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الإقالات لقادة أمنيين وعسكريين في السودان ما زالت تثير أسئلة في الشارع.

الإقالات لقادة أمنيين وعسكريين في السودان ما زالت تثير أسئلة في الشارع.

بانوراما

الإقالات في الشرطة والأجهزة الأمنية في السودان، هل هي خطوة تصحيحية قد تتبعها خطوات أخرى أم صراع داخل السلطة؟ وهل خالفت السلطات الأمنية الأوامر في التعامل مع التظاهرات أم أن المقالين كباش فداء؟

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