هل فقد العالم السيطرة على وباء كورونا؟
أرقام غير مسبوقة في الارتفاعات بحالات إصابات كورونا .. ما يثير المخاوف من فقدان السيطرة على الوباء أم أن أن العالم يختار متعمدا انتهاج سياسة مناعة القطيع بعد أن فشلت الإجراءات والإغلاقات في كبح جماح انتشار الفيروس؟
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الحوثيون يلجأون للقرصنة في البحر الأحمر باختطاف سفينة ترفع علم الإمارات
القراصنة الحوثيون
الحوثيون يلجأون للقرصنة في البحر الأحمر باختطاف سفينة ترفع علم الإمارات ..
فهل هو توسيع من الميليشيات لنطاق الحرب؟ أم أن ضربات التحالف المتتالية على جبهة مأرب دفعتهم إلى الخروج من البر إلى البحر؟
١٥ دقيقة منذ2 يومين
هل فقد العالم السيطرة على وباء كورونا؟
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