولى، كما ناقش البرنامج أفضل الصفقات المحلية والأجنبية.

٤٧ دقيقة منذ 6 أيام

مقابلة مع الكاتب والناقد الرياضي خلف ملفي

يستضيف برنامج OVER الكاتب والناقد الرياضي خلف ملفي الذي يتحدث عن الإعلام الرياضي في السعودية وأن إتحاد الإعلام الرياضي بدأ بشكل جيد من خلال دورات تدريب الصحافيين ولكنه تحول إلى معاقبتهم ويرى ملفي أن هناك إعلاميون يتفاخرون بانتمائهم لأندية معينة ويجب فصل الأندية عن الإعلام وأن ناديا الهلال والنصر لا يقبلان إلا بصحافي ينتمي لهما والشباب والرياض يرحبان بالإعلاميين بعيدا عن ميولهما ويرى أن نادي النصر لديه حساسية من الصحافيين وفي أي ناد جماهيري هناك من يحرض على الإعلاميين.

٤٤ دقيقة 23 يونيو ,2022

مقابلة مع المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين

يستضيف برنامج OVER المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين الذي تحدث عن الانتقادات التي يتعرض لها أثناء التعليق على المباريات وماهي الطقوس التي يتبعها قبل التعليق وكشف الحربين بأن بعض رؤساء الأندية يطلبون إبعاد معلقين معينين من التعليق على المباريات فرقهم .. وماهي المباريات التي يحب التعليق عليها؟

٤٩ دقيقة 16 يونيو ,2022

مقابلة مع عبد العزيز التويجري الرئيس الأسبق لنادي الرائد السعودي

يستضيف برنامج OVER الرئيس الأسبق لنادي الرائد عبد العزيز التويجري الذي تحدث عن الرياضة السعودية وأنها تمر بنقلة نوعية سريعة وأنه من الطبيعي وجود عقليات إدارية لا تتواكب مع ما يحدث، كما أوضح التويجري بأن رئاسة نادي الرائد صعبة ولا يقارن بنادي التعاون وأن من يأتي للنادي لا يدفع لجمعية خيرية أو يعتكف وأنما يرد التقدير نظير ما يقدمه، ويرى التويجري أن سالم الدوسري والفرج والشهراني هم أمتداد للأجيال السابقة من نواحي عدة منها الشخصية والفنية والمهارية والفكرية.

٥١ دقيقة 09 يونيو ,2022

مقابلة مع الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال

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