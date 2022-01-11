وساطة أممية.. هل تفتح نوافذ الحل في السودان
وسط ترحيب دولي وإقليمي.. وساطة أممية لدفع العملية السياسية في السودان فهل تكسر حالة الجمود وتفتح نوافذ الحل بين المدنيين والعسكريين؟ أم أننا أمام مرحلة جديدة من المكايدات والمشاكسات السياسية؟ والكرة في ملعب من؟ مجلس السيادة أم القوى المدنية؟
مخاوف أمنية على طاولة أميركية روسية في جنيف
تراشق ومشاكسات تستبق مباحثات الأميركية الروسية لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية فهناك اتهامات أميركية لروسيا بالسعي لإعادة حقبة الاتحادة السوفيتي ومخاوف أمنية روسية من خطط جر أوكرانيا للانضمام إلى الناتو فهل تنجح تلك المفاوضات في خفض مستوى التوتر بين القوتين العظمتين؟ وهل مخاوف واشنطن من الخطر الصيني قد يدفعها إلى استرضاء موسكو؟
لماذا تغيرت الأوضاع على الأرض في اليمن؟
تغيير استراتيجية الجيش اليمني من الدفاع إلى الهجوم ..إغلاق منافذ الإمداد على الحوثيين .. 3 محافظات تقترب من سيطرة الشرعية عليها بالكامل وهي شبوة والبيضاء ومأرب ما يضيق الخناق على الحوثيين بالعاصمة صنعاء .. هل تعني هذه التطورات اقتراب المعركة من الحسم؟
وسط ارتفاع كبير في إصابات كورونا دول تشدد إجراءاتها وحكومات غربية تتجه لتخفيف القيود
وسط الارتفاع الكبير في إصابات كورونا دول تشدد إجرائتها .. في المقابل حكومات غربية تتجه إلى تخفيف القيود وتستبعد تكرار الإغلاق
ومتخصصون يعتبرون إجراءات الإغلاق لم تعد وسيلة فعالة لاحتواء كورونا
فما الذي دفع دول عظمى لاستبعاد الإغلاق وأصبح هو الخيار الأخير؟
هل قدرة أوميكرون على الانتشار ودرجة خطورته سببا لهكذا قرار؟
وساطة أممية.. هل تفتح نوافذ الحل في السودان