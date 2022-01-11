وساطة أممية.. هل تفتح نوافذ الحل في السودان

تغيير استراتيجية الجيش اليمني من الدفاع إلى الهجوم ..إغلاق منافذ الإمداد على الحوثيين .. 3 محافظات تقترب من سيطرة الشرعية عليها بالكامل وهي شبوة والبيضاء ومأرب ما يضيق الخناق على الحوثيين بالعاصمة صنعاء .. هل تعني هذه التطورات اقتراب المعركة من الحسم؟