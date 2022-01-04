هل فقد العالم السيطرة على وباء كورونا؟

أرقام غير مسبوقة في الارتفاعات بحالات إصابات كورونا .. ما يثير المخاوف من فقدان السيطرة على الوباء أم أن أن العالم يختار متعمدا انتهاج سياسة مناعة القطيع بعد أن فشلت الإجراءات والإغلاقات في كبح جماح انتشار الفيروس؟

