مقابلة مع الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال
يحل الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال ضيفا على برنامج Over هذا الأسبوع. الأمير يتحدث عن الدعم الذي قدمه الأمير فيصل بن فهد لنادي الهلال كما يتطرق إلى موضوع المشكلات التي تحصل في الأندية. كما أعطى تفاصيل عن قضية اللاعب السعودي محمد كنو. أيضا كشف الأمير في البرنامج عن قدرة نادي الهلال للتعاقد مع لاعبين جدد في الوقت الحالي
مقابلة مع الكاتب والناقد الرياضي خلف ملفي
يستضيف برنامج OVER الكاتب والناقد الرياضي خلف ملفي الذي يتحدث عن الإعلام الرياضي في السعودية وأن إتحاد الإعلام الرياضي بدأ بشكل جيد من خلال دورات تدريب الصحافيين ولكنه تحول إلى معاقبتهم ويرى ملفي أن هناك إعلاميون يتفاخرون بانتمائهم لأندية معينة ويجب فصل الأندية عن الإعلام وأن ناديا الهلال والنصر لا يقبلان إلا بصحافي ينتمي لهما والشباب والرياض يرحبان بالإعلاميين بعيدا عن ميولهما ويرى أن نادي النصر لديه حساسية من الصحافيين وفي أي ناد جماهيري هناك من يحرض على الإعلاميين.
مقابلة مع المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين
يستضيف برنامج OVER المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين الذي تحدث عن الانتقادات التي يتعرض لها أثناء التعليق على المباريات وماهي الطقوس التي يتبعها قبل التعليق وكشف الحربين بأن بعض رؤساء الأندية يطلبون إبعاد معلقين معينين من التعليق على المباريات فرقهم .. وماهي المباريات التي يحب التعليق عليها؟
مقابلة مع عبد العزيز التويجري الرئيس الأسبق لنادي الرائد السعودي
يستضيف برنامج OVER الرئيس الأسبق لنادي الرائد عبد العزيز التويجري الذي تحدث عن الرياضة السعودية وأنها تمر بنقلة نوعية سريعة وأنه من الطبيعي وجود عقليات إدارية لا تتواكب مع ما يحدث، كما أوضح التويجري بأن رئاسة نادي الرائد صعبة ولا يقارن بنادي التعاون وأن من يأتي للنادي لا يدفع لجمعية خيرية أو يعتكف وأنما يرد التقدير نظير ما يقدمه، ويرى التويجري أن سالم الدوسري والفرج والشهراني هم أمتداد للأجيال السابقة من نواحي عدة منها الشخصية والفنية والمهارية والفكرية.
مقابلة مع الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال