منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر أوميكرون الكبير وخبراء يقللون من مدى خطورته.

هل يجبر متحور كورونا الجديد أوميكرون العالم على العودة للإغلاق؟

القلق يتزايد حول العالم بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، مع تسجيل إصابات في بعض الدول الأوروبية لأشخاص قادمين من جنوب إفريقيا، وأعلنت دول عدة تعليق الرحلات معها ومع دول إفريقية مجاورة.

ويمثل هذا المتحور خطرا متزايدا مقارنة بالتحورات الأخرى بما في ذلك متحور دلتا، ويعكف العلماء على استكشاف ما إذا كانت اللقاحات المتوافرة تستطيع الوقاية منه.



