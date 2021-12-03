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هل تتوافق الكتل الشيعية أم تنفجر الأزمة في الشارع العراقي ؟

هل تتوافق الكتل الشيعية أم تنفجر الأزمة في الشارع العراقي ؟

بانوراما

وسط ترقب وحذر.. مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية تتحرك على أكثر من جبهة محاولات شيعية للتوافق، والصدر يسعى لتحالف مع سنة وأكراد. ومخاوف من فشل يؤدي لعنف.. فكيف يمكن قراءة المشهد العراقي؟

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هل تتوافق الكتل الشيعية أم تنفجر الأزمة في الشارع العراقي ؟

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