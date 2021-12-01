أغراوال رئيس جديد لتويتر.. فكيف سيكون شكل الموقع العملاق بعد تنحي جاك دورسي؟
أعلنت شركة تويتر تعيين باراج أغراوال Paraj Agrawal، الذي يشغل منصبَ كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة منذ 2017 ليكون الرئيسَ التنفيذي الجديد فوراً والذي ينظر إليه على أنه تقني بامتياز فيما يصنفه البعض بصاحب المواقف السياسية اليسارية ..
الرئيس الجديد سوف يخلف سلفه، جاك دورسي، Jack Dorsey بعد استقالته من منصبه بعد 16 عاماً قضاها في هذا المنصب مر خلالها بمواقف جدلية عدة أهمها الموقف من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
السلاح يتدخل في معركة الطعون.. ماذا إذا أجريت الانتخابات وماهو مصير الاستحقاق الليبي؟
تدخلت القوات المسلحة لمنع محامي سيف الإسلام القذافي والقضاة من حضور جلسة الطعن لإلغاء استبعاده من الانتخابات .. استحقاق يدخل فيه السلاح مبكرا في معركة انتخابية لم تبدأ .. أهم المخاوف من إجرائها هو وقوع أحداث عنف واشتباكات بين حاملي السلاح سواء من الجيش أو الفصائل أو المرتزقة .. فما هو مصير الانتخابات الليبية؟
هل يجبر متحور كورونا الجديد أوميكرون العالم على العودة للإغلاق؟
القلق يتزايد حول العالم بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، مع تسجيل إصابات في بعض الدول الأوروبية لأشخاص قادمين من جنوب إفريقيا، وأعلنت دول عدة تعليق الرحلات معها ومع دول إفريقية مجاورة.
ويمثل هذا المتحور خطرا متزايدا مقارنة بالتحورات الأخرى بما في ذلك متحور دلتا، ويعكف العلماء على استكشاف ما إذا كانت اللقاحات المتوافرة تستطيع الوقاية منه.
أغراوال رئيس جديد لتويتر.. فكيف سيكون شكل الموقع العملاق بعد تنحي جاك دورسي؟