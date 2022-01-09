لماذا تغيرت الأوضاع على الأرض في اليمن؟
تغيير استراتيجية الجيش اليمني من الدفاع إلى الهجوم ..إغلاق منافذ الإمداد على الحوثيين .. 3 محافظات تقترب من سيطرة الشرعية عليها بالكامل وهي شبوة والبيضاء ومأرب ما يضيق الخناق على الحوثيين بالعاصمة صنعاء .. هل تعني هذه التطورات اقتراب المعركة من الحسم؟
وسط ارتفاع كبير في إصابات كورونا دول تشدد إجراءاتها وحكومات غربية تتجه لتخفيف القيود
وسط الارتفاع الكبير في إصابات كورونا دول تشدد إجرائتها .. في المقابل حكومات غربية تتجه إلى تخفيف القيود وتستبعد تكرار الإغلاق
ومتخصصون يعتبرون إجراءات الإغلاق لم تعد وسيلة فعالة لاحتواء كورونا
فما الذي دفع دول عظمى لاستبعاد الإغلاق وأصبح هو الخيار الأخير؟
هل قدرة أوميكرون على الانتشار ودرجة خطورته سببا لهكذا قرار؟
ماذا يحدث في كازاخستان؟ ولماذا في هذا التوقيت؟
لطالما كانت أسعار الوقود الشرارة التي تشعل غضب الشارع ويزداد المشهد تعقيدا بمطالب سياسية متزايدة
الرئيس الكازاخي يطيح بالحكومة ويعلن الطوارئ وتطورات تقلق روسيا فترسل قوات إلى الجارة كازاخستان .. بكين تدخل على الخط وترد ضمنيا على روسيا وتعتبر ما يحدث في كازاخستان شأنا داخليا
وحديث عن مؤامرة خارجية، واتهامات متبادلة بين موسكو واشنطن بتأجيج الوضع في المدن الكازاخية
ويبق السؤال.. هل هي أزمة اقتصادية فجرت الغضب في كازاخستان أم أنها مؤامرة خارجية؟
لماذا تغيرت الأوضاع على الأرض في اليمن؟