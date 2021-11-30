الإقالات لقادة أمنيين وعسكريين في السودان ما زالت تثير أسئلة في الشارع.
الإقالات في الشرطة والأجهزة الأمنية في السودان، هل هي خطوة تصحيحية قد تتبعها خطوات أخرى أم صراع داخل السلطة؟ وهل خالفت السلطات الأمنية الأوامر في التعامل مع التظاهرات أم أن المقالين كباش فداء؟
هل يجبر متحور كورونا الجديد أوميكرون العالم على العودة للإغلاق؟
القلق يتزايد حول العالم بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، مع تسجيل إصابات في بعض الدول الأوروبية لأشخاص قادمين من جنوب إفريقيا، وأعلنت دول عدة تعليق الرحلات معها ومع دول إفريقية مجاورة.
ويمثل هذا المتحور خطرا متزايدا مقارنة بالتحورات الأخرى بما في ذلك متحور دلتا، ويعكف العلماء على استكشاف ما إذا كانت اللقاحات المتوافرة تستطيع الوقاية منه.
الإقالات لقادة أمنيين وعسكريين في السودان ما زالت تثير أسئلة في الشارع.