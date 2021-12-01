جدل حول العالم حول ضرورة تشديد الإجراءات لمواجهة أوميكرون
جدل حول العالم بشأن ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور كورونا الجديد، ومنظمة الصحة تشكك في نجاعة حظر السفر.. فهل يحتاج أوميكرون لتعامل استثنائي؟
أغراوال رئيس جديد لتويتر.. فكيف سيكون شكل الموقع العملاق بعد تنحي جاك دورسي؟
أعلنت شركة تويتر تعيين باراج أغراوال Paraj Agrawal، الذي يشغل منصبَ كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة منذ 2017 ليكون الرئيسَ التنفيذي الجديد فوراً والذي ينظر إليه على أنه تقني بامتياز فيما يصنفه البعض بصاحب المواقف السياسية اليسارية ..
الرئيس الجديد سوف يخلف سلفه، جاك دورسي، Jack Dorsey بعد استقالته من منصبه بعد 16 عاماً قضاها في هذا المنصب مر خلالها بمواقف جدلية عدة أهمها الموقف من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
السلاح يتدخل في معركة الطعون.. ماذا إذا أجريت الانتخابات وماهو مصير الاستحقاق الليبي؟
تدخلت القوات المسلحة لمنع محامي سيف الإسلام القذافي والقضاة من حضور جلسة الطعن لإلغاء استبعاده من الانتخابات .. استحقاق يدخل فيه السلاح مبكرا في معركة انتخابية لم تبدأ .. أهم المخاوف من إجرائها هو وقوع أحداث عنف واشتباكات بين حاملي السلاح سواء من الجيش أو الفصائل أو المرتزقة .. فما هو مصير الانتخابات الليبية؟
جدل حول العالم حول ضرورة تشديد الإجراءات لمواجهة أوميكرون