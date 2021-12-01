أغراوال رئيس جديد لتويتر.. فكيف سيكون شكل الموقع العملاق بعد تنحي جاك دورسي؟

أعلنت شركة تويتر تعيين باراج أغراوال Paraj Agrawal، الذي يشغل منصبَ كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة منذ 2017 ليكون الرئيسَ التنفيذي الجديد فوراً والذي ينظر إليه على أنه تقني بامتياز فيما يصنفه البعض بصاحب المواقف السياسية اليسارية ..

الرئيس الجديد سوف يخلف سلفه، جاك دورسي، Jack Dorsey بعد استقالته من منصبه بعد 16 عاماً قضاها في هذا المنصب مر خلالها بمواقف جدلية عدة أهمها الموقف من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.



