استقالة حمدوك .. فكيف سيكون المشهد السوداني من بعده ؟

الحوثيون يلجأون للقرصنة في البحر الأحمر باختطاف سفينة ترفع علم الإمارات

القراصنة الحوثيون

الحوثيون يلجأون للقرصنة في البحر الأحمر باختطاف سفينة ترفع علم الإمارات ..

فهل هو توسيع من الميليشيات لنطاق الحرب؟ أم أن ضربات التحالف المتتالية على جبهة مأرب دفعتهم إلى الخروج من البر إلى البحر؟





