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لماذا تغيرت الأوضاع على الأرض في اليمن؟

لماذا تغيرت الأوضاع على الأرض في اليمن؟

بانوراما

تغيير استراتيجية الجيش اليمني من الدفاع إلى الهجوم ..إغلاق منافذ الإمداد على الحوثيين .. 3 محافظات تقترب من سيطرة الشرعية عليها بالكامل وهي شبوة والبيضاء ومأرب ما يضيق الخناق على الحوثيين بالعاصمة صنعاء .. هل تعني هذه التطورات اقتراب المعركة من الحسم؟

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لماذا تغيرت الأوضاع على الأرض في اليمن؟

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