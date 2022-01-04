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استقالة حمدوك .. فكيف سيكون المشهد السوداني من بعده ؟

استقالة حمدوك .. فكيف سيكون المشهد السوداني من بعده ؟

بانوراما

رئيس الوزراء السابق .. كان حلا فأصبح مشكلة .. فكيف سيكون المشهد السوداني من بعده ؟ وهل خروجه سيمثل حلا للأزمة أم سيؤدي لمزيد من التعقيد؟

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استقالة حمدوك .. فكيف سيكون المشهد السوداني من بعده ؟

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