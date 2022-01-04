استقالة حمدوك .. فكيف سيكون المشهد السوداني من بعده ؟
رئيس الوزراء السابق .. كان حلا فأصبح مشكلة .. فكيف سيكون المشهد السوداني من بعده ؟ وهل خروجه سيمثل حلا للأزمة أم سيؤدي لمزيد من التعقيد؟
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الحوثيون يلجأون للقرصنة في البحر الأحمر باختطاف سفينة ترفع علم الإمارات
القراصنة الحوثيون
الحوثيون يلجأون للقرصنة في البحر الأحمر باختطاف سفينة ترفع علم الإمارات ..
فهل هو توسيع من الميليشيات لنطاق الحرب؟ أم أن ضربات التحالف المتتالية على جبهة مأرب دفعتهم إلى الخروج من البر إلى البحر؟
١٥ دقيقة منذ2 ساعتين
استقالة حمدوك .. فكيف سيكون المشهد السوداني من بعده ؟
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